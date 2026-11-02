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Công dân Nhật Bản thiệt mạng trong vụ va chạm tàu cao tốc Tây Ban Nha

Thứ Hai, 11:38, 02/11/2026
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VOV.VN - Trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 28/10 vừa qua ở miền Trung Tây Ban Nha - nơi hai đoàn tàu cao tốc va chạm mạnh vào nhau, khiến 69 người thiệt mạng, chính quyền Tây Ban Nha cũng ra thông báo cho biết, một công dân Nhật Bản đã thiệt mạng trong thảm họa này.

 

Theo xác nhận của các nhà chức trách địa phương Tây Ban Nha, đến nay, 66/69 nạn nhân thiệt mạng sau thảm họa va chạm tàu cao tốc xảy ra ngày 28/10 vừa qua ở miền Trung Tây Ban Nha, đã xác định được danh tính, trong khi 3 nạn nhân còn lại (được cho đều là người nước ngoài) đang được các cơ quan chức năng nỗ lực xác nhận các thông tin liên quan. 69 nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa này, bao gồm 54 công dân Tây Ban Nha và 12 công dân nước ngoài, trong đó có một công dân Nhật Bản.

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Một công dân Nhật Bản được xác nhận thiệt mạng trong thảm họa va chạm tàu cao tốc tại Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Cũng theo xác nhận của chính quyền Tây Ban Nha, trong tổng số khoảng 540 hành khách, Nhật Bản có 2 công dân ở trên 2 đoàn tàu gặp nạn này. Ngoài nạn nhân đã xác nhận được danh tính, Nhật Bản vẫn còn “một công dân khác chưa xác định được danh tính”, và các cơ quan chức năng của Nhật Bản hiện đang nỗ lực “xác nhận sự an toàn của công dân”.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp Nội các diễn ra sáng nay, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản - ông Kihara Minoru cho biết, phía Nhật Bản đã nắm bắt được thông tin từ phía chính quyền Tây Ban Nha về việc có một công dân Nhật Bản thiệt mạng, cũng “có một công dân khác nằm trong số các nạn nhân nước ngoài chưa xác định được danh tính”. Chính phủ Nhật Bản hiện đang nỗ lực hợp tác với chính quyền Tây Ban Nha để hoàn tất việc xác định danh tính, cũng như hỗ trợ kịp thời đối với gia đình của các nạn nhân.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng cho biết, cơ quan này đã nắm bắt được thông tin, và sẽ “nỗ lực phối hợp chặt chẽ với phía Tây Ban Nha để xác định danh tính nạn nhân”.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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