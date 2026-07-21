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Thủ tướng Đức: Khủng hoảng năng lượng do thiếu nguồn cung khí đốt từ Nga

Thứ Ba, 05:59, 21/07/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài mà nước này đang đối mặt bắt nguồn từ việc mất nguồn cung khí đốt của Nga, trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ZDF ngày 20/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng nước Đức đang phải đối mặt với những thách thức hoàn toàn khác so với trước đây, bao gồm xung đột tại Ukraine, sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc và “cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra do thiếu nguồn cung khí đốt từ Nga”.

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Hình ảnh các đường ống tại các cơ sở tiếp bờ của đường ống dẫn khí đốt 'Nord Stream 1' ở Lubmin, Đức. Ảnh: Reuters

Phát biểu được đưa ra khi chính phủ Đức chịu nhiều sức ép liên quan đến việc chưa thực hiện được một số cam kết tranh cử cũng như mức độ tín nhiệm của công chúng suy giảm.

Ngành công nghiệp Đức đang chịu tác động nặng nề bởi giá năng lượng leo thang. Theo các số liệu được công bố, chi phí năng lượng công nghiệp của Đức hiện thuộc nhóm cao nhất thế giới, chỉ đứng sau Anh và Nhật Bản.

Sau năm 2022, Đức từng bước chấm dứt nhập khẩu khí đốt giá rẻ từ Nga, đồng thời đẩy nhanh lộ trình loại bỏ điện hạt nhân để ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo. Quá trình chuyển đổi này khiến chi phí sản xuất tăng mạnh, đặc biệt đối với các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng.

Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng nối lại việc cung cấp khí đốt thông qua tuyến đường ống Nord Stream còn khả năng hoạt động, song Berlin đến nay chưa đưa ra phản hồi. Đức cũng đang đối mặt với làn sóng tăng giá nhiên liệu mới sau khi Mỹ nối lại các chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Theo báo Bild, giá dầu diesel tại Đức tăng thêm 6,7 cent chỉ trong vài giờ ngày 20/7, lên khoảng 2,30 euro/lít. Với mức giá này, chi phí để đổ đầy bình nhiên liệu 50 lít tăng thêm khoảng 3,35 euro.

Trước khi cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga, khoảng 55% lượng khí đốt tự nhiên của Đức được cung cấp từ nước này. Hiện nay, Na Uy là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Đức với khoảng 44%, tiếp theo là Hà Lan (24%) và Bỉ (21%), trong khi phần còn lại chủ yếu là khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu từ Mỹ.

Bất chấp áp lực về nguồn cung và giá năng lượng, Liên minh châu Âu (EU) vẫn khẳng định không có kế hoạch quay trở lại sử dụng khí đốt của Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen từng tuyên bố EU sẽ tiếp tục lộ trình loại bỏ năng lượng Nga ngay cả khi xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung hoặc nguy cơ mất điện.

Theo kế hoạch hiện nay, EU sẽ chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt Nga vào năm 2027. Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga theo các hợp đồng dài hạn sẽ bị cấm từ ngày 1/1, trong khi khí đốt vận chuyển bằng đường ống sẽ ngừng hoàn toàn từ ngày 30/9. Các quốc gia thành viên cũng phải xác minh nguồn gốc khí đốt trước khi phê duyệt hoạt động nhập khẩu.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Der Spiegel, Thủ tướng Merz cho rằng thời kỳ thịnh vượng của Đức đã kết thúc và việc duy trì mức sống hiện nay sẽ đòi hỏi những thay đổi khó khăn. Nền kinh tế Đức đã suy giảm trong cả năm 2023 và 2024, đánh dấu lần đầu tiên ghi nhận hai năm tăng trưởng âm liên tiếp trong hơn hai thập kỷ. Năm 2025, kinh tế Đức được dự báo chỉ tăng trưởng khoảng 0,5%.

Giang Bùi/VOV.VN
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