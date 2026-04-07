Pháp và Qatar lo ngại tác động của căng thẳng Trung Đông tới nguồn cung năng lượng

Thứ Ba, 08:48, 07/04/2026
VOV.VN - Ngày 6/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đã có cuộc điện đàm nhằm tập trung thảo luận về những diễn biến mới tại Trung Đông và hệ lụy đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo thông tin từ các nguồn ngoại giao, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đã trao đổi về nguy cơ bất ổn gia tăng tại khu vực, đặc biệt liên quan đến các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu khí và những rủi ro gián đoạn tại các tuyến vận tải chiến lược như eo biển Hormuz. Những yếu tố này có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung năng lượng. Trong bối cảnh đó, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì dòng chảy năng lượng ổn định nhằm tránh gây thêm áp lực lên nền kinh tế thế giới.

phap va qatar lo ngai tac dong cua cang thang trung Dong toi nguon cung nang luong hinh anh 1
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Pháp đánh giá cao vai trò của Qatar trong việc thúc đẩy đối thoại và giữ lập trường thận trọng trước các diễn biến phức tạp hiện nay. Pháp đồng thời tái khẳng định ủng hộ các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng và ngăn ngừa nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực.

Ngoài vấn đề năng lượng, hai bên cũng trao đổi về tình hình xung đột tại Lebanon và nhấn mạnh sự cần thiết của các giải pháp ngoại giao nhằm củng cố ổn định khu vực.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang đặc biệt nhạy cảm với các cú sốc địa chính trị. Qatar, với tư cách là một trong những quốc gia xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới, giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng, đặc biệt là cho châu Âu. Vì vậy, bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực Vùng Vịnh đều có thể gây ảnh hưởng rộng khắp trên phạm vi toàn cầu.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Tin liên quan

Châu Âu, Hàn Quốc chạy đua bảo đảm năng lượng giữa khủng hoảng Trung Đông
Châu Âu, Hàn Quốc chạy đua bảo đảm năng lượng giữa khủng hoảng Trung Đông

VOV.VN - Châu Âu và Hàn Quốc đều đối mặt với thách thức về nguồn cung năng lượng do chiến sự tại Trung Đông. Họ đang tìm cách tháo gỡ khó khăn.

Châu Âu, Hàn Quốc chạy đua bảo đảm năng lượng giữa khủng hoảng Trung Đông

Châu Âu, Hàn Quốc chạy đua bảo đảm năng lượng giữa khủng hoảng Trung Đông

VOV.VN - Châu Âu và Hàn Quốc đều đối mặt với thách thức về nguồn cung năng lượng do chiến sự tại Trung Đông. Họ đang tìm cách tháo gỡ khó khăn.

Séc áp đặt giá trần và giảm thuế nhiên liệu để đối phó khủng hoảng năng lượng
Séc áp đặt giá trần và giảm thuế nhiên liệu để đối phó khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Chính phủ Séc đã đưa ra biện pháp trần giá nhiên liệu và giảm thuế dầu diesel nhằm kiềm chế chi phí tăng đột biến do cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra, đồng thời công bố một hệ thống tính mới để thiết lập giá trần hàng ngày cho nhiên liệu trên toàn quốc.

Séc áp đặt giá trần và giảm thuế nhiên liệu để đối phó khủng hoảng năng lượng

Séc áp đặt giá trần và giảm thuế nhiên liệu để đối phó khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Chính phủ Séc đã đưa ra biện pháp trần giá nhiên liệu và giảm thuế dầu diesel nhằm kiềm chế chi phí tăng đột biến do cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra, đồng thời công bố một hệ thống tính mới để thiết lập giá trần hàng ngày cho nhiên liệu trên toàn quốc.

Thủ tướng Italy thăm vùng Vịnh để bảo vệ nguồn cung năng lượng
Thủ tướng Italy thăm vùng Vịnh để bảo vệ nguồn cung năng lượng

VOV.VN - Hôm qua (3/4), Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã đến Jeddah, Saudi Arabia trong chuyến công du bất không được thông báo trước. Chuyến thăm cũng bao gồm các cuộc gặp tại Ca-ta và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Thủ tướng Italy thăm vùng Vịnh để bảo vệ nguồn cung năng lượng

Thủ tướng Italy thăm vùng Vịnh để bảo vệ nguồn cung năng lượng

VOV.VN - Hôm qua (3/4), Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã đến Jeddah, Saudi Arabia trong chuyến công du bất không được thông báo trước. Chuyến thăm cũng bao gồm các cuộc gặp tại Ca-ta và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

