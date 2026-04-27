Trung Quốc sẽ xử phạt nặng hành vi trục lợi từ quỹ cứu trợ xã hội

Thứ Hai, 19:37, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung Quốc đang thúc đẩy hoàn thiện khung pháp lý nhằm tăng cường minh bạch và kỷ cương trong lĩnh vực cứu trợ xã hội, trong đó đề xuất mức xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi chiếm dụng, biển thủ hoặc phân chia trái phép nguồn lực hỗ trợ.

Hôm nay (27/4), Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đã tiến hành xem xét lần thứ ba đối với Dự thảo Luật Cứu trợ xã hội, trong đó bổ sung các quy định xử phạt nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi trái phép tiền và vật tư dành cho cứu trợ xã hội, với mức phạt có thể lên tới gấp hai lần số tiền thu lợi bất chính.

trung quoc se xu phat nang hanh vi truc loi tu quy cuu tro xa hoi hinh anh 1
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Ảnh: AP

Theo dự thảo, cứu trợ xã hội là lĩnh vực gắn liền với những nhu cầu cấp thiết của người dân, đặc biệt là các nhóm người yếu thế. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận chính sách, cơ quan quản lý được yêu cầu tối ưu hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nhấn mạnh vai trò của cơ quan dân chính các cấp trong việc xây dựng cơ chế xác minh điều kiện kinh tế của các hộ gia đình thụ hưởng. Việc này nhằm đảm bảo quá trình xét duyệt chính xác, kịp thời, tránh sai sót và trục lợi chính sách.

Một nội dung quan trọng khác là quy định trách nhiệm hỗ trợ khẩn cấp. Theo đó, trong các tình huống đột xuất, cơ quan chức năng phải nhanh chóng triển khai cứu trợ theo quy định pháp luật, bảo đảm không để người dân rơi vào hoàn cảnh nguy cấp mà không được hỗ trợ.

Trong bối cảnh tỷ lệ người lang thang, ăn xin tại Trung Quốc đang giảm dần qua các năm, Ban soạn thảo luật đã đề xuất thay đổi thuật ngữ “người lang thang, ăn xin” thành “người dân lưu lạc”. Theo ông Thi Xuân Phong, người phát ngôn Ủy ban Công tác Pháp luật của Nhân đại Trung Quốc, việc sửa đổi từ ngữ này nhằm trung tính hóa và chính xác hơn về bản chất của đối tượng được cứu trợ, nhưng không làm thay đổi nội dung hay ảnh hưởng đến hoạt động của chế độ hỗ trợ hiện hành.

Giới chức Trung Quốc kỳ vọng việc hoàn thiện Luật Cứu trợ xã hội sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo công bằng và minh bạch, đồng thời tăng cường niềm tin của người dân vào hệ thống an sinh xã hội.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tin liên quan

Trung Quốc triển khai điện toán không gian, đưa "bộ não" lên vũ trụ
Trung Quốc triển khai điện toán không gian, đưa “bộ não” lên vũ trụ

VOV.VN - Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc mới đây tuyên bố sẽ hỗ trợ nghiên cứu công nghệ điện toán không gian và thúc đẩy sự phát triển có trật tự của ngành công nghiệp này.

Trung Quốc triển khai điện toán không gian, đưa “bộ não” lên vũ trụ

Trung Quốc triển khai điện toán không gian, đưa “bộ não” lên vũ trụ

VOV.VN - Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc mới đây tuyên bố sẽ hỗ trợ nghiên cứu công nghệ điện toán không gian và thúc đẩy sự phát triển có trật tự của ngành công nghiệp này.

Ngoại trưởng Lavrov thăm Trung Quốc: Củng cố trục phối hợp chiến lược Nga - Trung
Ngoại trưởng Lavrov thăm Trung Quốc: Củng cố trục phối hợp chiến lược Nga - Trung

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc (14-15/4), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có các cuộc hội đàm quan trọng với lãnh đạo và người đồng cấp Trung Quốc, thảo luận vào quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế nổi bật hiện nay.

Ngoại trưởng Lavrov thăm Trung Quốc: Củng cố trục phối hợp chiến lược Nga - Trung

Ngoại trưởng Lavrov thăm Trung Quốc: Củng cố trục phối hợp chiến lược Nga - Trung

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc (14-15/4), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có các cuộc hội đàm quan trọng với lãnh đạo và người đồng cấp Trung Quốc, thảo luận vào quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế nổi bật hiện nay.

Trung Quốc và Mỹ khởi động “ngoại giao gấu trúc” trước thềm gặp thượng đỉnh
Trung Quốc và Mỹ khởi động “ngoại giao gấu trúc” trước thềm gặp thượng đỉnh

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (24/4) vừa ra thông báo về việc sẽ đưa 2 chú gấu trúc khổng lồ tới Mỹ trong một chương trình hợp tác kéo dài 10 năm.

Trung Quốc và Mỹ khởi động “ngoại giao gấu trúc” trước thềm gặp thượng đỉnh

Trung Quốc và Mỹ khởi động “ngoại giao gấu trúc” trước thềm gặp thượng đỉnh

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (24/4) vừa ra thông báo về việc sẽ đưa 2 chú gấu trúc khổng lồ tới Mỹ trong một chương trình hợp tác kéo dài 10 năm.

