Nhật Bản mong muốn nâng tầm quan hệ với Australia

Chủ Nhật, 16:54, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp sau thành công của chuyến thăm Việt Nam, ngày 3/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rời Hà Nội, bắt đầu chuyến công du Australia.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, chuyến thăm Australia lần này của Thủ tướng Takaichi Sanae hướng tới 3 mục tiêu chính, bao gồm kỷ niệm việc ký kết các văn bản hợp tác quan trọng song phương, khẳng định lại vai trò đồng điều phối trong các nước có cùng chí hướng về sáng kiến “khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP)”, thắt chặt hợp tác sâu rộng giữa hai nước hướng tới nâng cấp quan hệ lên “đối tác chiến lược đặc biệt”.

Thủ tướng Takaichi Sanae rời Hà Nội, lên đường thăm Australia. Ảnh: NHK.

Thông tin với báo chí trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng Takaichi cho biết: “Năm nay là dịp kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Cơ bản về Hữu nghị và Hợp tác Nhật Bản – Australia. Nhân dịp này tôi đã nhận lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Hàng loạt các chủ đề như hợp tác an ninh và an ninh kinh tế, bao gồm khoáng sản thiết yếu, năng lượng, đặc biệt là khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), giao lưu nhân dân… sẽ được thảo luận tại hội đàm với phía Australia. Tôi mong muốn đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới”.

Phía Nhật Bản cũng hy vọng việc thắt chặt hợp tác giữa Nhật Bản và Australia, cũng như với các đối tác khác, sẽ góp phần giải quyết các vấn đề nóng hiện nay, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông và vấn đề hạt nhân – tên lửa của Triều Tiên.

Australia ký hợp đồng khủng mua tàu tuần tra của Nhật Bản

VOV.VN - Thực hiện kế hoạch tăng gấp đôi quy mô hạm đội tàu chiến mặt nước, hôm nay, tại thành phố Melbourne, Australia vừa ký hợp đồng mua 3 tàu tuần tra lớp Mogami của Nhật Bản được cho là có giá trị 10 tỷ đô la Australia. Dự kiến tàu đầu tiên sẽ được bàn giao cho Australia vào năm 2029.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Nhật Bản Australia Thủ tướng Takaichi
Australia và Nhật Bản hợp tác chế tạo tàu chiến đa năng thế hệ mới

VOV.VN - Vốn là hai quốc gia có quan hệ mật thiết trên nhiều lĩnh vực, hợp tác giữa Australia và Nhật Bản tiếp tục được tăng cường sau khi Australia lựa chọn Nhật Bản làm đối tác trong một dự án chế tạo tàu chiến đa năng thế hệ mới, dựa trên thiết kế của một lớp chiến hạm Nhật Bản.

VOV.VN - Vốn là hai quốc gia có quan hệ mật thiết trên nhiều lĩnh vực, hợp tác giữa Australia và Nhật Bản tiếp tục được tăng cường sau khi Australia lựa chọn Nhật Bản làm đối tác trong một dự án chế tạo tàu chiến đa năng thế hệ mới, dựa trên thiết kế của một lớp chiến hạm Nhật Bản.

Nhật Bản và Australia lần đầu tham gia tập trận SALAKNIB giữa Philippines và Mỹ

VOV.VN - Tập trận Lá chắn SALAKNIB 2026 diễn ra từ ngày 6/4 tại thành phố Palayan của Philippines. Đây là cuộc tập trận hàng năm giữa hai đồng minh Mỹ và Philippines, với sự tham gia lần đầu tiên của Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản và quân đội Australia.

VOV.VN - Tập trận Lá chắn SALAKNIB 2026 diễn ra từ ngày 6/4 tại thành phố Palayan của Philippines. Đây là cuộc tập trận hàng năm giữa hai đồng minh Mỹ và Philippines, với sự tham gia lần đầu tiên của Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản và quân đội Australia.

Australia và Nhật Bản thiết lập cơ chế hợp tác quốc phòng mới

VOV.VN - Hôm nay (7/12), tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã diễn ra cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Australia và Nhật Bản.

VOV.VN - Hôm nay (7/12), tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã diễn ra cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Australia và Nhật Bản.

