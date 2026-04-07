Pháp và Qatar lo ngại tác động của căng thẳng Trung Đông tới nguồn cung năng lượng

Theo thông tin từ các nguồn ngoại giao, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đã trao đổi về nguy cơ bất ổn gia tăng tại khu vực, đặc biệt liên quan đến các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu khí và những rủi ro gián đoạn tại các tuyến vận tải chiến lược như eo biển Hormuz. Những yếu tố này có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung năng lượng. Trong bối cảnh đó, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì dòng chảy năng lượng ổn định nhằm tránh gây thêm áp lực lên nền kinh tế thế giới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Pháp đánh giá cao vai trò của Qatar trong việc thúc đẩy đối thoại và giữ lập trường thận trọng trước các diễn biến phức tạp hiện nay. Pháp đồng thời tái khẳng định ủng hộ các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng và ngăn ngừa nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực.

Ngoài vấn đề năng lượng, hai bên cũng trao đổi về tình hình xung đột tại Lebanon và nhấn mạnh sự cần thiết của các giải pháp ngoại giao nhằm củng cố ổn định khu vực.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang đặc biệt nhạy cảm với các cú sốc địa chính trị. Qatar, với tư cách là một trong những quốc gia xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới, giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng, đặc biệt là cho châu Âu. Vì vậy, bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực Vùng Vịnh đều có thể gây ảnh hưởng rộng khắp trên phạm vi toàn cầu.