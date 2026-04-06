Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo rủi ro với Mỹ sau tối hậu thư của ông Trump

Thứ Hai, 06:23, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf hôm 5/4 cảnh báo rằng các hành động của Mỹ có thể khiến tình hình tại khu vực trở nên căng thẳng.

Ông đưa ra nhận định này sau những tuyên bố mới của Tổng thống Trump về thời hạn Iran phải đạt thỏa thuận với Washington và mở lại eo biển Hormuz.

chu tich quoc hoi iran canh bao rui ro voi my sau toi hau thu cua ong trump hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf. Ảnh: CNN

“Những hành động liều lĩnh có thể kéo Mỹ vào rủi ro và dẫn tới căng thẳng trong toàn khu vực”, ông Ghalibaf viết trong một bài đăng bằng tiếng Anh trên X. Ông nhấn mạnh rằng “giải pháp duy nhất là tôn trọng quyền của người dân Iran và chấm dứt các hành vi nguy hiểm”.

Phát biểu của ông Ghalibaf được đưa ra sau khi ông Trump nhắc lại thời hạn vào ngày 6/4, yêu cầu Iran đạt thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ toàn cầu quan trọng – nếu không Mỹ sẽ cân nhắc các biện pháp nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cũng đề cập khả năng Mỹ tịch thu dầu của Iran nếu các bên không đạt được thỏa thuận.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Iran tuyên bố sẽ mở eo biển Hormuz nếu được bồi thường thiệt hại do xung đột
VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Iran hôm 5/4 tuyên bố rằng eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược – sẽ chỉ được “mở lại” khi nước này được bồi thường đầy đủ các thiệt hại tài chính do xung đột. 

Vụ Iran bắn hạ chiến đấu cơ F-15E đặt ra nhiều câu hỏi cho Mỹ và Israel
VOV.VN - Trong nhiều tuần, các quan chức Mỹ cho rằng Washington vẫn duy trì khả năng kiểm soát không phận Iran. Tuy nhiên, sau khi một tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi, các đánh giá về năng lực phòng không của Iran bắt đầu thu hút sự chú ý nhiều hơn.

Ông Trump dọa dội bom hạ tầng then chốt nếu Iran không mở eo biển Hormuz
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Iran, cho biết nước này có thể phải đối mặt với hành động quân sự nếu không đạt được thỏa thuận hoặc không mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

