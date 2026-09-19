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Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc: Washington dự kiến trải thảm đỏ đón ông Tập Cận Bình

Thứ Bảy, 13:30, 19/09/2026
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VOV.VN - Một nghi thức hiếm thấy đang được chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đích thân ra Căn cứ liên hợp Andrews đón nhà lãnh đạo Trung Quốc, trước khi hai bên bước vào cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng ngày 24/9.

 

Nhưng phía sau tín hiệu ngoại giao đặc biệt ấy là một chương trình nghị sự không hề dễ dàng, khi Mỹ và Trung Quốc vẫn còn hàng loạt bất đồng từ thương mại, công nghệ đến các vấn đề an ninh khu vực.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Việc một Tổng thống Mỹ đương nhiệm đích thân ra đường băng đón nguyên thủ nước ngoài vốn rất hiếm. Theo thông lệ, nhiệm vụ này thường được dành cho trưởng ban lễ tân, quan chức quân sự cấp cao, đại sứ hoặc thành viên chính quyền Mỹ. 

Động thái này cũng mang tính đáp lễ. Trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump hồi tháng 5, Trung Quốc đã dành cho nhà lãnh đạo Mỹ nghi thức đón tiếp cấp cao ngay tại sân bay. Lần này, việc ông Trump đích thân ra đón ông Tập Cận Bình có thể tạo thêm thiện chí trước khi hai bên bước vào những cuộc thương lượng khó khăn tại Nhà Trắng.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump cho biết: “Chúng tôi rất hòa hợp. Hiện tại chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp. Chúng tôi sẽ có nhiều thỏa thuận khác nhau. Chúng tôi không làm việc này chỉ để cho vui đâu. Chúng tôi sẽ có những cuộc họp khá quan trọng”.

Nhưng thiện chí trong nghi thức và quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo chưa đồng nghĩa những khác biệt Mỹ - Trung Quốc đã thu hẹp.

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Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả khi Mỹ trừng phạt Iran

VOV.VN - Vừa qua Mỹ liên tiếp tung ra các đòn trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Iran trong khi Trung Quốc là một đối tác đặc biệt quan trọng của Iran, khiến Bắc Kinh ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả lợi hại.

Cuộc gặp diễn ra khi thỏa thuận Busan được ký kết vào tháng 10/2025 được xem như “một khoảng tạm ngừng” trong thương chiến Mỹ - Trung sẽ hết hiệu lực vào ngày 10/11 tới. Trong khi đó, thương mại, trí tuệ nhân tạo, vấn đề Đài Loan, Iran và nguồn cung đất hiếm vẫn là những vấn đề có thể xuất hiện trên bàn nghị sự.

Các chuyên gia vì thế không đặt kỳ vọng cao vào một bước ngoặt. Theo giám đốc Chương trình Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Quỹ Marshall Đức Bonnie Glaser, cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn duy trì một mức độ ổn định nhất định trong quan hệ, tránh đổ vỡ, nhưng đồng thời vẫn tiếp tục các biện pháp cạnh tranh. Trong khi đó, chuyên gia Zack Cooper nhận định một trọng tâm có thể là việc gia hạn thỏa thuận Busan thêm 6 tháng.

Bởi vậy, giá trị đáng chú ý của thượng đỉnh lần này có thể không chỉ nằm ở việc hai bên ký được bao nhiêu thỏa thuận. Trong một quan hệ vừa phụ thuộc sâu sắc về kinh tế, vừa cạnh tranh ngày càng rộng trên nhiều lĩnh vực, duy trì đối thoại và ngăn bất đồng vượt khỏi tầm kiểm soát cũng là một mục tiêu quan trọng.

Hồng Nhung/VOV1
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