中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cuba xác nhận tổ chức cuộc gặp cấp cao với Mỹ tại Havana

Thứ Ba, 06:10, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Cuba xác nhận đã tổ chức một cuộc gặp gần đây giữa phái đoàn nước này và Mỹ tại Thủ đô La Havana, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng hai bên nối lại đối thoại song phương.

Theo báo Granma ngày 20/4, Phó Tổng vụ trưởng phụ trách Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba Alejandro García del Toro cho biết phía Mỹ tham dự cuộc họp gồm các trợ lý ngoại trưởng Bộ Ngoại giao, trong khi phía Cuba do đại diện cấp Thứ trưởng Ngoại giao dẫn đầu.

Ông García del Toro nhấn mạnh cuộc trao đổi diễn ra trong không khí “tôn trọng và chuyên nghiệp”, đồng thời bác bỏ các thông tin từ một số cơ quan truyền thông Mỹ cho rằng hai bên đã đưa ra thời hạn hoặc yêu cầu mang tính ép buộc trong đàm phán.

Cờ Cuba và Mỹ. Đồ họa: Wharton

Quan chức Cuba cho biết, ưu tiên hàng đầu của phái đoàn nước này là yêu cầu Mỹ chấm dứt “vòng vây năng lượng” nhằm vào Cuba. Havana cho rằng đây là biện pháp cưỡng ép kinh tế gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân Cuba, đồng thời tạo sức ép lên các quốc gia có chủ quyền muốn xuất khẩu nhiên liệu sang đảo quốc Caribe này.

Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, phái đoàn nước này đã tới Cuba hồi đầu tháng 4, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên kể từ năm 2016. Quan hệ Mỹ - Cuba tiếp tục căng thẳng kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động chính sách “gây sức ép tối đa” đối với Havana sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Cuối tháng 01 vừa qua, ông Trump cũng đe dọa áp thuế với bất kỳ quốc gia nào bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ từng cảnh báo khả năng can thiệp vào Cuba, trong khi Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuần trước tuyên bố nước này sẵn sàng chiến đấu nếu điều đó xảy ra.

Cuba nhận được viện trợ từ Brazil, Tây Ban Nha và Mexico

VOV.VN - Chính phủ Brazil, Tây Ban Nha và Mexico, ngày 18/4, đã cam kết tăng cường phối hợp viện trợ cho Cuba nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo mà ba nước cho rằng xuất phát từ việc Mỹ siết chặt cấm vận kéo dài đối với quốc đảo Caribe này.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Cuba cuộc gặp cấp cao với Mỹ Havana
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cuba tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ
Cuba tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết đối thoại với Mỹ là khả thi nhưng khó khăn do căng thẳng kéo dài nhiều năm giữa hai nước.

Cuba tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Cuba tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết đối thoại với Mỹ là khả thi nhưng khó khăn do căng thẳng kéo dài nhiều năm giữa hai nước.

Chủ tịch Cuba khẳng định không từ chức trước sức ép từ Mỹ
Chủ tịch Cuba khẳng định không từ chức trước sức ép từ Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định sẽ không từ chức trước sức ép từ Mỹ, đồng thời sẵn sàng đối thoại và thảo luận bất kỳ chủ đề nào với Mỹ.

Chủ tịch Cuba khẳng định không từ chức trước sức ép từ Mỹ

Chủ tịch Cuba khẳng định không từ chức trước sức ép từ Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định sẽ không từ chức trước sức ép từ Mỹ, đồng thời sẵn sàng đối thoại và thảo luận bất kỳ chủ đề nào với Mỹ.

Ông Trump không phản đối tàu dầu Nga cung cấp nhiên liệu cho Cuba
Ông Trump không phản đối tàu dầu Nga cung cấp nhiên liệu cho Cuba

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “không thấy vấn đề gì” với việc một tàu chở dầu của Nga đang ngoài khơi Cuba và tiến vào đảo quốc này để cung cấp nhiên liệu, trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do các biện pháp cấm vận nguồn cung dầu của Mỹ. 

Ông Trump không phản đối tàu dầu Nga cung cấp nhiên liệu cho Cuba

Ông Trump không phản đối tàu dầu Nga cung cấp nhiên liệu cho Cuba

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “không thấy vấn đề gì” với việc một tàu chở dầu của Nga đang ngoài khơi Cuba và tiến vào đảo quốc này để cung cấp nhiên liệu, trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do các biện pháp cấm vận nguồn cung dầu của Mỹ. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ