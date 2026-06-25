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Tổng thống lâm thời Venezuela xác nhận con số thương vong trong động đất kép

Thứ Năm, 15:09, 25/06/2026
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VOV.VN - Tính đến trưa 25/6 (giờ Việt Nam), đã có ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương sau hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Venezuela tối 24/6 (giờ địa phương) làm hàng chục tòa nhà ở Caracas và các khu vực lân cận sụp đổ.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết số thương vong ban đầu chưa bao gồm bang La Guaira, khu vực ven biển gần Caracas, nơi sân bay của thủ đô đã phải đóng cửa. Bà xác nhận hàng chục công trình đã đổ sập và lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

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Ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương sau hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Venezuela. Ảnh: Reuters

Video từ hiện trường cho thấy nhân viên cứu hộ đào bới bê tông, thép vụn trong đêm, trong khi nhiều người sống sót được đưa đi cấp cứu. Một trang theo dõi người mất tích do các lãnh đạo đối lập chia sẻ đã ghi nhận hơn 6.600 trường hợp mất liên lạc chỉ vài giờ sau thảm họa.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,2, xảy ra cách thủ đô Caracas khoảng 160 km về phía tây. Chưa đầy một phút sau, khu vực này tiếp tục hứng chịu trận động đất thứ hai mạnh 7,5 độ. Dư chấn kéo dài đến rạng sáng 25/6, khiến người dân hoảng loạn sơ tán khỏi nhà trong ngày nghỉ lễ.

USGS cảnh báo số người chết có thể tăng mạnh, thậm chí lên tới hàng nghìn người. Venezuela đã kêu gọi hỗ trợ quốc tế. Lãnh đạo các nước Mỹ, Brazil, Tây Ban Nha, El Salvador và Cộng hòa Dominica đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ.

Hoạt động dầu khí tại Venezuela chưa ghi nhận thiệt hại lớn ngay lập tức, song tình trạng mất điện kéo dài có thể ảnh hưởng đến sản lượng dầu thô trong những ngày tới.

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Động đất kép ở Venezuela: Ít nhất 32 người thiệt mạng

VOV.VN - Hai trận động đất mạnh đã xảy ra tại Venezuela ngày 24/6, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 700 người khác bị thương khi các tòa nhà sụp đổ tại thủ đô Caracas và khu vực xung quanh, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cho biết.

Châu Anh/VOV1
Theo: Reuters
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