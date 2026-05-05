EU sẵn sàng đáp trả các đe dọa áp thuế của Mỹ

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Liên minh châu Âu (EU) và Armenia diễn ra ở thủ đô Yerevan ngày 5/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã phản bác trực tiếp lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời cảnh báo việc thay đổi đơn phương các điều khoản đã ký là không thể chấp nhận.

Trước đó, ngày 2/5, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng ông sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô và xe tải từ EU lên 25% vào tuần tới, với lý do cho rằng khối này không tuân thủ đầy đủ thỏa thuận thương mại song phương. Đáp lại, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết EU sẽ “giữ các lựa chọn mở” nhằm bảo vệ lợi ích của mình, trong trường hợp Mỹ thực hiện các biện pháp đi ngược lại tuyên bố chung đã được hai bên ký kết năm ngoái.

Theo thỏa thuận thương mại đạt được giữa EU và Mỹ vào năm ngoái, EU đã tạm đình chỉ thuế quan đối với tất cả các sản phẩm công nghiệp của Mỹ và áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với một loạt nông sản, thực phẩm nhập khẩu từ Mỹ. Đổi lại, Mỹ cam kết áp dụng mức thuế nhập khẩu 15% cho phần lớn hàng hóa của EU.

Giới phân tích nhận định, nếu căng thẳng leo thang, EU có thể đáp trả bằng cách tái áp thuế đối với các mặt hàng biểu tượng của Mỹ như xe máy Harley-Davidson hoặc nông sản, tương tự như giai đoạn 2018–2020.