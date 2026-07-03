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Trung Quốc phong hàm cho hai Thượng tướng quân đội

Thứ Sáu, 18:48, 03/07/2026
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VOV.VN - Quân ủy Trung ương Trung Quốc hôm nay (3/7) đã tổ chức lễ thăng quân hàm Thượng tướng cho hai Trung tướng, một động thái được nhận định là có thể ảnh hưởng đến cơ cấu nhân sự Quân ủy Trung ương khóa mới dự kiến được bầu vào năm tới.

Lễ thăng quân hàm Thượng tướng đã được tổ chức tại Tòa nhà Bát Nhất ở thủ đô Bắc Kinh. Theo Tân Hoa xã, ông Trương Thăng Dân, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã chủ trì buổi lễ và đọc quyết định thăng hàm do Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình ký.

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Lễ thăng quân hàm Thượng tướng tổ chức tại Tòa nhà Bát Nhất ở thủ đô Bắc Kinh ngày 3/7. Ảnh: Tân Hoa xã

Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho ông Trương Thử Quang, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quân ủy Trung ương và ông Vương Cương, Tư lệnh Không quân.

Được biết, chức Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương trước đó do Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Thăng Dân kiêm nhiệm. Trong khi đó, chức Tư lệnh Không quân vốn do Thượng tướng Thường Đinh Cầu nắm giữ, tuy nhiên ông này đã không xuất hiện công khai suốt thời gian dài.

Trước đó, tại buổi hòa nhạc kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh tối 29/6, hình ảnh trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho thấy, hai Trung tướng Trương Thử Quang và Vương Cương ngồi ngang hàng với hai Thượng tướng – Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân và Tư lệnh Chiến khu miền Trung Hàn Thắng Diên, đã dấy lên đồn đoán trong giới quan sát về việc hai ông đã được thăng chức và có thể sớm được thăng hàm Thượng tướng.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ kỷ niệm thành lập vào ngày 1/8 tới. Việc hai ông Trương Thử Quang và Vương Cương được thăng hàm, đã đưa số Thượng tướng của quân đội nước này từ 4 người lên 6 người. Động thái này được cho là sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu lãnh đạo của Quân ủy Trung ương tại Đại hội XXI của Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến tổ chức trong năm 2027.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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