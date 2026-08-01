Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và quân đội

Phát biểu khi chủ trì phiên học tập tập thể lần thứ 27 của Bộ Chính trị hôm 30/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), cần đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và quân đội chất lượng cao, để thực hiện mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) đúng tiến độ, đạt được những bước tiến mang tính quyết định trong việc cơ bản hiện đại hóa quốc phòng và quân đội.

Quân đội Trung Quốc trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tổ chức tại Bắc Kinh ngày 3/9/2025 (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ông nhấn mạnh, xây dựng chính trị trong quân đội là nền tảng của quân đội nhân dân. Cần kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, làm sâu sắc hơn công tác chỉnh đốn tư tưởng và tác phong, củng cố nền tảng tư tưởng cho binh sĩ và sĩ quan trong việc “nghe lời Đảng và đi theo Đảng”, đảm bảo vũ khí luôn tuân theo sự chỉ huy của Đảng.

Cần đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, kiện toàn hệ thống giám sát các dự án lớn, đảm bảo chất lượng, năng lực và tính liêm khiết của các dự án.

Ông cũng chỉ ra sự cần thiết phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông minh không người lái trong quân sự, đi sâu xây dựng và ứng dụng hệ thống thông tin mạng, từng bước xây dựng một hệ thống quân sự thông minh.

Về năng lực tác chiến của quân đội, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng cần tăng cường tích hợp các hệ thống năng lực tác chiến, làm tốt việc kiểm nghiệm và đánh giá chiến đấu thực tế, đẩy mạnh huấn luyện và chuẩn bị chiến tranh, bảo vệ hiệu quả chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia.

Phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc và phiên học tập tập thể của Bộ Chính trị diễn ra trước thềm kỷ niệm 99 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ngày 1/8. Lực lượng này đang hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập vào năm 2027 – dấu mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc.

Theo chiến lược 3 bước do nước này đề ra về hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, việc thực hiện mục tiêu 100 năm thành lập là mục tiêu ngắn hạn đầu tiên. Trọng tâm của bước này là đẩy nhanh sự phát triển tích hợp của cơ giới hóa, tin học hóa và trí tuệ hóa, đảm bảo thế chủ động chiến lược trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia.

Bước thứ 2 là đến năm 2035 cơ bản hoàn thành việc hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, với nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh “4 hiện đại hóa” về lý luận quân sự, cơ cấu tổ chức, nhân lực và vũ khí trang bị; năng lực quốc phòng và quân đội bắt kịp các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới. Bước thứ 3 là xây dựng quân đội Trung Quốc thành lực lượng vũ trang “đẳng cấp thế giới” vào giữa thế kỷ (2049), tương xứng với vị thế siêu cường của quốc gia này.