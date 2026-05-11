Trung Quốc-Mỹ sẽ trao đổi về quan hệ song phương, hòa bình và phát triển thế giới

Thứ Hai, 16:08, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 11/5 cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như hòa bình và phát triển thế giới.

Thông tin thêm về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Quách Gia Côn chiều 11/5 cho biết: “Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Mỹ kể từ sau cuộc gặp tại Busan hồi tháng 10/2025, cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Mỹ trong 9 năm. Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ Trung-Mỹ và hòa bình, phát triển thế giới”.

trung quoc-my se trao doi ve quan he song phuong, hoa binh va phat trien the gioi hinh anh 1
Người phát ngôn Quách Gia Côn. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ông tái khẳng định, ngoại giao nguyên thủ đóng vai trò định hướng chiến lược không thể thay thế trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ mở rộng hợp tác, kiểm soát bất đồng trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, tạo thêm sự ổn định và chắc chắn cho một thế giới đầy biến động.

Chuyến thăm của Tổng thống Trump ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 3, nhưng đã bị hoãn do chiến sự Iran. Về phía Mỹ, theo Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly, đây sẽ là chuyến thăm “có ý nghĩa biểu tượng vô cùng lớn”. Lễ đón chính thức và hội đàm giữa nguyên thủ hai nước sẽ diễn ra vào sáng 14/5, sau đó hai nhà lãnh đạo sẽ tham quan Thiên Đàn vào buổi chiều và dự quốc yến vào buổi tối.

Trong ngày 15/5, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ dự tiệc trà và làm việc kết hợp ăn trưa trước khi lãnh đạo Mỹ trở về Washington.

Cũng theo phía Mỹ, các chủ đề như thuế quan, Đài Loan, cũng như cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo và khoáng sản chiến lược dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước. Phó thư ký báo chí Nhà Trắng còn tiết lộ, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân dự kiến thăm Washington vào cuối năm 2026.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông báo cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13-15/5.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Trung Quốc - Mỹ tổ chức vòng đàm phán mới trước thềm thượng đỉnh
VOV.VN - Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tới Hàn Quốc tham gia các cuộc tham vấn kinh tế - thương mại với Mỹ vào ngày 12/5.

Ông Trump tới Bắc Kinh để tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc về vấn đề Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do xung đột liên quan Iran.

Mỹ trừng phạt nhiều thực thể tại Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ chương trình UAV của Iran
VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/5 công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 10 cá nhân và công ty, bao gồm 2 thực thể tại Trung Quốc và 3 ở Hồng Kông (Trung Quốc) với cáo buộc hỗ trợ chương trình máy bay không người lái quân sự của Iran. 

