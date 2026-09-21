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Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Mỹ

Thứ Hai, 16:10, 21/09/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Mỹ từ ngày 23-25/9 theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo dự kiến trao đổi sâu rộng về quan hệ Trung - Mỹ cùng các vấn đề lớn liên quan đến hòa bình và phát triển của thế giới.

 

Thông tin về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn công bố tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 21/9.

chu tich trung quoc tap can binh se tham cap nha nuoc toi my hinh anh 1
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ đón ở Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh ngày 14/5 (Ảnh: Reuters)

Theo ông Quách Gia Côn, ngoại giao nguyên thủ có vai trò dẫn dắt chiến lược không thể thay thế đối với quan hệ Trung - Mỹ. Việc nguyên thủ hai nước thực hiện các chuyến thăm lẫn nhau trong vòng nửa năm được phía Trung Quốc đánh giá có ý nghĩa cột mốc lịch sử.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng cùng Washington làm phong phú thêm nội hàm quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng Trung - Mỹ; tăng cường đối thoại, hợp tác, kiểm soát thỏa đáng các bất đồng, đồng thời không ngừng nâng cao phúc lợi của nhân dân hai nước.

Phía Trung Quốc khẳng định mong muốn quan hệ hai nước phát triển ổn định, qua đó góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên thế giới.

Trước chuyến thăm, Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành tham vấn kinh tế - thương mại tại New York. Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong ngày 20/9 đã gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer để trao đổi về việc thực hiện các nhận thức chung đạt được trước đó, thúc đẩy thương mại, đầu tư song phương và các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Phía Trung Quốc cho biết các cuộc tham vấn diễn ra trong không khí “thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng”, trong khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đánh giá cuộc tiếp xúc giữa hai bên về thương mại và AI là “rất thành công”.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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