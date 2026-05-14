Ông Tập Cận Bình: Quan hệ kinh tế, thương mại Trung-Mỹ là cùng có lợi

Theo hãng thông tấn Tân Hoa xã, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết các nhóm đàm phán kinh tế và thương mại của hai nước đã đạt được những kết quả “tích cực và tương đối cân bằng” sau cuộc gặp trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung.

“Hôm qua, các nhóm kinh tế và thương mại của hai bên đã đạt được kết quả nhìn chung tích cực và cân bằng. Đây là tin tốt đối với người dân hai nước cũng như toàn thế giới”, Chủ tịch Tập Cận Bình thông báo.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở thủ đô Bắc Kinh sáng 14/5. Ảnh: AP

Ông Tập đồng thời cho rằng thực tế đã nhiều lần chứng minh không có bên thắng trong các cuộc chiến thương mại.

“Quan hệ kinh tế và thương mại Trung - Mỹ về bản chất là cùng có lợi và hợp tác cùng thắng. Khi tồn tại bất đồng và căng thẳng, đối thoại bình đẳng là lựa chọn đúng đắn duy nhất”, Chủ tịch Trung Quốc phát biểu, đồng thời kêu gọi hai bên cùng duy trì động lực tích cực mà cả hai đã nỗ lực xây dựng.

Trước đó, phái đoàn thương mại Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau tại Hàn Quốc hôm 13/5, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Donald Trump đặt chân tới Bắc Kinh để bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày.

Thuế quan được dự báo sẽ là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang duy trì thỏa thuận “đình chiến thương mại” tạm thời sau các đợt áp thuế trả đũa quyết liệt trong năm ngoái.