中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ cáo buộc lực lượng liên kết Iran tấn công các nhà ngoại giao tại Iraq

Thứ Hai, 06:16, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/4 cho biết các nhóm dân quân liên kết với Iran đã nhắm mục tiêu vào các nhà ngoại giao và cơ sở của Mỹ tại Iraq trong hai vụ tấn công đêm 5/4, giữa bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn diễn ra.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Trước những vụ tấn công khủng bố nhằm vào phái đoàn ngoại giao của chúng tôi, chúng tôi liên tục kêu gọi chính phủ Iraq ngay lập tức thực hiện trách nhiệm của mình, ngăn chặn các cuộc tấn công và ngăn các nhóm dân quân sử dụng lãnh thổ Iraq làm căn cứ tiến hành các hành vi bạo lực”.

my cao buoc luc luong lien ket iran tan cong cac nha ngoai giao tai iraq hinh anh 1
Một vụ tấn công của tại Irbil, miền bắc Iraq. Nguồn: AP

Ông cũng cảnh báo: "Chúng tôi sẽ không ngần ngại bảo vệ nhân viên và cơ sở của mình nếu chính phủ Iraq không thực hiện các nghĩa vụ này". Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ không nêu rõ địa điểm chính xác của các vụ tấn công.

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Erbil và Trung tâm Hỗ trợ Ngoại giao Baghdad đã liên tiếp phải đối mặt với các vụ tấn công kể từ khi Mỹ và Israel mở các chiến dịch chống Iran.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố treo thưởng lên đến 3 triệu USD cho việc cung cấp thông tin liên quan các vụ tấn công nhằm vào cơ sở ngoại giao của nước này tại Iraq.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Mỹ Iran xung đột Mỹ Iran tấn công các nhà ngoại giao tại Iraq Bộ Ngoại giao Mỹ xung đột Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump xác nhận giải cứu được phi công F-15 trong lãnh thổ Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch tìm kiếm và giải cứu phi công mất tích có sự tham gia của “hàng chục máy bay”, được trang bị hỏa lực mạnh.

Mỹ thu hồi thẻ xanh, tạm giữ người thân của cố tướng Iran Soleimani
VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 4/4 cho biết, các đặc vụ liên bang Mỹ đã tạm giữ người thân của cố tướng Iran Qassem Soleimani sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio quyết định thu hồi tư cách thường trú hợp pháp của họ.

Mỹ tuyên bố bắn hạ nhiều chỉ huy Iran trong cuộc tấn công quy mô lớn
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 cho biết nhiều chỉ huy quân sự Iran đã thiệt mạng trong một “cuộc tấn công quy mô lớn” tại thủ đô Tehran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ