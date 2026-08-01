English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và quân đội

Thứ Bảy, 10:54, 01/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu quân đội nước này thúc đẩy hiện đại hóa quốc phòng và quân đội chất lượng cao, cũng như đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng.

Phát biểu khi chủ trì phiên học tập tập thể lần thứ 27 của Bộ Chính trị hôm 30/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), cần đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và quân đội chất lượng cao, để thực hiện mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) đúng tiến độ, đạt được những bước tiến mang tính quyết định trong việc cơ bản hiện đại hóa quốc phòng và quân đội.

chu tich trung quoc yeu cau day manh hien dai hoa quoc phong va quan doi hinh anh 1
Quân đội Trung Quốc trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tổ chức tại Bắc Kinh ngày 3/9/2025 (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ông nhấn mạnh, xây dựng chính trị trong quân đội là nền tảng của quân đội nhân dân. Cần kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, làm sâu sắc hơn công tác chỉnh đốn tư tưởng và tác phong, củng cố nền tảng tư tưởng cho binh sĩ và sĩ quan trong việc “nghe lời Đảng và đi theo Đảng”, đảm bảo vũ khí luôn tuân theo sự chỉ huy của Đảng.

Cần đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, kiện toàn hệ thống giám sát các dự án lớn, đảm bảo chất lượng, năng lực và tính liêm khiết của các dự án.

Ông cũng chỉ ra sự cần thiết phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông minh không người lái trong quân sự, đi sâu xây dựng và ứng dụng hệ thống thông tin mạng, từng bước xây dựng một hệ thống quân sự thông minh.

Về năng lực tác chiến của quân đội, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng cần tăng cường tích hợp các hệ thống năng lực tác chiến, làm tốt việc kiểm nghiệm và đánh giá chiến đấu thực tế, đẩy mạnh huấn luyện và chuẩn bị chiến tranh, bảo vệ hiệu quả chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia.

Phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc và phiên học tập tập thể của Bộ Chính trị diễn ra trước thềm kỷ niệm 99 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ngày 1/8. Lực lượng này đang hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập vào năm 2027 – dấu mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc.

Theo chiến lược 3 bước do nước này đề ra về hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, việc thực hiện mục tiêu 100 năm thành lập là mục tiêu ngắn hạn đầu tiên. Trọng tâm của bước này là đẩy nhanh sự phát triển tích hợp của cơ giới hóa, tin học hóa và trí tuệ hóa, đảm bảo thế chủ động chiến lược trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia.

Bước thứ 2 là đến năm 2035 cơ bản hoàn thành việc hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, với nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh “4 hiện đại hóa” về lý luận quân sự, cơ cấu tổ chức, nhân lực và vũ khí trang bị; năng lực quốc phòng và quân đội bắt kịp các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới. Bước thứ 3 là xây dựng quân đội Trung Quốc thành lực lượng vũ trang “đẳng cấp thế giới” vào giữa thế kỷ (2049), tương xứng với vị thế siêu cường của quốc gia này.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc phong hàm cho hai thượng tướng quân đội
Trung Quốc phong hàm cho hai thượng tướng quân đội

VOV.VN - Quân ủy Trung ương Trung Quốc hôm nay (3/7) đã tổ chức lễ thăng quân hàm thượng tướng cho hai trung tướng, một động thái được nhận định là có thể ảnh hưởng đến cơ cấu nhân sự Quân ủy Trung ương khóa mới dự kiến được bầu vào năm tới.

Trung Quốc phong hàm cho hai thượng tướng quân đội

Trung Quốc phong hàm cho hai thượng tướng quân đội

VOV.VN - Quân ủy Trung ương Trung Quốc hôm nay (3/7) đã tổ chức lễ thăng quân hàm thượng tướng cho hai trung tướng, một động thái được nhận định là có thể ảnh hưởng đến cơ cấu nhân sự Quân ủy Trung ương khóa mới dự kiến được bầu vào năm tới.

Trung Quốc phản đối Mỹ đưa các doanh nghiệp hàng đầu vào danh sách công ty quân sự
Trung Quốc phản đối Mỹ đưa các doanh nghiệp hàng đầu vào danh sách công ty quân sự

VOV.VN - Trung Quốc ngày 13/6 tuyên bố kiên quyết phản đối việc Mỹ đưa một số doanh nghiệp lớn của nước này vào danh sách các công ty quân sự, cho rằng động thái trên phớt lờ những nhận thức chung đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước.

Trung Quốc phản đối Mỹ đưa các doanh nghiệp hàng đầu vào danh sách công ty quân sự

Trung Quốc phản đối Mỹ đưa các doanh nghiệp hàng đầu vào danh sách công ty quân sự

VOV.VN - Trung Quốc ngày 13/6 tuyên bố kiên quyết phản đối việc Mỹ đưa một số doanh nghiệp lớn của nước này vào danh sách các công ty quân sự, cho rằng động thái trên phớt lờ những nhận thức chung đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước.

Trung Quốc-Mỹ sẽ trao đổi về quan hệ song phương, hòa bình và phát triển thế giới
Trung Quốc-Mỹ sẽ trao đổi về quan hệ song phương, hòa bình và phát triển thế giới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 11/5 cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như hòa bình và phát triển thế giới.

Trung Quốc-Mỹ sẽ trao đổi về quan hệ song phương, hòa bình và phát triển thế giới

Trung Quốc-Mỹ sẽ trao đổi về quan hệ song phương, hòa bình và phát triển thế giới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 11/5 cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như hòa bình và phát triển thế giới.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ