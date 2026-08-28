English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ có thể điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu

Thứ Sáu, 06:24, 28/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các đồng minh NATO của Mỹ lo ngại Washington trên thực tế đã đưa ra quyết định về việc điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại châu Âu.

Lầu Năm Góc đang xây dựng nhiều phương án điều chỉnh sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu, trong đó có khả năng giảm đáng kể lực lượng hiện gồm khoảng 80.000 quân. Theo Reuters, các đồng minh NATO tại châu Âu lo ngại quyết định này trên thực tế có thể đã được đưa ra.

Đánh giá về việc bố trí lực lượng Mỹ tại châu Âu dự kiến hoàn tất vào ngày 6/11. Trong quá trình này, Lầu Năm Góc sẽ xây dựng ít nhất 4 phương án chi tiết cho sự hiện diện quân sự của Mỹ trong tương lai.

my co the dieu chinh hien dien quan su tai chau Au hinh anh 1
Binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 và Quân đoàn Dù 18 lên máy bay vận tải C-17 để triển khai tới châu Âu ngày 3/2/2022. Ảnh: Reuters

Một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Washington muốn đánh giá ưu, nhược điểm của nhiều phương án khác nhau về quy mô và cách bố trí lực lượng.

“Chúng tôi muốn có thể thảo luận về ưu, nhược điểm của nhiều phương án khác nhau liên quan đến quy mô hoặc cách bố trí lực lượng”, quan chức này nói.

Các đồng minh châu Âu tỏ ra hoài nghi về quá trình đánh giá này. Theo Reuters, một số đại diện NATO đã bày tỏ riêng lo ngại rằng quyết định cắt giảm lực lượng Mỹ thực tế đã được đưa ra.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Chính sách Elbridge Colby dự kiến thảo luận các phương án được chuẩn bị với các đại sứ NATO tại Brussels.

Lầu Năm Góc cho biết Mỹ muốn chuyển sang hình thức hỗ trợ hạn chế hơn đối với châu Âu, đồng thời kỳ vọng các đồng minh sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm an ninh của chính họ.

Theo một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng không hài lòng với hành động của một số đồng minh trong những tháng gần đây.   

“Có thể thấy Tổng thống Trump hoàn toàn có lý do và đã thể hiện rõ sự thất vọng với hành động của một số đồng minh trong những tháng gần đây. Vì vậy, rõ ràng có tín hiệu yêu cầu xây dựng những phương án cho phép chúng tôi xem xét việc giảm quy mô lực lượng tại châu Âu”, quan chức này nói.

Mỹ xem xét những tiêu chí nào?

Các hướng dẫn của Lầu Năm Góc đề cập riêng đến quyền của Mỹ trong việc tiếp cận lãnh thổ các nước đồng minh, triển khai cơ sở quân sự và sử dụng không phận các quốc gia NATO. Quá trình đánh giá cũng xem xét các lĩnh vực không gian và không gian mạng, năng lực tình báo, cũng như cơ sở hạ tầng cần thiết để Mỹ triển khai lực lượng trên phạm vi toàn cầu.

Washington cũng sẽ đánh giá liệu các đồng minh có đủ khả năng thực hiện các cam kết chi tiêu quốc phòng trong NATO và thu hẹp khoảng cách năng lực được xác định trong Mô hình Lực lượng NATO hay không.

Trước đó, Mỹ đã gửi một bảng câu hỏi tới các nước thành viên NATO, trong đó có các nội dung liên quan đến chi tiêu quốc phòng, mua sắm vũ khí, chiến lược, cũng như những hạn chế đối với việc tiếp cận lãnh thổ, triển khai lực lượng và hoạt động bay của quân đội Mỹ.

Các đồng minh được yêu cầu gửi câu trả lời trước ngày 28/8. Toàn bộ các phương án điều chỉnh sự hiện diện quân sự của Mỹ dự kiến được Lầu Năm Góc thảo luận trước ngày 18/9, với sự tham gia của Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại châu Âu.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cuộc thử lửa của nền kinh tế Iran trước sức ép từ Mỹ
Cuộc thử lửa của nền kinh tế Iran trước sức ép từ Mỹ

VOV.VN - Trước các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và những hệ lụy từ chiến tranh, Iran đang đẩy mạnh tự chủ về lương thực, thuốc men và năng lượng. Đây sẽ là cuộc thử lửa đối với khả năng chống chịu của nền kinh tế Iran trong thời gian tới.

Cuộc thử lửa của nền kinh tế Iran trước sức ép từ Mỹ

Cuộc thử lửa của nền kinh tế Iran trước sức ép từ Mỹ

VOV.VN - Trước các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và những hệ lụy từ chiến tranh, Iran đang đẩy mạnh tự chủ về lương thực, thuốc men và năng lượng. Đây sẽ là cuộc thử lửa đối với khả năng chống chịu của nền kinh tế Iran trong thời gian tới.

Nhà Trắng xác nhận Mỹ và Iran hiện không tiến hành đàm phán
Nhà Trắng xác nhận Mỹ và Iran hiện không tiến hành đàm phán

VOV.VN - Ngày 27/8, Nhà Trắng xác nhận Mỹ và Iran hiện không tiến hành các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, bất chấp những nỗ lực trung gian đang được Qatar và một số nước trong khu vực thúc đẩy.

Nhà Trắng xác nhận Mỹ và Iran hiện không tiến hành đàm phán

Nhà Trắng xác nhận Mỹ và Iran hiện không tiến hành đàm phán

VOV.VN - Ngày 27/8, Nhà Trắng xác nhận Mỹ và Iran hiện không tiến hành các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, bất chấp những nỗ lực trung gian đang được Qatar và một số nước trong khu vực thúc đẩy.

Mỹ thử nghiệm triển khai lựu pháo M119 bằng máy bay MV-22B
Mỹ thử nghiệm triển khai lựu pháo M119 bằng máy bay MV-22B

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa thử nghiệm phương án vận chuyển lựu pháo hạng nhẹ M119 bằng máy bay cánh quạt nghiêng MV-22B Osprey, nhằm tăng khả năng triển khai hỏa lực nhanh, cơ động giữa các đảo và rút khỏi trận địa trước khi bị đối phương phát hiện, phản kích.

Mỹ thử nghiệm triển khai lựu pháo M119 bằng máy bay MV-22B

Mỹ thử nghiệm triển khai lựu pháo M119 bằng máy bay MV-22B

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa thử nghiệm phương án vận chuyển lựu pháo hạng nhẹ M119 bằng máy bay cánh quạt nghiêng MV-22B Osprey, nhằm tăng khả năng triển khai hỏa lực nhanh, cơ động giữa các đảo và rút khỏi trận địa trước khi bị đối phương phát hiện, phản kích.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ