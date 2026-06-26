Nóng thế giới ngày 26/6: Mỹ sẵn sàng giúp Venezuela khắc phục hậu quả động đất kép

Venezuela chạy đua với thời gian, tìm kiếm người mất tích sau động đất kép: Venezuela đang đối mặt với thảm họa nghiêm trọng khi đối mặt với động đất kép làm rung chuyển nhiều khu vực, khiến hàng loạt tòa nhà sụp đổ, nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Chính quyền Venezuela đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, Mỹ cùng nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã bắt đầu huy động hỗ trợ.

Cứu hộ tại hiện trường sập nhà do động đất ở Venezuela. Ảnh: AP.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), động đất kép xảy ra tại Venezuela vào chiều tối 24/6 (giờ địa phương) có độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5 độ. Hai trận động đất xảy ra chỉ cách nhau chưa đầy một phút, được đánh giá là hiện tượng động đất kép hiếm gặp, gây ra mức độ tàn phá nghiêm trọng.

Tổng thống lâm thời Venezuela xác nhận con số thương vong trong động đất kép: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez ngày 25/6 cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra tối 24/6 (giờ địa phương) đã tăng lên ít nhất 164 người và 971 người bị thương. Giới chức nước này cảnh báo thương vong có thể còn tiếp tục gia tăng khi công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Bang La Guaira, nằm ven biển phía Bắc thủ đô Caracas, được xác định là khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Tổng thống lâm thời Rodríguez mô tả địa phương này là một "vùng thảm họa".

“Có hàng chục tòa nhà đã bị sập và chúng tôi đang tiến hành các chiến dịch cứu hộ quy mô lớn nhằm tìm kiếm người sống sót”, bà Rodríguez cho biết.

Cộng đồng quốc tế chung tay giúp Venezuela ứng phó thảm họa động đất kép: Trong lúc các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất kép làm rung chuyển nhiều khu vực tại Venezuela, nhiều quốc gia cũng khẩn trương triển khai các kế hoạch hỗ trợ nhằm giúp quốc gia Nam Mỹ này ứng phó với thảm họa.

Công tác tìm kiếm cứu nạn sau trận động đất kép đang được triển khai xuyên đêm tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là thủ đô Caracas và bang ven biển La Guaira. Giới chức Venezuela cho biết thiệt hại thực tế đang lớn hơn nhiều so với những đánh giá ban đầu khi hàng chục tòa nhà bị sập hoàn toàn, hàng nghìn người phải sơ tán và nhiều khu dân cư vẫn trong tình trạng mất điện, gián đoạn liên lạc.

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp do động đất, Mỹ lên tiếng giúp đỡ VOV.VN - Ngày 24/6 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau 2 trận động đất mạnh liên tiếp và gần 20 dư chấn làm rung chuyển đất nước này, làm sập các tòa nhà ở thủ đô Caracas và những nơi khác.





Nhật Bản triển khai các biện pháp cứu trợ thiên tai sau trận động đất ở Đông Bắc: Ngay sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 6,9 làm rung chuyển toàn bộ vùng Đông Bắc, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tổ chức họp báo và nhấn mạnh sẽ dồn toàn bộ nỗ lực để triển khai các biện pháp cứu trợ thiên tai sau động đất.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi xảy ra động đất làm rung chuyển vùng Đông Bắc Nhật Bản khoảng 1 giờ, Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết, ngay sau khi động đất xảy ra, Chính phủ Nhật Bản đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan nhanh chóng đánh giá mức độ thiệt hại, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nỗ lực hết sức cung cấp các biện pháp ứng phó khẩn cấp với thảm họa, bao gồm các công tác cứu hộ và giải cứu nạn nhân, với nguyên tắc ưu tiên tính mạng người dân là trên hết.

Nhật Bản “gồng mình” ứng phó động đất, sắp đón “bão kép”: Trong khi vẫn ở trong tình trạng nguy cơ cao sau trận động đất mạnh vừa xảy ra sáng nay tại khu vực Đông Bắc, Nhật Bản lại phải sẵn sàng để đối phó với 2 cơn bão liên tiếp được dự báo sẽ đổ bộ nước này vào hai ngày 26 và 27/6.

Liên quan đến trận động đất vừa xảy ra lúc 7h30 sáng 25/6, với tâm chấn tại khu vực ngoài khơi tỉnh Iwate, Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã điều chỉnh tăng chấn độ từ 6,9 độ theo ghi nhận sơ bộ lên 7,2 độ. Ngoài ra, các chuyên gia còn đưa ra cảnh báo về hiện tượng “chấn động chu kỳ dài”, với đặc trưng lan truyền xa tới vài trăm km, thời gian rung lắc kéo dài...

Bản đồ hướng di chuyển của 2 cơn bão sắp tấn công Nhật Bản do NHK đăng tải.

Châu Âu đối mặt nắng nóng kỷ lục, Ba Lan huy động lực lượng ứng phó khẩn cấp: Châu Âu đang đối mặt với một đợt nắng nóng mạnh và bất thường với nhiệt độ ban ngày vượt quá 40 độ C. Đợt nắng nóng này không chỉ gây áp lực nặng nề lên hệ thống y tế, du lịch và hạ tầng mà còn làm dấy lên lo ngại sâu sắc về tác động ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu.

Tại Pháp, cơ quan khí tượng đã ghi nhận đêm nóng nhất kể từ khi bắt đầu đo đạc vào năm 1947. Hơn một nửa lãnh thổ Pháp được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng cao và cảnh báo đỏ bao trùm 54 trong tổng số 96 tỉnh, thành. Trong khi đó, ở Tây Ban Nha, cơ quan khí tượng cũng đã ban hành cảnh báo đỏ với nhiệt độ có thể chạm mốc 44 độ C tại vùng Andalusia. Các khu vực khác cũng được dự báo đạt 40 độ C, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế và hạ tầng địa phương.

Lý giải nguyên nhân nắng nóng chết người ở châu Âu và biện pháp ứng phó VOV.VN - Đợt nắng nóng ở châu Âu năm nay (2026) là kiểu thời tiết mùa hè bất thường, với những nguyên nhân được tích tụ từ nhiều năm. Nắng nóng được đánh giá là có mức độ sát thương cao hơn cả nhiều loại hình thời tiết cực đoan khác.

Mỹ đề xuất 672 triệu USD xử lý kho urani Iran: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đề xuất chi 672 triệu USD nhằm loại bỏ kho urani của Iran, triển khai hoạt động thanh sát và xác minh, cùng nhiều biện pháp khác để ngăn chặn nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân.

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Ông Trump chỉ trích Thượng viện sau nghị quyết về xung đột với Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 chỉ trích nghị quyết lưỡng đảng vừa được Thượng viện thông qua liên quan đến cuộc xung đột với Iran, cho rằng động thái này diễn ra không đúng thời điểm và có thể ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán giữa hai nước.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang đạt tiến triển tích cực trong khuôn khổ giai đoạn thương lượng kéo dài 60 ngày nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Ông đồng thời bày tỏ không hài lòng với việc Thượng viện bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu ông rút lực lượng quân sự Mỹ khỏi cuộc xung đột với Iran vào thời điểm này.

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Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng giới lãnh đạo Mỹ chưa từng thể hiện sự chân thành với phía Iran. “Mặc dù có nhiều lý do để nghi ngờ, Iran vẫn tham gia tiến trình ngoại giao với thiện chí và ký kết biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột”, ông Baghaei viết.

Tấm biển có in hình Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại trung tâm thủ đô Tehran, Iran, ngày 6/4/2026. Ảnh: AP.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 cho biết Iran đang đưa ra những nhượng bộ rất lớn, trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm hoàn thiện thỏa thuận hòa bình đạt được giữa hai nước.

Còn phát biểu với báo giới tại Kuwait trong khuôn khổ chuyến công du ba nước vùng Vịnh, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến an ninh của các đồng minh lâu năm tại khu vực. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với các đối tác vùng Vịnh trong mọi bước đi liên quan đến quan hệ với Iran.

Tổng thư ký NATO: Mỹ khó triển khai chiến dịch ở Iran nếu thiếu châu Âu: Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định châu Âu đóng vai trò then chốt trong các hoạt động quân sự của Mỹ liên quan đến Iran, đồng thời cho rằng Washington sẽ gặp nhiều khó khăn nếu thiếu sự hỗ trợ từ các đồng minh.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 24/6 đã ca ngợi vai trò lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc xung đột với Iran, cho rằng các chiến dịch của Washington đã làm suy giảm đáng kể năng lực hạt nhân của Tehran.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng trong chuyến thăm Mỹ, ông Rutte cho rằng chiến dịch của Washington đã tác động mạnh đến chương trình hạt nhân của Iran. Ông đồng thời ghi nhận những đóng góp của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc thúc đẩy các đồng minh NATO gia tăng chi tiêu quốc phòng.

Phiên bản NATO 3.0 có gì đặc biệt? VOV.VN - Sau hơn 75 năm tồn tại, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - liên minh quân sự lớn nhất thế giới do Mỹ đứng đầu, đang có những dịch chuyển quan trọng, với tầm nhìn mới mang tên NATO 3.0.

Iran coi thỏa thuận song phương là tuyên bố thất bại của Mỹ: Chủ tịch Quốc hội - theo đường lối cứng rắn kiêm nhà đàm phán chủ chốt của Iran - ông Bagher Ghalibaf, cho biết thỏa thuận Mỹ - Iran nhằm chấm dứt chiến tranh là “tuyên bố thất bại của Mỹ”, theo một bài tin tức trên báo chí.

Tờ The Times of Israel trích dẫn lời ông Ghalibaf phát biểu trên truyền hình Iran như sau: “Thỏa thuận Islamabad không phải là kết quả của áp lực và sự cưỡng ép, mà là kết quả của sự kháng cự và uy quyền của dân tộc Iran dũng cảm”.

Israel và Lebanon thảo luận về việc bàn giao lãnh thổ kiểm soát: Trong các cuộc đàm phán đang diễn ra, Lebanon và Israel đang thảo luận về một đề xuất do Mỹ hậu thuẫn, theo đó lực lượng Israel sẽ rút khỏi một số vùng lãnh thổ mà nước này chiếm đóng và bàn giao lại cho quân đội Lebanon kiểm soát.

Các cuộc đàm giữa Lebanon và Israel tại Mỹ bắt đầu từ ngày 23/6 và dự kiến kết thúc vào ngày 25/6. Đây là vòng đàm phán thứ 5 giữa hai bên, kể từ khi cuộc xung đột Israel - Hezbollah bùng phát vào đầu tháng 3/2026.