Mỹ có thể điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu

Lầu Năm Góc đang xây dựng nhiều phương án điều chỉnh sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu, trong đó có khả năng giảm đáng kể lực lượng hiện gồm khoảng 80.000 quân. Theo Reuters, các đồng minh NATO tại châu Âu lo ngại quyết định này trên thực tế có thể đã được đưa ra.

Đánh giá về việc bố trí lực lượng Mỹ tại châu Âu dự kiến hoàn tất vào ngày 6/11. Trong quá trình này, Lầu Năm Góc sẽ xây dựng ít nhất 4 phương án chi tiết cho sự hiện diện quân sự của Mỹ trong tương lai.

Binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 và Quân đoàn Dù 18 lên máy bay vận tải C-17 để triển khai tới châu Âu ngày 3/2/2022. Ảnh: Reuters

Một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Washington muốn đánh giá ưu, nhược điểm của nhiều phương án khác nhau về quy mô và cách bố trí lực lượng.

“Chúng tôi muốn có thể thảo luận về ưu, nhược điểm của nhiều phương án khác nhau liên quan đến quy mô hoặc cách bố trí lực lượng”, quan chức này nói.

Các đồng minh châu Âu tỏ ra hoài nghi về quá trình đánh giá này. Theo Reuters, một số đại diện NATO đã bày tỏ riêng lo ngại rằng quyết định cắt giảm lực lượng Mỹ thực tế đã được đưa ra.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Chính sách Elbridge Colby dự kiến thảo luận các phương án được chuẩn bị với các đại sứ NATO tại Brussels.

Lầu Năm Góc cho biết Mỹ muốn chuyển sang hình thức hỗ trợ hạn chế hơn đối với châu Âu, đồng thời kỳ vọng các đồng minh sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm an ninh của chính họ.

Theo một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng không hài lòng với hành động của một số đồng minh trong những tháng gần đây.

“Có thể thấy Tổng thống Trump hoàn toàn có lý do và đã thể hiện rõ sự thất vọng với hành động của một số đồng minh trong những tháng gần đây. Vì vậy, rõ ràng có tín hiệu yêu cầu xây dựng những phương án cho phép chúng tôi xem xét việc giảm quy mô lực lượng tại châu Âu”, quan chức này nói.

Mỹ xem xét những tiêu chí nào?

Các hướng dẫn của Lầu Năm Góc đề cập riêng đến quyền của Mỹ trong việc tiếp cận lãnh thổ các nước đồng minh, triển khai cơ sở quân sự và sử dụng không phận các quốc gia NATO. Quá trình đánh giá cũng xem xét các lĩnh vực không gian và không gian mạng, năng lực tình báo, cũng như cơ sở hạ tầng cần thiết để Mỹ triển khai lực lượng trên phạm vi toàn cầu.

Washington cũng sẽ đánh giá liệu các đồng minh có đủ khả năng thực hiện các cam kết chi tiêu quốc phòng trong NATO và thu hẹp khoảng cách năng lực được xác định trong Mô hình Lực lượng NATO hay không.

Trước đó, Mỹ đã gửi một bảng câu hỏi tới các nước thành viên NATO, trong đó có các nội dung liên quan đến chi tiêu quốc phòng, mua sắm vũ khí, chiến lược, cũng như những hạn chế đối với việc tiếp cận lãnh thổ, triển khai lực lượng và hoạt động bay của quân đội Mỹ.

Các đồng minh được yêu cầu gửi câu trả lời trước ngày 28/8. Toàn bộ các phương án điều chỉnh sự hiện diện quân sự của Mỹ dự kiến được Lầu Năm Góc thảo luận trước ngày 18/9, với sự tham gia của Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại châu Âu.