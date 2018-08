Ảnh: Nhìn lại tháng 7 kinh hoàng với hàng loạt thiên tai trên thế giới

Manchester, Anh: Những người lính cứu hỏa đang vật lộn xử lý vụ cháy rừng ở Saddleworth Moor, Anh. Suffolk, Anh: Ngay cả gia súc và gia cầm cũng phải ngâm mình trong nước để tránh nắng nóng trong đợt nắng kinh hoàng kéo dài suốt 1 tháng ở Anh. Yosemite, Mỹ: Những địa điểm cắm trại và nghỉ mát ở thung lũng Yosemite đều trống trơn vì những du khách buộc phải rời đi để nhân viên cứu hỏa có thể xử lý đám cháy ở Ferguson. Coonabarabran, Australia: Ông Harry Taylor và đàn gia súc đứng giữa những cơn bụt mịt mùng trong đợt hạn hán ở Australia vào tháng 7. Hạn hán đã khiến con đập trong thị trấn Coonabarabran chỉ còn 23% lượng nước. California, Mỹ: Một người lính cứu hỏa đi giữa không gian đầy khói sau khi đám cháy ở Mendocino Complex thiêu rụi một khu vực rộng gần 100.000 mét vuông. Greenwich, Anh: Công viên Greenwich ở London bị cháy khô. Những cảnh báo sức khỏe đã được đưa ra trong đợt nắng nóng kỷ lục ở một số khu vực của Anh. Tokyo, Nhật Bản: Nắng nóng ở Nhật Bản khiến hàng chục người tử vong và hàng chục nghìn người phải nhập viện khi nền nhiệt tăng lên mức kỷ lục khoảng 41 độ C. Kineta, Hy Lạp: Những người lính cứu hỏa chật vật giữa biển lửa kinh hoàng ở làng Kineta, gần thủ đô Athens, Hy Lạp. Cháy rừng ở đây đã khiến 80 người thiệt mạng và thiêu rụi nhiều nhà cửa, rừng cây, vườn tược. Hà Nội, Việt Nam: Một người đàn ông đang kéo chiếc phao bơi chở con gái đi qua biển nước mênh mông. Bão Sơn Tinh gây mưa lớn đã khiến nhiều khu vực ở Hà Nội ngập lụt. Potsdam, Đức: Lính cứu hỏa đang xử lý cháy rừng ở khu vực phía đông nước Đức. Priston, Anh: Ảnh chụp từ trên cao sân tập cricket tại làng Priston ở Anh cho thấy những bãi cỏ không được tưới nước đã khô cháy và chuyển sang màu vàng. Shasta, California: Một ngôi trường bùng cháy trong lửa dữ ở California. Tokyo, Nhật Bản: Những người đi bộ vội vã chạy trong mưa lớn khi bão Jongdari đổ bộ. Mati, Hy Lạp: Cảnh tượng tan hoang trong thị trấn Mati, Hy Lạp sau vụ cháy rừng. Mathura, Ấn Độ: Một người đàn ông vất vả dắt xe máy lội qua đường phố Ấn Độ ngập như sông sau trận mưa lớn. Modi'in, Israel: Người dân đang cố gắng dập tắt đám cháy do nền nhiệt tăng cao trên 40 độ C ở Modi'in, Israel. Cháy rừng ở Karbole, Thụy Điển. Hồ chứa Wayoh ở Bolton, Anh khô cạn và nứt nẻ. Dortmund, Đức: Những cây ngô khô cháy trên một cánh đồng ở Đức do nắng nóng và hạn hán. Commerce, Texas: Con cá chết nằm trên một ao nhỏ sau khi nhiệt độ đạt mức kỷ lục khoảng 42 độ C. Redding, California: Một người lính cứu hỏa đã thiệt mạng và ít nhất 2 người khác bị thương sau khi lửa lớn và gió mạnh tàn phá khắp khu vực này. Alvdalen, Thụy Điển: Khói phủ khắp cánh rừng sau một trận cháy ở Alvdalen, Thụy Điển. Bắc Kinh, Trung Quốc: Một người đi bộ vừa dùng ô vừa tận dụng bóng râm ở vỉa hè để tránh nắng nóng. Athens, Hy Lạp: Các nhân viên cứu hộ đang xem xét hiện trường một bãi đỗ xe ô tô sau khi một trận lụt bất ngờ xảy ra./.

