Trung Quốc sẽ xử phạt nặng hành vi trục lợi từ quỹ cứu trợ xã hội

Hôm nay (27/4), Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đã tiến hành xem xét lần thứ ba đối với Dự thảo Luật Cứu trợ xã hội, trong đó bổ sung các quy định xử phạt nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi trái phép tiền và vật tư dành cho cứu trợ xã hội, với mức phạt có thể lên tới gấp hai lần số tiền thu lợi bất chính.

Theo dự thảo, cứu trợ xã hội là lĩnh vực gắn liền với những nhu cầu cấp thiết của người dân, đặc biệt là các nhóm người yếu thế. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận chính sách, cơ quan quản lý được yêu cầu tối ưu hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nhấn mạnh vai trò của cơ quan dân chính các cấp trong việc xây dựng cơ chế xác minh điều kiện kinh tế của các hộ gia đình thụ hưởng. Việc này nhằm đảm bảo quá trình xét duyệt chính xác, kịp thời, tránh sai sót và trục lợi chính sách.

Một nội dung quan trọng khác là quy định trách nhiệm hỗ trợ khẩn cấp. Theo đó, trong các tình huống đột xuất, cơ quan chức năng phải nhanh chóng triển khai cứu trợ theo quy định pháp luật, bảo đảm không để người dân rơi vào hoàn cảnh nguy cấp mà không được hỗ trợ.

Trong bối cảnh tỷ lệ người lang thang, ăn xin tại Trung Quốc đang giảm dần qua các năm, Ban soạn thảo luật đã đề xuất thay đổi thuật ngữ “người lang thang, ăn xin” thành “người dân lưu lạc”. Theo ông Thi Xuân Phong, người phát ngôn Ủy ban Công tác Pháp luật của Nhân đại Trung Quốc, việc sửa đổi từ ngữ này nhằm trung tính hóa và chính xác hơn về bản chất của đối tượng được cứu trợ, nhưng không làm thay đổi nội dung hay ảnh hưởng đến hoạt động của chế độ hỗ trợ hiện hành.

Giới chức Trung Quốc kỳ vọng việc hoàn thiện Luật Cứu trợ xã hội sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo công bằng và minh bạch, đồng thời tăng cường niềm tin của người dân vào hệ thống an sinh xã hội.