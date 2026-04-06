Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo rủi ro với Mỹ sau tối hậu thư của ông Trump

Ông đưa ra nhận định này sau những tuyên bố mới của Tổng thống Trump về thời hạn Iran phải đạt thỏa thuận với Washington và mở lại eo biển Hormuz.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf. Ảnh: CNN

“Những hành động liều lĩnh có thể kéo Mỹ vào rủi ro và dẫn tới căng thẳng trong toàn khu vực”, ông Ghalibaf viết trong một bài đăng bằng tiếng Anh trên X. Ông nhấn mạnh rằng “giải pháp duy nhất là tôn trọng quyền của người dân Iran và chấm dứt các hành vi nguy hiểm”.

Phát biểu của ông Ghalibaf được đưa ra sau khi ông Trump nhắc lại thời hạn vào ngày 6/4, yêu cầu Iran đạt thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ toàn cầu quan trọng – nếu không Mỹ sẽ cân nhắc các biện pháp nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cũng đề cập khả năng Mỹ tịch thu dầu của Iran nếu các bên không đạt được thỏa thuận.