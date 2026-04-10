Chủ tịch Cuba khẳng định không từ chức trước sức ép từ Mỹ

Trả lời phỏng vấn đài NBC News của Mỹ ngày 9/4, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết, ông trở thành Chủ tịch Cuba không phải vì tham vọng cá nhân, tham vọng doanh nghiệp mà là do sự tín nhiệm của người dân nước này.

“Một hệ thống bầu cử dựa trên sự tham gia của người dân. Vì vậy, bất cứ khi nào chúng tôi đảm nhận những vị trí lãnh đạo, đó không phải xuất phát từ tham vọng cá nhân, tham vọng của tập đoàn hay thậm chí là tham vọng của đảng. Chúng tôi làm điều đó theo sự ủy nhiệm của người dân. Nếu người dân Cuba nhận thấy rằng tôi không đủ năng lực cho chức vụ này, rằng tôi chưa đáp ứng được kỳ vọng, thì tôi không nên giữ chức vụ Chủ tịch nước”, Chủ tịch Cuba nói.

Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Cuba và Mỹ vẫn ở mức cao, bất chấp việc cả hai bên đều thừa nhận đã có các cuộc đàm phán. Chủ tịch Cuba cáo buộc chính phủ Mỹ thực hiện “chính sách thù địch” chống lại nước này.

Nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh, Mỹ nên nhận ra các chính sách đó đã gây tổn thất lớn như thế nào cho người dân Cuba “và đã tước đoạt khỏi người dân Mỹ một mối quan hệ bình thường với người dân Cuba đến mức nào”.

Ông Díaz-Canel khẳng định Cuba quan tâm đến việc tham gia đối thoại và thảo luận bất kỳ chủ đề nào với Mỹ mà không kèm theo đòi hỏi những thay đổi từ hệ thống chính trị của nước này.

Cuba cho rằng các lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ là nguyên nhân khiến những khó khăn trong nước ngày càng trầm trọng, khi tình trạng thiếu hụt dầu mỏ đang ảnh hưởng đến hệ thống y tế, giao thông công cộng cũng như hoạt động sản xuất hàng hóa và dịch vụ trên toàn quốc.