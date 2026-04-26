Cuộc gặp Mỹ - Iran “chưa thành”: Pakistan vẫn được khen

Cả Mỹ và Iran vẫn đang dành những lời khen cho nỗ lực trung gian “không ngừng nghỉ” của Pakistan. Dù cuộc gặp thứ hai giữa hai bên vẫn chưa thể diễn ra tại Islamabad như kỳ vọng, song vẫn đang có những dấu hiệu “tích cực”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi hôm qua cho biết chuyến thăm Pakistan là “rất hiệu quả”, đồng thời bày tỏ đánh giá cao những nỗ lực thiện chí của Islamabad trong việc thúc đẩy hòa bình.

Theo các nguồn tin từ Pakistan, qua các cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Shehbaz Sharif, Tư lệnh quân đội – Tướng Asim Munir và người đồng cấp Pakistan; Ngoại trưởng Iran đã chuyển các yêu cầu của nước này trong đàm phán với Mỹ, cũng như bày tỏ sự hoài nghi về các cam kết ngoại giao của Mỹ.

Sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran, Thủ tướng Pakistan cũng đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Sharif mô tả cuộc trao đổi diễn ra trong không khí thân mật, mang tính xây dựng, đồng thời đánh giá cao sự tham gia tích cực của Iran, bao gồm chuyến thăm Islamabad của phái đoàn cấp cao do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu.

Thủ tướng Pakistan khẳng định nước này sẽ tiếp tục đóng vai trò là một bên trung gian “trung thực và chân thành”, phối hợp với các đối tác nhằm thúc đẩy hòa bình bền vững và ổn định lâu dài trong khu vực.

Theo một số nguồn tin, Ngoại trưởng Iran có thể sẽ trở lại Pakistan ngay sau chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia vùng Vịnh Oman kể từ khi xung đột với Mỹ nổ ra. Chuyến thăm được nhấn mạnh thể hiện sự coi trọng mối quan hệ của Iran với các nước vùng Vịnh, bất chấp việc Tehran đã tấn công các nước này nhằm gây áp lực lên Mỹ.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng dành lời khen cho sự trung gian của Pakistan, dù đã hủy chuyến thăm của 2 đặc phái viên nước này tới Islamabad. Nhà lãnh đạo Mỹ viện dẫn lý do là việc đi lại tốn kém, trong khi nhận lại một văn bản “chưa đủ tốt” từ phía Iran. Tổng thống Mỹ để ngỏ việc đàm phán với Iran trong tương lai, khi tuyên bố rằng Tehran có thể gọi cho Mỹ bất cứ lúc nào.