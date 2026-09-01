Chinh phục dãy Alps bằng đường hầm đường sắt dài nhất thế giới

Brenner Base là một ngôi làng vùng núi Alps và là một trong những công trường xây dựng lớn nhất châu Âu. Đường hầm Brenner nối Áo với Italy và là mắt xích trung tâm trong hành lang đường sắt xuyên châu Âu giữa Nam và Bắc Âu. Với tổng chiều dài 64 km chưa kể đường dẫn, 13.000 công nhân và kỹ sư đang tham gia xây dựng, công trình khổng lồ này sẽ là tuyến đường sắt ngầm dài nhất thế giới.

Đường hầm Brenner nối Áo với Italy và là mắt xích trung tâm trong hành lang đường sắt xuyên châu Âu giữa Nam và Bắc Âu. Ảnh: Cơ quan Điều hành châu Âu về Khí hậu, Cơ sở hạ tầng và Môi trường.

Dự án nhằm đáp ứng mục tiêu khá tham vọng của châu Âu là kết nối thành phố Innsbruck của Áo với Fortezza của Italy, giúp giảm thời gian di chuyển và hạn chế xe tải chở hàng nặng trên đèo cao. Khi đi vào hoạt động, hệ thống có thể khai thác tới 400 chuyến tàu mỗi ngày. Công trình đã đạt được các mốc thông hầm quan trọng và dự kiến chính thức đón các chuyến tàu thương mại vào khoảng năm 2032.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 11 tỷ euro, trong đó Liên minh châu Âu đã tài trợ khoảng 2,3 tỷ euro. Tuy nhiên, chi phí thực tế đã tăng khoảng 40% so với kế hoạch ban đầu. Điều này làm dấy lên những lo ngại về hiệu quả đầu tư của dự án. Giám đốc dự án Sebastian Reimann cho biết, 11 quốc gia từ khắp châu Âu đang tham gia vào dự án và cử những công ty hàng đầu châu lục tới đây, cho thấy sự đoàn kết cũng như quyết tâm huy động tổng lực cho dự án khổng lồ này.

"Người châu Âu có thể tự hào về những gì họ đang tạo ra ở đây. Đây là nỗ lực chung của người châu Âu, từ Đức, Italy, Thụy Sĩ, Ba Lan, Slovakia và Croatia. Một nỗ lực của cả một tập thể rộng lớn", ông Sebastian Reimann nói.

Tại công trường rộng lớn này, khách tới thăm có thể thấy những cỗ máy nghiền đá có công suất 6.000 mã lực, cao tới 20m và dài tới vài trăm mét của Herrenknecht, công ty hàng đầu thị trường về máy đào hầm cỡ lớn - được sản xuất tại châu Âu. Công ty có khoảng 5.000 nhân viên trên toàn thế giới với doanh thu hàng năm hơn 1 tỷ euro.

Máy khoan của Herrenknecht từng được sử dụng để đào hầm ở Paris, New York, đào hầm dưới sông Hoàng Hà và kênh đào Panama, cũng như xuyên qua dãy Alps và các dãy núi ở Himalaya. Theo ông Martin Herrenknecht, chủ tịch công ty Herrenknecht, thách thức lớn với dự án này là môi trường cạnh tranh quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các công ty châu Âu phải đối mặt với áp lực cạnh tranh về giá, trong đó có giá nhân công và nguyên liệu, khiến cho quá trình sản xuất gặp nhiều khó khăn.

"Nếu nhìn vào cách các doanh nghiệp châu Âu đang bị doanh nghiệp Trung Quốc gây sức ép về giá sẽ thấy áp lực là rất lớn. Ở đây, một thợ hàn kiếm được 50 euro/giờ, trong khi ở Trung Quốc, chỉ 15 euro. Trong lĩnh vực thép cũng vậy, giá chỉ bằng một nửa! Chúng ta không thể kích thích nền kinh tế (ở châu Âu) trong điều kiện như vậy", ông Martin Herrenknecht cho biết.

Hiện tại, khoảng 70% lưu lượng hàng hóa xuyên dãy Alps qua đèo Brenner là đường bộ, chỉ 30% bằng đường sắt và đường hầm này được kỳ vọng sẽ tạo nên một sự cân bằng mới. Dự án hầm đường sắt Brenner Base lớn nhất châu Âu khi hoàn thành sẽ chuyển một lượng lớn hàng hóa từ đường bộ qua đường sắt, đồng thời cắt giảm khoảng 172.000 tấn khí thải CO2 mỗi năm qua đèo Brenner.