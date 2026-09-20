Thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc 9/2026 có thể có những đột phá gì?

Xem thêm:
>> Hệ thống AI mắc sai lầm, quân đội Mỹ suýt tấn công tàu Trung Quốc?
>> Trung Quốc không thiếu đòn đáp trả khi Mỹ trừng phạt Iran
>> Houthi từ nhóm nhỏ nổi dậy đến mối đe dọa lớn đối với Mỹ và Saudi Arabia
VOV.VN - Lực lượng Houthi (Yemen) gây bất ngờ cho nhiều nhà quan sát quốc tế bằng chiến dịch tấn công thần tốc chiếm nhiều lãnh thổ và vị trí trọng yếu, tạo lợi thế cho Iran và đẩy Mỹ, Saudi Arabia vào thế khó. Đại sứ Nguyễn Quang Khai lý giải thành công của Houthi cũng như việc Mỹ chưa tung đòn đáp trả.
VOV.VN - Sau hơn một tháng khá yên ắng, chiến sự Mỹ - Iran bất ngờ tái bùng phát. Hai bên liên tục ăn miếng trả miếng. Iran cố rải thủy lôi, Mỹ cố gắng ngăn chặn điều này từ xa. Đáng chú ý, ngày 1/9 lần đầu tiên Mỹ tấn công trực diện 2 tàu chở dầu của Iran ở Hormuz.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Tình hình Yemen tiếp tục nóng bỏng khi quân chính phủ phản công Houthi. Mỹ loại trừ khả năng can thiệp nhưng vẫn theo dõi sát sao tình hình. Saudi Arabia đã đề nghị các đồng minh hỗ trợ phòng thủ tên lửa trong bối cảnh kho tên lửa đánh chặn của Mỹ đang vơi dần.
VOV.VN - Tình hình Yemen tiếp tục nóng bỏng khi quân chính phủ phản công Houthi. Mỹ loại trừ khả năng can thiệp nhưng vẫn theo dõi sát sao tình hình. Saudi Arabia đã đề nghị các đồng minh hỗ trợ phòng thủ tên lửa trong bối cảnh kho tên lửa đánh chặn của Mỹ đang vơi dần.
VOV.VN - Một trật tự thế giới mới đang hình thành với 3 cực chủ đạo là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ba cường quốc này đã có sự dàn xếp nhất định với nhau, thể hiện khá rõ tại địa bàn châu Phi, nơi ảnh hưởng của EU bị suy giảm nghiêm trọng.
VOV.VN - Một trật tự thế giới mới đang hình thành với 3 cực chủ đạo là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ba cường quốc này đã có sự dàn xếp nhất định với nhau, thể hiện khá rõ tại địa bàn châu Phi, nơi ảnh hưởng của EU bị suy giảm nghiêm trọng.
VOV.VN - Dường như Tổng thống Mỹ Trump không tuyên bố bâng quơ về vấn đề Greenland. Đằng sau đó có thể là cả một toan tính chiến lược hết sức đồ sộ.
VOV.VN - Dường như Tổng thống Mỹ Trump không tuyên bố bâng quơ về vấn đề Greenland. Đằng sau đó có thể là cả một toan tính chiến lược hết sức đồ sộ.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump coi tàu ngầm hạt nhân là thứ vũ khí “sát thương nhất” từng được chế tạo. Ông cho rằng Nga và Trung Quốc đang bắt kịp Mỹ về tàu ngầm quân sự, dù rằng ông khẳng định tàu ngầm của Mỹ vẫn vượt trội hơn các đối thủ.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump coi tàu ngầm hạt nhân là thứ vũ khí “sát thương nhất” từng được chế tạo. Ông cho rằng Nga và Trung Quốc đang bắt kịp Mỹ về tàu ngầm quân sự, dù rằng ông khẳng định tàu ngầm của Mỹ vẫn vượt trội hơn các đối thủ.
VOV.VN - Mỹ đang dồn dập xúc tiến chiến dịch bao vây, phong tỏa kinh tế mà họ nói là khắc nghiệt nhất từ trước tới nay nhằm vào Iran. Đây được xem là điều chỉnh lớn của Mỹ về cách tiếp cận với Iran trong gần 5 thập kỷ qua. Nhà báo Quang Dũng sẽ phân tích làm rõ các góc cạnh của cuộc chiến kinh tế này.
VOV.VN - Mỹ đang dồn dập xúc tiến chiến dịch bao vây, phong tỏa kinh tế mà họ nói là khắc nghiệt nhất từ trước tới nay nhằm vào Iran. Đây được xem là điều chỉnh lớn của Mỹ về cách tiếp cận với Iran trong gần 5 thập kỷ qua. Nhà báo Quang Dũng sẽ phân tích làm rõ các góc cạnh của cuộc chiến kinh tế này.
VOV.VN - Đầu tháng 8/2026 rộ lên thông tin Lầu Năm Góc xây dựng chiến lược hạt nhân mới cho kịch bản đối đầu Nga và Trung Quốc. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng, phân tích khả năng Mỹ hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cùng hệ lụy với an ninh thế giới.
VOV.VN - Đầu tháng 8/2026 rộ lên thông tin Lầu Năm Góc xây dựng chiến lược hạt nhân mới cho kịch bản đối đầu Nga và Trung Quốc. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng, phân tích khả năng Mỹ hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cùng hệ lụy với an ninh thế giới.
VOV.VN - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an - Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng trong xung đột quân sự Mỹ - Iran 2026, phía Iran hứng chịu tổn thất to lớn về vật chất, kinh tế và con người, trong khi Mỹ bị thiệt hại nặng về uy tín.
VOV.VN - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an - Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng trong xung đột quân sự Mỹ - Iran 2026, phía Iran hứng chịu tổn thất to lớn về vật chất, kinh tế và con người, trong khi Mỹ bị thiệt hại nặng về uy tín.
VOV.VN - Nhà báo Minh Nga cho rằng việc thời gian qua, có tới gần 20 lính Mỹ tử vong trong cuộc đối đầu với Iran có thể tạo áp lực lớn lên chính quyền Tổng thống Trump và đẩy xung đột Mỹ - Iran vào vòng xoáy bạo lực mới rất khó lường.
VOV.VN - Nhà báo Minh Nga cho rằng việc thời gian qua, có tới gần 20 lính Mỹ tử vong trong cuộc đối đầu với Iran có thể tạo áp lực lớn lên chính quyền Tổng thống Trump và đẩy xung đột Mỹ - Iran vào vòng xoáy bạo lực mới rất khó lường.