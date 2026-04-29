Lượng người di chuyển tại Trung Quốc đạt 1,52 tỷ lượt dịp nghỉ lễ 1/5

Thứ Tư, 09:06, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung Quốc dự báo lượng người di chuyển đạt mức kỷ lục trong kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Về du lịch nước ngoài, thị trường Đông Nam Á tiếp tục duy trì mức tăng ổn định.

Kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5 dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​nhu cầu mạnh mẽ về du lịch, thăm thân và du lịch giải trí, với một số chỉ số giao thông quan trọng đạt mức cao kỷ lục. Đây là dự báo do ông Cao Bác, Phó Vụ trưởng Vụ Dịch vụ Giao thông Vận tải thuộc Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đưa ra tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 28/4.

luong nguoi di chuyen tai trung quoc dat 1,52 ty luot dip nghi le 1 5 hinh anh 1
Du khách quốc tế tham quan ở Bắc Kinh ngày 22/4/2026. Ảnh: VCG.

“Tổng lưu lượng di chuyển liên vùng của người dân sẽ đạt mức cao kỷ lục so với cùng kỳ trong lịch sử. Dự kiến đạt khoảng 1,52 tỷ lượt người, trung bình 304 triệu lượt mỗi ngày, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.”

Trong khi đó, theo Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc, các cửa khẩu nước này sẽ chứng kiến lượng hành khách xuyên biên giới đạt đỉnh điểm trong kỳ nghỉ lễ kéo dài từ ngày 1-5/5, với số chuyến đi và đến trung bình hàng ngày dự kiến đạt 2,25 triệu lượt, mức cao nhất trong một ngày dự kiến sẽ vượt 2,4 triệu lượt.

Trong kỳ nghỉ lễ này, du lịch nước ngoài tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ, với các điểm đến tập trung ở Đông Nam Á và châu Âu.

Dữ liệu từ nhà cung cấp thông tin ngành Umetrip cho thấy, tính đến 24/4, số lượt đặt chuyến bay từ Trung Quốc đến Đông Nam Á trong kỳ nghỉ lễ đã tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng đặt chỗ tới Indonesia, Lào, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đều tăng hơn 30%. Các hãng hàng không nội địa của Trung Quốc dự kiến ​​tăng số lượng chuyến bay trên các tuyến Đông Nam Á hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, theo Flight Manager, trong số 20 quốc gia và vùng lãnh thổ hàng đầu cho kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động năm 2026 ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai về số lượng chuyến bay dự kiến; trong số các quốc gia Đông Nam Á, Malaysia, Việt Nam và Singapore tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.

Số liệu thống kê mới nhất do Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới công bố cho thấy, nền kinh tế du lịch và lữ hành của Trung Quốc tăng trưởng 9,9% vào năm 2025, nhanh hơn gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu và Trung Quốc có thể trở thành nền kinh tế du lịch lớn nhất thế giới vào năm 2030.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Du khách Trung Quốc du lịch Trung Quốc
VOV.VN - Trung Quốc đang thúc đẩy hoàn thiện khung pháp lý nhằm tăng cường minh bạch và kỷ cương trong lĩnh vực cứu trợ xã hội, trong đó đề xuất mức xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi chiếm dụng, biển thủ hoặc phân chia trái phép nguồn lực hỗ trợ.

VOV.VN - Trung Quốc đang thúc đẩy hoàn thiện khung pháp lý nhằm tăng cường minh bạch và kỷ cương trong lĩnh vực cứu trợ xã hội, trong đó đề xuất mức xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi chiếm dụng, biển thủ hoặc phân chia trái phép nguồn lực hỗ trợ.

VOV.VN - Trong một tuyên bố đưa ra hôm 27/4, Bộ Thương mại Trung Quốc đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) xóa bỏ các điều khoản phân biệt đối xử và cảnh báo sẽ đáp trả nếu đề xuất của Trung Quốc bị phớt lờ.

VOV.VN - Trong một tuyên bố đưa ra hôm 27/4, Bộ Thương mại Trung Quốc đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) xóa bỏ các điều khoản phân biệt đối xử và cảnh báo sẽ đáp trả nếu đề xuất của Trung Quốc bị phớt lờ.

VOV.VN - Nhiều nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc đang mạnh tay trấn áp hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ (IP) thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Trong đó, riêng ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng Douyin đã phải gỡ bỏ hơn 538.000 video vi phạm.

VOV.VN - Nhiều nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc đang mạnh tay trấn áp hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ (IP) thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Trong đó, riêng ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng Douyin đã phải gỡ bỏ hơn 538.000 video vi phạm.

VOV.VN - Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc hôm nay (24/4) cho biết, sứ mệnh thám hiểm hành tinh Thiên Vấn-3 (Tianwen-3) của nước này dự kiến ​​sẽ được phóng vào khoảng năm 2028 và đưa các mẫu vật từ Sao Hỏa trở về Trái Đất vào khoảng năm 2031.

VOV.VN - Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc hôm nay (24/4) cho biết, sứ mệnh thám hiểm hành tinh Thiên Vấn-3 (Tianwen-3) của nước này dự kiến ​​sẽ được phóng vào khoảng năm 2028 và đưa các mẫu vật từ Sao Hỏa trở về Trái Đất vào khoảng năm 2031.

