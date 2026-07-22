Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo nguy cơ đối với nguồn cung năng lượng

Giám đốc Điều hành IEA, ông Fatih Birol cho biết, cơ quan này đang theo dõi sát sao các diễn biến và tác động của cuộc xung đột Trung Đông đối với an ninh năng lượng toàn cầu. Sự gián đoạn tại eo biển Hormuz đã làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và sự ổn định thị trường. Các mối đe dọa đối với eo biển Bab El-Mandeb, hiện là một tuyến đường thay thế quan trọng cho việc vận chuyển năng lượng, càng làm gia tăng thêm những lo lắng.

(Ảnh minh họa: Business Line)

Bất chấp những căng thẳng, ông Fatih Birol lưu ý một số yếu tố đang giúp giảm thiểu sự gián đoạn nguồn cung. Các nhà sản xuất vùng Vịnh, đặc biệt là Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã duy trì xuất khẩu thông qua các tuyến đường thay thế, cùng với đó là một lượng hàng hóa vẫn được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Ngoài ra, việc gia tăng xuất khẩu từ Mỹ, Brazil, Venezuela và Kazakhstan cũng đã giúp bù đắp phần nào sự thiếu hụt nguồn cung năng lượng. Trong khi Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu thô gần 50% so với mức trước xung đột, làm giảm áp lực lên nguồn cung toàn cầu.

IEA nhấn mạnh việc các quốc gia thành viên của cơ quan này đã khẩn trương giải phóng lượng dầu dự trữ. Kể từ tháng 3/2026, khoảng 290 triệu thùng trong tổng số 400 triệu thùng dự kiến ​​đã được giải phóng. Các quốc gia thành viên vẫn đang nắm giữ hơn 1 tỷ thùng dầu dự trữ, tạo ra một vùng đệm đối phó với những gián đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, Giám đốc Điều hành IEA cảnh báo, mặc dù nguồn cung dầu thô ổn định, thị trường nhiên liệu tinh chế vẫn khan hiếm, làm tăng áp lực lên nguồn cung dầu diesel và xăng.

Thị trường khí đốt tự nhiên cũng đối mặt với những thách thức tương tự. Sự gián đoạn kéo dài ở vùng Vịnh có thể khiến thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) khan hiếm, cản trở châu Âu và các quốc gia khác trong việc tái tạo lượng dự trữ khí đốt trước mùa đông. IEA nhấn mạnh, việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz là điều cần thiết để khôi phục an ninh năng lượng toàn cầu và sự ổn định thị trường.