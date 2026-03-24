Chủ tịch EC: Đã đến lúc đàm phán chấm dứt xung đột ở Iran

Thứ Ba, 11:39, 24/03/2026
VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 23/3 kêu gọi các bên liên quan sớm nối lại đối thoại nhằm chấm dứt căng thẳng tại Iran.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, bà nhấn mạnh: “Đã đến lúc các bên cần ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt các hành động thù địch”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Deutschland

Theo bà von der Leyen, tình hình hiện nay đang gây sức ép nghiêm trọng lên nguồn cung năng lượng toàn cầu: “Tất cả chúng ta đều đang cảm nhận rõ những tác động dây chuyền đến giá khí đốt, dầu mỏ, cũng như tới doanh nghiệp và đời sống xã hội”.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán, coi đây là con đường duy nhất để hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Bà cũng lên án các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và tàu thuyền ở Vịnh Ba Tư, gọi đây là những hành động “không thể chấp nhận được”.

Trước đó, ngày 17/3, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas đã kêu gọi Mỹ và Israel chấm dứt xung đột với Iran, đồng thời cho biết khối này đang tham vấn các nước Trung Đông nhằm tìm giải pháp ngoại giao.

Hôm 19/3, tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, các nhà lãnh đạo cũng đã kêu gọi tất cả các bên giảm leo thang và kiềm chế tối đa, bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế; đồng thời lên án "bất kỳ hành động nào đe dọa hàng hải hoặc ngăn cản tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz".

 

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Truyền thông Iran: Ông Trump đã "nhượng bộ" sau cảnh báo cứng rắn của Tehran
VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Iran cho rằng, Tổng thống Donald Trump đã “nhượng bộ” sau khi tuyên bố hoãn tấn công vào cơ sở năng lượng và nhà máy điện của Iran trong vòng 5 ngày.

Ông Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm
VOV.VN - Telegraph dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm như một điều kiện để hướng tới hòa bình.

Iran tuyên bố không khuất phục trước các mối đe dọa liên quan Hormuz
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 22/3 cho biết nước này sẽ không còn “bị lung lay bởi các lời đe dọa” liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu tuyến hàng hải này không được mở lại.

