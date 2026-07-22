English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo nguy cơ đối với nguồn cung năng lượng

Thứ Tư, 06:27, 22/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm qua (21/7) đã cảnh báo về nguy cơ ngày càng gia tăng đối với nguồn cung năng lượng, sau khi xung đột Trung Đông leo thang, với việc eo biển Hormuz một lần nữa bị phong tỏa, đã hạn chế nghiêm trọng các chuyến hàng năng lượng từ vùng Vịnh.

Giám đốc Điều hành IEA, ông Fatih Birol cho biết, cơ quan này đang theo dõi sát sao các diễn biến và tác động của cuộc xung đột Trung Đông đối với an ninh năng lượng toàn cầu. Sự gián đoạn tại eo biển Hormuz đã làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và sự ổn định thị trường. Các mối đe dọa đối với eo biển Bab El-Mandeb, hiện là một tuyến đường thay thế quan trọng cho việc vận chuyển năng lượng, càng làm gia tăng thêm những lo lắng.

co quan nang luong quoc te canh bao nguy co doi voi nguon cung nang luong hinh anh 1
(Ảnh minh họa: Business Line)

Bất chấp những căng thẳng, ông Fatih Birol lưu ý một số yếu tố đang giúp giảm thiểu sự gián đoạn nguồn cung. Các nhà sản xuất vùng Vịnh, đặc biệt là Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã duy trì xuất khẩu thông qua các tuyến đường thay thế, cùng với đó là một lượng hàng hóa vẫn được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Ngoài ra, việc gia tăng xuất khẩu từ Mỹ, Brazil, Venezuela và Kazakhstan cũng đã giúp bù đắp phần nào sự thiếu hụt nguồn cung năng lượng. Trong khi Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu thô gần 50% so với mức trước xung đột, làm giảm áp lực lên nguồn cung toàn cầu.

IEA nhấn mạnh việc các quốc gia thành viên của cơ quan này đã khẩn trương giải phóng lượng dầu dự trữ. Kể từ tháng 3/2026, khoảng 290 triệu thùng trong tổng số 400 triệu thùng dự kiến ​​đã được giải phóng. Các quốc gia thành viên vẫn đang nắm giữ hơn 1 tỷ thùng dầu dự trữ, tạo ra một vùng đệm đối phó với những gián đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, Giám đốc Điều hành IEA cảnh báo, mặc dù nguồn cung dầu thô ổn định, thị trường nhiên liệu tinh chế vẫn khan hiếm, làm tăng áp lực lên nguồn cung dầu diesel và xăng.

Thị trường khí đốt tự nhiên cũng đối mặt với những thách thức tương tự. Sự gián đoạn kéo dài ở vùng Vịnh có thể khiến thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) khan hiếm, cản trở châu Âu và các quốc gia khác trong việc tái tạo lượng dự trữ khí đốt trước mùa đông. IEA nhấn mạnh, việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz là điều cần thiết để khôi phục an ninh năng lượng toàn cầu và sự ổn định thị trường.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Đức: Khủng hoảng năng lượng do thiếu nguồn cung khí đốt từ Nga
Thủ tướng Đức: Khủng hoảng năng lượng do thiếu nguồn cung khí đốt từ Nga

VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài mà nước này đang đối mặt bắt nguồn từ việc mất nguồn cung khí đốt của Nga, trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Thủ tướng Đức: Khủng hoảng năng lượng do thiếu nguồn cung khí đốt từ Nga

Thủ tướng Đức: Khủng hoảng năng lượng do thiếu nguồn cung khí đốt từ Nga

VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài mà nước này đang đối mặt bắt nguồn từ việc mất nguồn cung khí đốt của Nga, trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Pháp và Qatar lo ngại tác động của căng thẳng Trung Đông tới nguồn cung năng lượng
Pháp và Qatar lo ngại tác động của căng thẳng Trung Đông tới nguồn cung năng lượng

VOV.VN - Ngày 6/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đã có cuộc điện đàm nhằm tập trung thảo luận về những diễn biến mới tại Trung Đông và hệ lụy đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Pháp và Qatar lo ngại tác động của căng thẳng Trung Đông tới nguồn cung năng lượng

Pháp và Qatar lo ngại tác động của căng thẳng Trung Đông tới nguồn cung năng lượng

VOV.VN - Ngày 6/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đã có cuộc điện đàm nhằm tập trung thảo luận về những diễn biến mới tại Trung Đông và hệ lụy đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Thủ tướng Italy thăm vùng Vịnh để bảo vệ nguồn cung năng lượng
Thủ tướng Italy thăm vùng Vịnh để bảo vệ nguồn cung năng lượng

VOV.VN - Hôm qua (3/4), Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã đến Jeddah, Saudi Arabia trong chuyến công du bất không được thông báo trước. Chuyến thăm cũng bao gồm các cuộc gặp tại Ca-ta và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Thủ tướng Italy thăm vùng Vịnh để bảo vệ nguồn cung năng lượng

Thủ tướng Italy thăm vùng Vịnh để bảo vệ nguồn cung năng lượng

VOV.VN - Hôm qua (3/4), Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã đến Jeddah, Saudi Arabia trong chuyến công du bất không được thông báo trước. Chuyến thăm cũng bao gồm các cuộc gặp tại Ca-ta và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ