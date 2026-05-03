Nhật Bản mong muốn nâng tầm quan hệ với Australia

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, chuyến thăm Australia lần này của Thủ tướng Takaichi Sanae hướng tới 3 mục tiêu chính, bao gồm kỷ niệm việc ký kết các văn bản hợp tác quan trọng song phương, khẳng định lại vai trò đồng điều phối trong các nước có cùng chí hướng về sáng kiến “khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP)”, thắt chặt hợp tác sâu rộng giữa hai nước hướng tới nâng cấp quan hệ lên “đối tác chiến lược đặc biệt”.

Thông tin với báo chí trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng Takaichi cho biết: “Năm nay là dịp kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Cơ bản về Hữu nghị và Hợp tác Nhật Bản – Australia. Nhân dịp này tôi đã nhận lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Hàng loạt các chủ đề như hợp tác an ninh và an ninh kinh tế, bao gồm khoáng sản thiết yếu, năng lượng, đặc biệt là khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), giao lưu nhân dân… sẽ được thảo luận tại hội đàm với phía Australia. Tôi mong muốn đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới”.

Phía Nhật Bản cũng hy vọng việc thắt chặt hợp tác giữa Nhật Bản và Australia, cũng như với các đối tác khác, sẽ góp phần giải quyết các vấn đề nóng hiện nay, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông và vấn đề hạt nhân – tên lửa của Triều Tiên.