Những thảm họa thiên tai kinh hoàng trên thế giới năm 2018

Mưa lũ ở Nhật Bản: Do ảnh hưởng của cơn bão số 8, mưa lớn tại nhiều tỉnh của Nhật Bản đã nhấn chìm nhà cửa và đường xá trong biển nước. Tính đến hết ngày 16/7, lũ lụt và lở đất đã khiến 219 người thiệt mạng cùng với nhiều cơ sở vật chất bị hư hại nghiêm trọng. (Ảnh: USA Today) Siêu bão ở Trung Quốc: Ngày 11/7, khi siêu bão Maria dữ dội tấn công Trung Quốc, hàng trăm nghìn người đã phải sơ tán khỏi nơi cư trú. Cơn bão được đánh giá là mạnh nhất từ đầu năm tới nay với gió giật mạnh và nước lũ dâng cao cũng đã gây thiệt hại 547 triệu nhân dân tệ (tương đương 82 triệu USD) cho tỉnh Phúc Kiến. (Ảnh: Reuters) Bão Sơn Tinh ở Việt Nam: Hoàn lưu của bão Sơn Tinh kết hợp với mưa lớn xảy ra tại nhiều tỉnh ở Việt Nam như Yên Bái, Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa… đã khiến nhiều nhà cửa bị lũ cuốn trôi, nhiều người mất tích. Trước khi tiến vào Việt Nam, cơn bão Sơn Tinh cũng đã hoành hành tại Philippines làm đảo lộn cuộc sống người dân và gây ra ngập lụt trên diện rộng. Những hộ dân sống dọc bên sông Marikina phải sơ tán do mực nước dâng cao. (Ảnh: Reuters) Nắng nóng ở Anh: Đợt nắng nóng ở Anh trong mùa hè này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân mà còn gây nên tình trạng khô hạn nghiêm trọng. Thậm chí nhiều hồ trữ nước tại xứ sở sương mù như Earlswood, Wayoh, March Haigh... cũng cạn kiệt. (Ảnh: Express.co.uk) Vừa trải qua trận mưa lũ lịch sử, Nhật Bản lại phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ tăng đến trên 40 độ C. Mùa hè kinh hoàng tại quốc gia này khiến hàng ngàn người phải nhập viện, hàng chục người tử vong do nắng nóng gay gắt với độ ẩm cao gây khó thở. (Ảnh: Reuters) Vào đầu tháng 7, đợt nắng nóng bất thường ở Montreal, Canada cũng đã khiến hơn 30 người thiệt mạng. Giới chức quốc gia này đã gọi hiện tượng thời tiết cực đoan nói trên là một "thảm họa" và chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều diễn biến thời tiết khó lường tiếp theo do biến đổi khí hậu gây nên. (Ảnh: AFP) Cháy rừng tại Thụy Điển: Chỉ riêng ngày 19/7, đã có 35 vụ cháy rừng xảy ra ở Thụy Điển. Thậm chí, quốc gia Bắc Âu này phải kêu gọi sự giúp đỡ từ quốc tế để ứng phó với thảm họa khốc liệt. Bức ảnh của Cơ quan Vũ trụ EU cung cấp cho thấy các đám khói dày đặc do cháy rừng. (Ảnh: AFP) Cháy rừng ở Hy Lạp: Từ chiều 23/7, lửa dữ kinh hoàng do cháy rừng ở Hy Lạp đã làm ít nhất 74 người thiệt mạng. Cháy lớn cùng với sức gió mạnh hơn 100km/h đã khiến các khu vực phía đông và phía tây thủ đô Athens bị tàn phá nặng nề. Đây là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất ở Hy Lạp trong hơn một thập kỷ. (Ảnh: Getty) Không chỉ riêng Hy Lạp và Thụy Điển, trong nửa đầu năm 2018, nhiều quốc gia và khu vực cũng phải hứng chịu những vụ cháy rừng kinh hoàng như Anh, Australia, California (Mỹ)... (Ảnh: Getty) Núi lửa phun trào ở Hawaii: Vào ngày 15/5, vụ phun trào núi lửa Kilauea ở Hawaii đã gây nên cảnh tượng kinh hoàng với những cột khói trắng cao hơn 3,5km bốc lên, nham thạch phun trào sáng rực bầu trời đêm, mọi thừ từ nhà cửa, rừng cây đến đường xá đều bị thiêu rụi. (Ảnh: Getty) Núi lửa phun trào ở Guatemala: Ngày 3/6, núi lửa Fuego "thức giấc" ở Guatemala đã gây nên một thảm họa kinh hoàng khi hơn 199 người mất tích, nhiều người bị chôn vùi trong dòng dung nham sôi sục cùng với nhiều nhà cửa trong khu vực bị phá hủy. Các chuyên gia địa phương cho rằng đây là đợt phun trào núi lửa lớn nhất từ năm 1974. (Ảnh: CNN) Động đất ở nhiều nơi trên thế giới: Từ đầu năm 2018 tới nay cũng đã có nhiều khu vực xảy ra động đất gây thương vong và thiệt hại về kinh tế như động đất ở thành phố Osaka (Nhật Bản), động đất ở Hoa Liên, (Đài Loan, Trung Quốc), động đất ở Hawaii (Mỹ)…(Ảnh: Reuters) Sóng thần ở Tây Ban Nha: Vào ngày 16/7, những cơn sóng cao gần 1,5m ập vào nhiều bãi biển ở Majorca và Menorca thuộc Tây Ban Nha gây ngập lụt đường xá, nhà cửa. (Ảnh: Sputnik) Vỡ đập thủy điện đang xây ở Lào: Vào lúc 20h ngày 23/7, đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy với dung tích hơn 5 tỷ m3 của Lào bị vỡ khiến trên 1.300 ngôi nhà bị ngập nước, hơn 6.600 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp, hàng chục người chết và hàng trăm người khác bị mất tích. Chính phủ Lào cũng đưa ra thông báo khu vực huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu trở thành khu vực thiên tai thảm họa. (Ảnh: EPA)./.

