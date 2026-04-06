Mỹ cáo buộc lực lượng liên kết Iran tấn công các nhà ngoại giao tại Iraq

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Trước những vụ tấn công khủng bố nhằm vào phái đoàn ngoại giao của chúng tôi, chúng tôi liên tục kêu gọi chính phủ Iraq ngay lập tức thực hiện trách nhiệm của mình, ngăn chặn các cuộc tấn công và ngăn các nhóm dân quân sử dụng lãnh thổ Iraq làm căn cứ tiến hành các hành vi bạo lực”.

Ông cũng cảnh báo: "Chúng tôi sẽ không ngần ngại bảo vệ nhân viên và cơ sở của mình nếu chính phủ Iraq không thực hiện các nghĩa vụ này". Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ không nêu rõ địa điểm chính xác của các vụ tấn công.

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Erbil và Trung tâm Hỗ trợ Ngoại giao Baghdad đã liên tiếp phải đối mặt với các vụ tấn công kể từ khi Mỹ và Israel mở các chiến dịch chống Iran.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố treo thưởng lên đến 3 triệu USD cho việc cung cấp thông tin liên quan các vụ tấn công nhằm vào cơ sở ngoại giao của nước này tại Iraq.