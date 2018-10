Chuyến thăm “hiệu quả” của Ngoại trưởng Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm nay (17/10) đã có chuyến thăm “chớp nhoáng” tới Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích chính tìm hiểu chi tiết vụ nhà báo Saudi Arabia Khashoggi mất tích bí ẩn.

Tuy nhiên, bên cạnh vấn đề này, hai bên đã thảo luận đến một loạt vấn đề khác như việc cải thiện mối quan hệ song phương, gỡ bỏ trừng phạt và vấn đề Syria. Chuyến thăm lập tức được giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá là “hữu ích và hiệu quả”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: CNN.

Với 2 cuộc gặp kéo dài chỉ 40 phút với Tổng thống nước chủ nhà Tayyip Erdogan và người đồng cấp Mevlut Cavusoglu ngay tại sân bay ở thủ đô Ankara, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cơ hội trao đổi nhiều vấn đề mà hai bên quan tâm, trong đó trọng tâm vẫn là vụ nhà báo Saudi Arabia Khashoggi mất tích bí ẩn sau khi ông này tới lãnh sứ quán Saudi Arabia tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng.

Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho biết, giới chức nước này hiện vẫn chưa được giới chức Saudi Arabia đồng ý cho vào khám xét nơi ở, dinh thự của các nhân viên Lãnh sứ quán. Điều mà các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ đang hi vọng có thể tìm ra các bằng chứng củng cố cho những nghi ngờ trước đó của mình, rằng nhà báo Khashoggi đã bị giết hại.

Dù Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã không nêu chi tiết nội dung cuộc gặp với người đồng cấp về vấn đề này, song ông khẳng định rằng, đây là cuộc gặp “hữu ích và hiệu quả”: “Tôi có thể nói đó là một cuộc gặp hữu ích và hiệu quả dù đó chỉ là một cuộc gặp ngắn. Chúng tôi đã thảo luận cả trường hợp của nhà báo Khashoggi, vấn đề Syria và các vấn đề liên quan đến mối quan hệ song phương”.

Trong vấn đề Syria, Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết, chính phủ Mỹ hiện đã biết rõ về sự chậm chạp của mình đối với thỏa thuận về việc buộc lực lượng vũ trang người Kurd phải rút quân ra khỏi khu vực Manbij. Ông Cavusoglu cảnh báo, Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng quét sạch lực lượng người Kurd nếu Mỹ không làm được điều này trong hòa bình.

Liên quan đến việc cải thiện mối quan hệ song phương sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thả tự do cho mục sư Andrew Brunson, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hi vọng Ankara có thể tiếp tục thả tự do cho những nhà hoạt động nhân quyền. Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hi vọng các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Ankara sẽ sớm được gỡ bỏ: “Tất nhiên, chúng tôi mong đợi các biện pháp trừng phạt sẽ được loại bỏ. Những biện pháp trừng phạt là vô nghĩa. Quan hệ Mỹ - Thổ sẽ đi về đâu với các biện pháp trừng phạt? Khi trừng phạt được đưa ra và quan điểm tiêu cực tồn tại, mối quan hệ sẽ không được cải thiện”.

Rõ ràng, chuyến thăm chớp nhoáng của Ngoại trưởng Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ đã làm được khá nhiều điều, khi mà mục đích chính ban đầu chỉ là vấn đề nhà báo Saudi Arabia mất tích. Ít nhất, qua chuyến thăm này, hai bên đã có cơ hội để bày tỏ ý định cải thiện mối quan hệ song phương vốn từng sụt giảm trước đó./.

