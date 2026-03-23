Truyền thông Iran: Ông Trump đã "nhượng bộ" sau cảnh báo cứng rắn của Tehran

Theo AP, đây là phản ứng chính thức đầu tiên từ Tehran sau khi ông Trump quyết định lùi thời hạn yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz. Trước đó, thời hạn được đưa ra là khoảng 00:00 GMT ngày 24/3. Tuy nhiên, trong tuyên bố hôm 23/3, ông Trump cho biết sẽ gia hạn thêm 5 ngày để tạo điều kiện cho các nỗ lực đối thoại.

Phản ứng với động thái trên, đài truyền hình nhà nước Iran phát đi thông điệp với nội dung: “Tổng thống Mỹ đã nhượng bộ sau lời cảnh báo kiên quyết của Iran”.

Hai hãng thông tấn bán chính thức của Iran, có quan hệ gần gũi với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, khẳng định không hề tồn tại bất kỳ cuộc đàm phán nào dù là trực tiếp hay gián tiếp với Washington theo cách nói của Tổng thống Donald Trump.

Các hãng thông tấn Fars và Tasnim cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đang thể hiện dấu hiệu nhượng bộ trước các cảnh báo cứng rắn từ Tehran.

Tasnim dẫn một số nguồn tin cho biết, kể từ khi xung đột nổ ra, một số bên trung gian đã chuyển thông điệp tới Iran, song phản hồi từ Tehran là rõ ràng: nước này sẽ tiếp tục duy trì trạng thái phòng thủ cho đến khi đạt được mức độ răn đe cần thiết.

"Hai bên không có cuộc đàm phán nào, và cũng không có tiến trình đàm phán nào đang diễn ra", báo cáo nêu rõ, đồng thời cáo buộc Washington đang tiến hành "chiến tranh tâm lý".

Hãng tin này cũng cảnh báo, trong bối cảnh hiện tại, eo biển Hormuz khó có thể sớm trở lại trạng thái bình thường như lúc trước xung đột, đồng thời thị trường năng lượng toàn cầu cũng sẽ tiếp tục đối mặt với bất ổn.