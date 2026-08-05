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COVID-19 tại Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục bùng phát mạnh

Thứ Tư, 11:45, 05/08/2026
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VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Đài Loan, Trung Quốc hôm qua (4/8) cho biết, dịch COVID-19 tại vùng lãnh thổ này đã gia tăng tuần thứ 8 liên tiếp.

Theo dữ liệu chính thức, trong tuần từ 26/7 đến ngày 1/8, có 18.990 lượt khám ngoại trú và cấp cứu liên quan đến COVID-19 tại Đài Loan, tăng 74,8% so với tuần trước nữa. Trước đó, con số này là 10.605 lượt trong tuần từ 19-25/7 và 4.766 lượt từ 12-18/7.

covid-19 tai Dai loan trung quoc tiep tuc bung phat manh hinh anh 1
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Reuters)

Vùng lãnh thổ này cũng báo cáo 62 ca mắc COVID-19 nặng mới và 3 ca tử vong lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/7 đến ngày 3/8, so với 42 ca mắc COVID-19 nặng mới và 2 ca bệnh bản địa tử vong trong tuần trước đó.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Đài Loan (CDC Đài Loan) cho biết, dịch COVID-19 tại đây vẫn tiếp tục gia tăng và đang trong giai đoạn bùng phát. Cơ quan này kêu gọi người dân không lơ là cảnh giác và thực hiện các biện pháp tự bảo vệ, như rửa tay thường xuyên; đeo khẩu trang khi vào các cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng và ở những nơi đông người trong nhà; ở nhà nghỉ ngơi nếu bị sốt hoặc có các triệu chứng về đường hô hấp, tránh ra ngoài không cần thiết và đeo khẩu trang khi ra ngoài.

CDC Đài Loan cũng kêu gọi người dân tiêm phòng càng sớm càng tốt. Những người có nguy cơ mắc bệnh nặng nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức nếu có các triệu chứng nghi ngờ để được chẩn đoán và điều trị sớm, nhằm giảm nguy cơ biến chứng nặng hoặc tử vong sau khi nhiễm bệnh.

Ông Quách Hồng Vĩ, Giám đốc CDC Đài Loan cho biết, kể từ tháng 10 năm ngoái, đã có 265 trường hợp mắc COVID-19 nặng trong cộng đồng, trong đó có 28 người tử vong. Phần lớn các trường hợp nặng là người cao tuổi trên 65 tuổi (74,0%) và những người có tiền sử bệnh mãn tính (85,3%), 89,1% trong số họ chưa tiêm phòng COVID-19 trong mùa dịch này.

CDC Đài Loan trước đó từng dự đoán, làn sóng dịch bệnh lần này sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 8, với số lượt khám ngoại trú hàng tuần có thể vượt 50.000.

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Số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc tăng

VOV.VN - Trong các mầm bệnh phổ biến nhất phát hiện trong các mẫu hô hấp thu được từ các trường hợp mắc bệnh giống cúm tại các bệnh viện ở Trung Quốc tuần qua, COVID-19 tiếp tục đứng đầu, với tỷ lệ dương tính đạt hơn 20%.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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