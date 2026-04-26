  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cuộc gặp Mỹ - Iran “chưa thành”: Pakistan vẫn được khen

Chủ Nhật, 06:19, 26/04/2026
VOV.VN - Dù cuộc gặp trực tiếp Mỹ - Iran tại Islamabad chưa diễn ra như kỳ vọng, cả Washington và Tehran vẫn đánh giá cao vai trò trung gian của Pakistan trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình khu vực.

Cả Mỹ và Iran vẫn đang dành những lời khen cho nỗ lực trung gian “không ngừng nghỉ” của Pakistan. Dù cuộc gặp thứ hai giữa hai bên vẫn chưa thể diễn ra tại Islamabad như kỳ vọng, song vẫn đang có những dấu hiệu “tích cực”.

cuoc gap my - iran chua thanh pakistan van duoc khen hinh anh 1
Thủ tướng Pakistan tiếp phái đoàn Iran. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi hôm qua cho biết chuyến thăm Pakistan là “rất hiệu quả”, đồng thời bày tỏ đánh giá cao những nỗ lực thiện chí của Islamabad trong việc thúc đẩy hòa bình.

Theo các nguồn tin từ Pakistan, qua các cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Shehbaz Sharif, Tư lệnh quân đội – Tướng Asim Munir và người đồng cấp Pakistan; Ngoại trưởng Iran đã chuyển các yêu cầu của nước này trong đàm phán với Mỹ, cũng như bày tỏ sự hoài nghi về các cam kết ngoại giao của Mỹ.

Sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran, Thủ tướng Pakistan cũng đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. 

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Sharif mô tả cuộc trao đổi diễn ra trong không khí thân mật, mang tính xây dựng, đồng thời đánh giá cao sự tham gia tích cực của Iran, bao gồm chuyến thăm Islamabad của phái đoàn cấp cao do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu.

Thủ tướng Pakistan khẳng định nước này sẽ tiếp tục đóng vai trò là một bên trung gian “trung thực và chân thành”, phối hợp với các đối tác nhằm thúc đẩy hòa bình bền vững và ổn định lâu dài trong khu vực.

Theo một số nguồn tin, Ngoại trưởng Iran có thể sẽ trở lại Pakistan ngay sau chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia vùng Vịnh Oman kể từ khi xung đột với Mỹ nổ ra. Chuyến thăm được nhấn mạnh thể hiện sự coi trọng mối quan hệ của Iran với các nước vùng Vịnh, bất chấp việc Tehran đã tấn công các nước này nhằm gây áp lực lên Mỹ.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng dành lời khen cho sự trung gian của Pakistan, dù đã hủy chuyến thăm của 2 đặc phái viên nước này tới Islamabad. Nhà lãnh đạo Mỹ viện dẫn lý do là việc đi lại tốn kém, trong khi nhận lại một văn bản “chưa đủ tốt” từ phía Iran. Tổng thống Mỹ để ngỏ việc đàm phán với Iran trong tương lai, khi tuyên bố rằng Tehran có thể gọi cho Mỹ bất cứ lúc nào.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Mỹ Iran Pakistan Donald Trump Abbas Araqchi Islamabad đàm phán Mỹ Iran ngoại giao Pakistan căng thẳng Trung Đông tin thế giới nóng
Tin liên quan

Ông Trump: Iran gửi đề xuất mới chỉ 10 phút sau khi Mỹ hủy đàm phán
Ông Trump: Iran gửi đề xuất mới chỉ 10 phút sau khi Mỹ hủy đàm phán

VOV.VN - Ngày 25/4, ông Trump tiết lộ rằng phía Iran đã nhanh chóng đưa ra đề xuất mới chỉ 10 phút sau khi ông quyết định hủy chuyến đi tới Islamabad, Pakistan của nhóm đặc phái viên Mỹ.

Bài học từ thập niên 1980 có giúp Mỹ phá giải "bẫy" thủy lôi Iran ở Hormuz?
Bài học từ thập niên 1980 có giúp Mỹ phá giải "bẫy" thủy lôi Iran ở Hormuz?

VOV.VN - Khi căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, bài học từ “cuộc chiến tàu chở dầu” thập niên 1980 một lần nữa được nhắc lại. Dẫu vậy, trước những bước tiến vượt bậc của công nghệ quân sự hiện đại, liệu bài học từ quá khứ có còn đủ sức giúp Washington hóa giải "bẫy" thủy lôi của Tehran?

Ngoại trưởng Araghchi trở lại Pakistan, Iran hoài nghi thiện chí của Mỹ
Ngoại trưởng Araghchi trở lại Pakistan, Iran hoài nghi thiện chí của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bất ngờ trở lại Pakistan giữa lúc Tehran bày tỏ hoài nghi về thiện chí đàm phán của Mỹ. Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang sau các cuộc thương lượng chưa đạt đột phá.

