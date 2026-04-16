Không có điện hay nhiên liệu, các điểm du lịch hàng đầu của Cuba vắng lặng

Lệnh phong toả nhiên liệu của Mỹ trùng với thời điểm du lịch cao điểm của Cuba. Nhiều khách sạn và dịch vụ, từ La Habana đến các điểm đến bãi biển nổi tiếng như Varadero, Cayo Santa Maria và Cayo Coco, đã buộc phải đóng cửa khi tình trạng thiếu nhiên liệu khiến nhiều hãng hàng không phải cắt giảm các chuyến bay.

Các điểm du lịch Cuba vắng khách do thiếu điện, nhiên liệu. Ảnh: Reuters

Khu vực đầm lầy Zapata, điểm đến hoang dã bậc nhất Cuba, nơi có nhiều nhà cho thuê tư nhân phục vụ khách du lịch, giờ đây vắng bóng người. Ngay cả những điểm tham quan hàng đầu của khu vực cũng đóng cửa. Hang Cueva de los Peces, hang động nổi tiếng với làn nước màu xanh ngọc bích sâu thẳm và hệ sinh thái đa dạng. đã đóng cửa 2 tháng nay.

Tại những điểm du lịch như khu vực đầm lầy Zapata, tác động sẽ rất nghiêm trọng vì cư dân hầu như không có lựa chọn việc làm nào khác ngoài du lịch.

Một chủ cơ sở lưu trú cho biết: “Chúng tôi đã đầu tư lắp đặt các tấm pin mặt trời, vốn rất đắt đỏ, cùng hệ thống pin lưu trữ và nhiều thiết bị khác. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực như vậy, khách du lịch vẫn hủy đặt chỗ. Vấn đề nghiêm trọng nhất, ảnh hưởng lớn nhất đến chúng tôi hiện nay là nhiên liệu. Thực tế, nguồn cung gần như không có; trong khi đó, giá một lít nhiên liệu lên tới 5.000 peso. Ai sẽ mua nhiên liệu với giá 5.000 peso chỉ để đưa một khách hàng đến công viên quốc gia?”.

Trong khi đó, một chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm cho hay: “Tại một điểm du lịch như thế này, chúng tôi chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. Hầu hết người dân đều sống dựa vào du lịch, từ lao động vệ sinh, nhân viên các cơ sở lưu trú đến đội ngũ tại các cơ sở y tế. Khi du lịch đình trệ, gần như toàn bộ thị trấn rơi vào tình trạng tê liệt”.

Bà Blair Andrews, du khách Mỹ từng nhiều lần quay lại Cuba, bày tỏ: “Tôi hy vọng các chính trị gia có thể ngồi lại, tìm ra giải pháp thỏa hiệp có lợi cho tất cả các bên. Việc khách du lịch quay trở lại Cuba là rất quan trọng, không chỉ góp phần hỗ trợ người dân địa phương mà còn bởi đây là điểm đến rất đẹp, đáng để trải nghiệm. Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại nhiều thông tin chưa chính xác về việc có thể đến Cuba hay không, cũng như các hoạt động du khách được phép thực hiện khi tới đây, đặc biệt đối với du khách Mỹ”.