中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ tịch Cuba khẳng định không từ chức trước sức ép từ Mỹ

Thứ Sáu, 14:37, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định sẽ không từ chức trước sức ép từ Mỹ, đồng thời sẵn sàng đối thoại và thảo luận bất kỳ chủ đề nào với Mỹ.

Trả lời phỏng vấn đài NBC News của Mỹ ngày 9/4, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết, ông trở thành Chủ tịch Cuba không phải vì tham vọng cá nhân, tham vọng doanh nghiệp mà là do sự tín nhiệm của người dân nước này.

Chủ tịch Cuba trong một lần phát biểu. Ảnh: Phủ Chủ tịch Cuba.

“Một hệ thống bầu cử dựa trên sự tham gia của người dân. Vì vậy, bất cứ khi nào chúng tôi đảm nhận những vị trí lãnh đạo, đó không phải xuất phát từ tham vọng cá nhân, tham vọng của tập đoàn hay thậm chí là tham vọng của đảng. Chúng tôi làm điều đó theo sự ủy nhiệm của người dân. Nếu người dân Cuba nhận thấy rằng tôi không đủ năng lực cho chức vụ này, rằng tôi chưa đáp ứng được kỳ vọng, thì tôi không nên giữ chức vụ Chủ tịch nước”, Chủ tịch Cuba nói.

Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Cuba và Mỹ vẫn ở mức cao, bất chấp việc cả hai bên đều thừa nhận đã có các cuộc đàm phán. Chủ tịch Cuba cáo buộc chính phủ Mỹ thực hiện “chính sách thù địch” chống lại nước này.

Nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh, Mỹ nên nhận ra các chính sách đó đã gây tổn thất lớn như thế nào cho người dân Cuba “và đã tước đoạt khỏi người dân Mỹ một mối quan hệ bình thường với người dân Cuba đến mức nào”.

Ông Díaz-Canel khẳng định Cuba quan tâm đến việc tham gia đối thoại và thảo luận bất kỳ chủ đề nào với Mỹ mà không kèm theo đòi hỏi những thay đổi từ hệ thống chính trị của nước này.

Cuba cho rằng các lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ là nguyên nhân khiến những khó khăn trong nước ngày càng trầm trọng, khi tình trạng thiếu hụt dầu mỏ đang ảnh hưởng đến hệ thống y tế, giao thông công cộng cũng như hoạt động sản xuất hàng hóa và dịch vụ trên toàn quốc.

Văn Huy/VOV1 biên dịch 
Theo AP
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ông Trump không phản đối tàu dầu Nga cung cấp nhiên liệu cho Cuba

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “không thấy vấn đề gì” với việc một tàu chở dầu của Nga đang ngoài khơi Cuba và tiến vào đảo quốc này để cung cấp nhiên liệu, trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do các biện pháp cấm vận nguồn cung dầu của Mỹ. 

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “không thấy vấn đề gì” với việc một tàu chở dầu của Nga đang ngoài khơi Cuba và tiến vào đảo quốc này để cung cấp nhiên liệu, trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do các biện pháp cấm vận nguồn cung dầu của Mỹ. 

Cuba: Cựu Chủ tịch Raúl Castro tham gia định hướng đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ngày 25/3 cho biết cựu Chủ tịch Raúl Castro tham gia định hướng đàm phán giữa quốc đảo này và Mỹ. Theo ông Díaz-Canel, các cuộc tiếp xúc hiện vẫn ở giai đoạn đầu và để đi tới một thỏa thuận sẽ là một quá trình dài.

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ngày 25/3 cho biết cựu Chủ tịch Raúl Castro tham gia định hướng đàm phán giữa quốc đảo này và Mỹ. Theo ông Díaz-Canel, các cuộc tiếp xúc hiện vẫn ở giai đoạn đầu và để đi tới một thỏa thuận sẽ là một quá trình dài.

Cuba sẵn sàng mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Mỹ và kiều bào

VOV.VN - Chính quyền Cuba hôm 16/3/2026 đã gửi lời mời người Mỹ gốc Cuba và những người Cuba khác sống ở hải ngoại đầu tư và sở hữu doanh nghiệp trên quốc đảo này. Cuba tuyên bố rằng “cánh cửa luôn rộng mở” cho cộng đồng những người Cuba xa xứ.

VOV.VN - Chính quyền Cuba hôm 16/3/2026 đã gửi lời mời người Mỹ gốc Cuba và những người Cuba khác sống ở hải ngoại đầu tư và sở hữu doanh nghiệp trên quốc đảo này. Cuba tuyên bố rằng “cánh cửa luôn rộng mở” cho cộng đồng những người Cuba xa xứ.

Cuba cập nhật kế hoạch chuyển đổi sang chế độ thiết quân luật

VOV.VN - Chính phủ Cuba đã cập nhật kế hoạch chuyển đổi đất nước sang thiết quân luật trong trường hợp có thể xảy ra xâm lược từ bên ngoài, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez cho biết hôm 6/2.

VOV.VN - Chính phủ Cuba đã cập nhật kế hoạch chuyển đổi đất nước sang thiết quân luật trong trường hợp có thể xảy ra xâm lược từ bên ngoài, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez cho biết hôm 6/2.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ