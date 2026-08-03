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Số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc tăng

Thứ Hai, 11:18, 03/08/2026
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VOV.VN - Trong các mầm bệnh phổ biến nhất phát hiện trong các mẫu hô hấp thu được từ các trường hợp mắc bệnh giống cúm tại các bệnh viện ở Trung Quốc tuần qua, COVID-19 tiếp tục đứng đầu, với tỷ lệ dương tính đạt hơn 20%.

Theo dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc) công bố, từ 20-26/7, COVID-19 có tỷ lệ dương tính cao nhất trong số các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp của các bệnh giống cúm được xét nghiệm tại các bệnh viện giám sát trên cả nước này, đạt 20,3%.

Con số này cao hơn 4 điểm phần trăm so với mức 16,3% của tuần trước, tức trung bình cứ 5 bệnh nhân được xét nghiệm thì có 1 người dương tính với COVID-19. Virus cúm đứng thứ hai về tỷ lệ dương tính, chiếm 14,5%, tăng 2,1 điểm phần trăm so với tuần trước.

so ca mac covid-19 tai trung quoc tang hinh anh 1
Số ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc tăng. Ảnh minh họa: VCG

Báo cáo của CDC Trung Quốc cho thấy, dịch COVID-19 hiện đang ở mức độ lây lan vừa phải, với biến thể NB.1.8.1 vẫn là chủng chiếm ưu thế. Về phân bố địa lý và dân số, tỷ lệ dương tính ở các tỉnh phía Nam cao hơn rõ rệt so với phía Bắc, với tỷ lệ dương tính cao nhất ở nhóm tuổi 15-59.

Theo giải thích của cơ quan này, kể từ khi COVID-19 được phân loại vào hệ thống quản lý bệnh truyền nhiễm loại B, căn bệnh này đã trở thành bệnh truyền nhiễm đường hô hấp phổ biến và thường xuyên xảy ra, với 1-2 đợt bùng phát mỗi năm ở Trung Quốc. Mức độ gia tăng tỷ lệ dương tính lần này tương đương với 2 năm trước và vẫn nằm trong phạm vi biến động theo chu kỳ thông thường.

CDC Trung Quốc nhấn mạnh, hệ thống giám sát hiện chưa phát hiện bất kỳ biến thể nào gây ra rủi ro lớn cho sức khỏe cộng đồng, sự biến động của dịch bệnh không gây ảnh hưởng đáng kể đến tình hình y tế chung ở các địa phương nước này.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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