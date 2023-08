New Zealand lắp camera trên tàu ngư dân để tăng cường giám sát và bảo vệ bờ biển

Theo thông cáo báo chí của Chính phủ New Zealand, bắt đầu từ ngày 1/8, nước này sẽ bắt đầu triển khai chương trình lắp đặt các hệ thống camera và định vị vệ tinh giám sát cho các tàu đánh cá gần bờ, nhằm tăng cường năng lực giám sát bờ biển, quản lý hoạt động đánh bắt cá cũng như bảo vệ tốt hơn ngư dân New Zealand hoạt động trên vùng biển của mình.

Bắt đầu từ ngày 01/8, các tàu đánh cá New Zealand sẽ được trang bị miễn phí hệ thống camera giám sát và định vị vệ tinh. Nguồn: RNZ

Theo Bộ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản New Zealand, Rachel Brooking, việc triển khai các hệ thống camera giám sát và định vị vệ tinh trên toàn đội tàu đánh cá gần bờ của New Zealand là một bước tiến mới của chính phủ nhằm quản lý và bảo vệ tốt hơn hệ sinh thái trên biển cũng như như công dân New Zealand hoạt động trên biển. Các camera này cũng sẽ góp phần biến các tàu ngư dân New Zealand trở thành các trạm giám sát trên biển, góp phần giúp bộ quốc phòng giảm áp lực đối với các hoạt động tuần tra giám sát bảo vệ vùng biển quốc gia.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/8, 23 hệ thống đầu tiên sẽ được triển khai thử nghiệm để từng bước có sự điều chỉnh phù hợp, khoảng 70 hệ thống tiếp theo sẽ được lắp đặt cho các tàu đánh cá vừa và nhỏ trong năm 2023 và bắt đầu triển khai lắp đặt trên diện rộng từ năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Đại dương và Thuỷ sản Rachel Brooking (trái) khẳng định camera giám sát sẽ giúp quản lý tốt hơn hoạt động đánh bắt hải sản. Nguồn" RNZ

Việc triển khai hệ thống camera giám sát này cũng sẽ góp phần cho dự án bảo vệ môi trường và tài nguyên biển của New Zealand, đảm bảo kiểm soát hoạt động khai thác đánh bắt cá được minh bạch, phù hợp và bền vững; tuân thủ nghiêm các lệnh đánh bắt cá tại từng khu vực cụ thể theo quy định. Bên cạnh việc tăng cường giám sát quản lý bờ biển thông qua các hệ thống camera trên tàu ngư dân, New Zealand cũng đang đẩy mạnh tăng cường các hệ thống trinh sát, giám sát hàng hải không người lái trong bối cảnh nguy cơ bất ổn an ninh khu vực đang ngày càng gia tăng.