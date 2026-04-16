Không có điện hay nhiên liệu, các điểm du lịch hàng đầu của Cuba vắng lặng

Thứ Năm, 20:47, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nền kinh tế Cuba đang rơi vào trạng thái tê liệt khi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ cắt đứt hoàn toàn nguồn cung năng lượng. Trong đó ngành du lịch, vốn đóng góp tới 10% thu nhập ngoại tệ vào năm 2024 cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Lệnh phong toả nhiên liệu của Mỹ trùng với thời điểm du lịch cao điểm của Cuba. Nhiều khách sạn và dịch vụ, từ La Habana đến các điểm đến bãi biển nổi tiếng như Varadero, Cayo Santa Maria và Cayo Coco, đã buộc phải đóng cửa khi tình trạng thiếu nhiên liệu khiến nhiều hãng hàng không phải cắt giảm các chuyến bay.

khong co dien hay nhien lieu, cac diem du lich hang dau cua cuba vang lang hinh anh 1
Các điểm du lịch Cuba vắng khách do thiếu điện, nhiên liệu. Ảnh: Reuters

Khu vực đầm lầy Zapata, điểm đến hoang dã bậc nhất Cuba, nơi có nhiều nhà cho thuê tư nhân phục vụ khách du lịch, giờ đây vắng bóng người. Ngay cả những điểm tham quan hàng đầu của khu vực cũng đóng cửa. Hang Cueva de los Peces, hang động nổi tiếng với làn nước màu xanh ngọc bích sâu thẳm và hệ sinh thái đa dạng. đã đóng cửa 2 tháng nay.

Tại những điểm du lịch như khu vực đầm lầy Zapata, tác động sẽ rất nghiêm trọng vì cư dân hầu như không có lựa chọn việc làm nào khác ngoài du lịch.

“Chúng tôi đã chọn mua các tấm pin mặt trời, vốn cực kỳ đắt đỏ, cùng với pin và tất cả những thứ khác. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều đó, khách du lịch vẫn hủy đặt chỗ. Vấn đề nghiêm trọng nhất, ảnh hưởng đến chúng tôi nặng nề nhất, là nhiên liệu. Thực tế là không có nhiên liệu. Một lít nhiên liệu có giá 5.000 peso; ai sẽ mua nhiên liệu với giá 5.000 peso chỉ để đưa một khách hàng đến công viên quốc gia?”, một chủ hộ cho thuê nhà chia sẻ.

Trong khi đó, một chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm cho hay: “Tại một điểm du lịch như thế này, chúng tôi chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. Hầu hết người dân đều sống dựa vào du lịch, từ lao động vệ sinh, nhân viên các cơ sở lưu trú đến đội ngũ tại các cơ sở y tế. Khi du lịch đình trệ, gần như toàn bộ thị trấn rơi vào tình trạng tê liệt”.

Bà Blair Andrews, du khách Mỹ từng nhiều lần quay lại Cuba, bày tỏ: “Tôi hy vọng các chính trị gia có thể ngồi lại, tìm ra giải pháp thỏa hiệp có lợi cho tất cả các bên. Việc khách du lịch quay trở lại Cuba là rất quan trọng, không chỉ góp phần hỗ trợ người dân địa phương mà còn bởi đây là điểm đến rất đẹp, đáng để trải nghiệm. Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại nhiều thông tin chưa chính xác về việc có thể đến Cuba hay không, cũng như các hoạt động du khách được phép thực hiện khi tới đây, đặc biệt đối với du khách Mỹ”.

Trần Nga/VOV1
Theo Reuters
Tag: Cuba du lịch Cuba thiếu điện thiếu nhiên liệu
Tin liên quan

Chủ tịch Cuba khẳng định không từ chức trước sức ép từ Mỹ
VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định sẽ không từ chức trước sức ép từ Mỹ, đồng thời sẵn sàng đối thoại và thảo luận bất kỳ chủ đề nào với Mỹ.

Cuba: Cựu Chủ tịch Raúl Castro tham gia định hướng đàm phán với Mỹ
VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ngày 25/3 cho biết cựu Chủ tịch Raúl Castro tham gia định hướng đàm phán giữa quốc đảo này và Mỹ. Theo ông Díaz-Canel, các cuộc tiếp xúc hiện vẫn ở giai đoạn đầu và để đi tới một thỏa thuận sẽ là một quá trình dài.

Ông Trump không phản đối tàu dầu Nga cung cấp nhiên liệu cho Cuba
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “không thấy vấn đề gì” với việc một tàu chở dầu của Nga đang ngoài khơi Cuba và tiến vào đảo quốc này để cung cấp nhiên liệu, trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do các biện pháp cấm vận nguồn cung dầu của Mỹ. 

