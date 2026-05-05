EU sẵn sàng đáp trả các đe dọa áp thuế của Mỹ

Thứ Ba, 22:55, 05/05/2026
VOV.VN - Ngày 5/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) đã chuẩn bị cho mọi kịch bản để đối phó với khả năng Mỹ đơn phương áp thuế mới lên ô tô và xe tải nhập khẩu từ khối này.

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Liên minh châu Âu (EU) và Armenia diễn ra ở thủ đô Yerevan ngày 5/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã phản bác trực tiếp lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời cảnh báo việc thay đổi đơn phương các điều khoản đã ký là không thể chấp nhận.

Một bãi đỗ xe ở thành phố Atlanta (Mỹ). (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Trước đó, ngày 2/5, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng ông sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô và xe tải từ EU lên 25% vào tuần tới, với lý do cho rằng khối này không tuân thủ đầy đủ thỏa thuận thương mại song phương. Đáp lại, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết EU sẽ “giữ các lựa chọn mở” nhằm bảo vệ lợi ích của mình, trong trường hợp Mỹ thực hiện các biện pháp đi ngược lại tuyên bố chung đã được hai bên ký kết năm ngoái.

Theo thỏa thuận thương mại đạt được giữa EU và Mỹ vào năm ngoái, EU đã tạm đình chỉ thuế quan đối với tất cả các sản phẩm công nghiệp của Mỹ và áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với một loạt nông sản, thực phẩm nhập khẩu từ Mỹ. Đổi lại, Mỹ cam kết áp dụng mức thuế nhập khẩu 15% cho phần lớn hàng hóa của EU.

Giới phân tích nhận định, nếu căng thẳng leo thang, EU có thể đáp trả bằng cách tái áp thuế đối với các mặt hàng biểu tượng của Mỹ như xe máy Harley-Davidson hoặc nông sản, tương tự như giai đoạn 2018–2020.

Văn Huy/VOV1
Mỹ chặn 6 tàu tìm cách vượt phong tỏa tại eo biển Hormuz
Mỹ chặn 6 tàu tìm cách vượt phong tỏa tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 4/5 cho biết, 6 tàu đã tìm cách vượt qua vòng phong tỏa của quân đội Mỹ tại các cảng Iran trong chiến dịch mở lại eo biển Hormuz, song đều bị buộc phải quay đầu.

Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran chưa chấm dứt
Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran chưa chấm dứt

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định “thỏa thuận ngừng bắn chưa chấm dứt”, bất chấp việc Mỹ và Iran đã nổ súng vào nhau tại eo biển Hormuz.

