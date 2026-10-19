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Kinh tế APEC hướng tới ứng dụng AI hiệu quả, an toàn, minh bạch, kiểm soát rủi ro

Thứ Hai, 16:59, 19/10/2026
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VOV.VN - Trong hai ngày 19 và 20/10, tại TP.HCM, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo APEC về quản lý trí tuệ nhân tạo (AI). Theo các đại biểu, các nền kinh tế APEC cần ứng dụng AI hiệu quả, an toàn, minh bạch, kiểm soát rủi ro.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ các hợp tác của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC). Dự hội thảo có các đại biểu đại diện cho các nền kinh tế thành viên APEC, cùng thảo luận về việc triển khai các tiêu chuẩn liên quan đến AI an toàn và có khả năng tương tác giữa các nền kinh tế.

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Nhiều vấn đề về tiêu chuẩn ứng dụng AI được phân tích tại hội thảo

AI là động lực quan trọng

Theo các đại biểu, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và chuyển đổi số trên phạm vi toàn cầu. Sự phát triển nhanh chóng của AI đang tạo ra nhiều cơ hội mới cho các nền kinh tế, doanh nghiệp và xã hội, từ cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý đến phát triển các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới.

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Đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC cùng thảo luận

Khu vực châu Á- Thái Bình Dương có sự đa dạng về trình độ phát triển, năng lực công nghệ và hệ thống quản lý. Vì vậy, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong quản lý AI có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi nền kinh tế.

Các nền kinh tế APEC đang có những cách tiếp cận khác nhau đối với phát triển và quản lý AI, phù hợp với điều kiện và ưu tiên của từng nền kinh tế. Tuy nhiên, các nước đều có chung mục tiêu là khai thác hiệu quả những lợi ích của AI, đồng thời quản lý tốt các rủi ro và tăng cường niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với công nghệ này.

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Tiến sĩ Trần Hậu Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia Việt Nam

Tiến sĩ Trần Hậu Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cho biết, đối với Việt Nam, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được xác định là những động lực quan trọng cho phát triển kinh tế- xã hội. AI là một trong những lĩnh vực công nghệ có tiềm năng lớn, góp phần nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Trong đó, xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, nâng cao năng lực đánh giá sự phù hợp, phát triển hạ tầng chất lượng phục vụ các công nghệ mới, AI, là những nhiệm vụ cần được quan tâm thúc đẩy. Hợp tác quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm giúp Việt Nam thực hiện hiệu quả hơn những nhiệm vụ này.

“Việc áp dụng tiêu chuẩn, kết hợp đánh giá sự phù hợp và các cơ chế bảo đảm kỹ thuật, giúp củng cố niềm tin đối với ứng dụng AI. Đây cũng là cơ sở góp phần giảm khác biệt về yêu cầu kỹ thuật, tạo thuận lợi cho hợp tác và thương mại giữa các nền kinh tế”, ông Ngọc nói.

Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý ứng dụng AI

Thực tế, việc phát triển và ứng dụng AI đặt ra nhiều thách thức về an toàn, độ tin cậy, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, bảo vệ dữ liệu và quản lý rủi ro. Yêu cầu đặt ra là có cách tiếp cận phù hợp để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời bảo đảm AI được phát triển và ứng dụng có trách nhiệm, an toàn và đáng tin cậy.

Trong bối cảnh đó, các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp những nguyên tắc, khuôn khổ và công cụ kỹ thuật để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp quản lý và sử dụng AI một cách hiệu quả.

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Bà Aurélie Jacquet, Giám đốc Ethical AI Consulting

Tại hội thảo, bà Aurélie Jacquet, Giám đốc Ethical AI Consulting (Australia) cho rằng, cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn sử dụng AI trên toàn cầu cả về đức và kỹ thuật, nhất là với những vần đề liên quan đến con người. Tổ chức này đã đưa ra 44 tiêu chuẩn chuẩn quốc tế và sắp bổ sung 51 tiêu chuẩn trên cơ sở làm việc với 86 quốc gia, hơn 150 chuyên gia về vấn đề này.

Bà Aurélie Jacquet tư vấn, để ứng dụng AI, các tổ chức, doanh nghiệp cần có dữ liệu và kiến trúc công nghệ phù hợp và có thể sử dụng hệ thống tiêu chuẩn như: ISO/IEC 5259 về chất lượng dữ liệu phục vụ phân tích và học máy, ISO/IEC 8183:2023 về khung vòng đời dữ liệu, ISO/IEC 42001:2023 về hệ thống quản lý AI. Đồng thời, phải duy trì quản lý rủi ro một cách linh hoạt suốt quá trình vận hành.

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Hội thảo dành thời gian cho các đại biểu trình bày vấn đề ứng dụng AI của đơn vị mình

Hội thảo khẳng định, thông qua cơ chế hợp tác APEC, đặc biệt là trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp, các nước có cơ hội tăng cường đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thúc đẩy những cách tiếp cận dựa trên tiêu chuẩn quốc tế nhằm hỗ trợ việc ứng dụng AI có trách nhiệm.

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APEC 2027 sẽ kể câu chuyện về Việt Nam, hợp tác và hội nhập

VOV.VN - Sáng 18/6, Hội thảo năng lực truyền thông chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027 đã khai mạc tại Hà Nội, nhằm tập trung vào những vấn đề nhằm giúp xây dựng và triển khai một chiến lược truyền thông hiệu quả, qua đó truyền đạt tầm nhìn, ưu tiên và thành tựu của Năm APEC Việt Nam 2027.

Minh Hạnh-VOV-TP.HCM
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