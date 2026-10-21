Chuyên gia Australia chỉ rõ lợi thế của Việt Nam khi làm chủ nhà Năm APEC 2027

Để tìm hiểu thêm về đánh giá và kỳ vọng của Australia đối với vai trò chủ nhà Năm APEC 2027, phóng viên VOV đã có cuộc phỏng vấn bà Louise Adams, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Aurecon, thành viên Hội đồng Cố vấn Viện Chính sách Australia - Việt Nam (AVPI).

Bà Louise Adams - Tổng Giám đốc điều hành công ty Aurecon, Thành viên Hội đồng Cố vấn Viện Chính sách Australia - Việt Nam (AVPI).

PV: Bà kỳ vọng điều gì ở Việt Nam khi đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2027?

Bà Louise Adams: Tôi cho rằng Việt Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quá trình phát triển kinh tế và những năm gần đây đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu đầy tham vọng. Tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ phát huy tinh thần năng động và khát vọng phát triển đó khi đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2027.

Đồng thời, tôi mong đợi Việt Nam sẽ tập trung vào những vấn đề quan trọng như duy trì đà tăng trưởng kinh tế của khu vực và ứng phó với các thách thức toàn cầu, qua đó tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề này.

PV: Theo bà, Việt Nam có những lợi thế gì khi đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2027?

Bà Louise Adams: Tôi cho rằng Việt Nam có thể chia sẻ những kinh nghiệm phát triển kinh tế thành công, không chỉ từ góc độ lý thuyết mà còn từ thực tiễn.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã trải qua một hành trình phát triển ấn tượng, đạt được những thành tựu đáng kể trong xây dựng nền kinh tế và nâng cao mức sống của người dân thông qua việc đặt ra và từng bước hiện thực hóa các mục tiêu đầy tham vọng.

Chính những thành tựu đó mang lại cho Việt Nam lợi thế trong việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển dựa trên thực tiễn, thay vì chỉ dừng lại ở những lý thuyết mang tính khái quát.

PV: Bà kỳ vọng APEC 2027 sẽ tạo động lực như thế nào cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Australia?

Bà Louise Adams: Tôi cho rằng APEC 2027 sẽ mở ra rất nhiều cơ hội hợp tác. Việt Nam và Australia cùng hướng tới một tương lai kết nối, thịnh vượng và an toàn, đồng thời phải đối mặt với nhiều thách thức tương đồng, chẳng hạn như chuyển dịch năng lượng và tác động của biến đổi khí hậu. Đây là những lĩnh vực mà hai nước có nhiều điểm chung và tiềm năng hợp tác.

Tôi nghĩ hai nước cũng có cơ hội trao đổi về những công nghệ đang tạo ra thay đổi mang tính đột phá trên toàn cầu, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Một trong những vấn đề đặt ra là làm thế nào để tận dụng tối đa những lợi ích mà AI mang lại, đồng thời phối hợp quản lý các rủi ro liên quan đến công nghệ này.

Tôi tin rằng APEC sẽ là diễn đàn quan trọng để các bên cùng trao đổi, tìm kiếm giải pháp, qua đó tận dụng những cơ hội mới và ứng phó hiệu quả với các thách thức đang đặt ra”.

PV: Theo bà, đâu là những lĩnh vực Australia mong muốn thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ APEC 2027?

Bà Louise Adams: Tôi cho rằng việc tiếp tục tham gia và đóng góp vào các hoạt động của APEC mang lại nhiều cơ hội quan trọng. Từ góc độ của Australia, chúng tôi cần chú trọng tận dụng diễn đàn này để tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với Việt Nam cũng như các nền kinh tế thành viên khác.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các bên cùng xác định những cơ hội phát triển trong tương lai của APEC, trong bối cảnh thế giới đang đứng trước nhiều thách thức và cơ hội mới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà.