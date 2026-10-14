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Anthropic cảnh báo nguy cơ AI tự sao chép, gây hỗn loạn trên internet

Thứ Tư, 11:26, 14/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công ty phát triển trí tuệ nhân tạo Anthropic của Mỹ vừa đưa ra cảnh báo đáng lo ngại rằng các mô hình AI có thể sớm đạt khả năng tự sao chép và lan truyền trên internet mà không cần sự kiểm soát của con người, tiềm ẩn nguy cơ gây ra những cuộc khủng hoảng an ninh mạng trên diện rộng.

Theo công ty Anthropic, các mô hình AI có thể tự tạo ra mạng lưới thiết bị bị chiếm quyền điều khiển, hay còn gọi là botnet, để mở rộng hoạt động, chống lại các biện pháp ngăn chặn, thậm chí tìm cách xâm nhập các trung tâm dữ liệu nhằm gia tăng sức mạnh tính toán.

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Robot AI. Ảnh minh họa: IC photo.

Đáng chú ý, các thử nghiệm cho thấy những mô hình AI có quy mô trung bình, khoảng 30 tỷ tham số trở xuống, đã có thể thực hiện nhiều tác vụ cần thiết cho quá trình tự sao chép. Dù chưa thể vận hành toàn bộ quy trình một cách ổn định, công ty Anthropic cảnh báo năng lực này có thể xuất hiện ngay cuối năm 2026 nếu công nghệ tiếp tục phát triển với tốc độ hiện nay.

Cảnh báo trên đang gây tranh luận trong giới chuyên gia an ninh mạng. Một số lo ngại AI có thể trở thành dạng sâu máy tính thông minh, tự tìm cách xâm nhập và lan truyền giữa các thiết bị, khiến việc ngăn chặn trở nên đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, những ý kiến khác cho rằng kịch bản này còn mang tính giả thuyết, bởi AI vẫn đối mặt với những hạn chế lớn về năng lực tính toán và khả năng hoạt động độc lập.

Các chuyên gia nhấn mạnh, dù nguy cơ chưa được xác nhận chắc chắn, những tiến bộ nhanh chóng của AI đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường giám sát và xây dựng các biện pháp bảo đảm an ninh mạng.

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Lý do Mỹ khó thắng Trung Quốc trong “canh bạc” trí tuệ nhân tạo (AI)

VOV.VN - Mỹ muốn thắng Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo (AI), coi đó như “canh bạc mang tầm vóc vũ trụ”. Nhưng chiến lược của Mỹ tập trung quá hẹp vào công nghệ, còn chiến lược của Trung Quốc bao trùm cả hệ sinh thái công nghệ và cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn, khiến Mỹ ít cơ hội giành được chiến thắng tổng thể.

Hồng Nhung/VOV1 biên dịch
Theo Reuters
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