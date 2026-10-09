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Nhà Trắng công bố gói sáng kiến hơn 6 tỷ USD thúc đẩy AI và khoa học Mỹ

Thứ Sáu, 06:42, 09/10/2026
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VOV.VN - Nhà Trắng ngày 8/10 công bố gói sáng kiến khoa học - công nghệ trị giá hơn 6 tỷ USD, với trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hay theo cách gọi mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump là “siêu trí tuệ”, trong nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ.

Thông báo được đưa ra tại hội nghị “Khoa học: Kỷ nguyên vàng mới” ở thủ đô Washington. Nhà Trắng cho biết gói sáng kiến này bao gồm nguồn lực từ chính phủ liên bang, doanh nghiệp, giới học thuật và các tổ chức thiện nguyện, nhằm mở ra một giai đoạn phát triển mới cho khoa học Mỹ.

Một trọng tâm của kế hoạch là mở rộng Sứ mệnh Genesis, chương trình sử dụng AI để tăng tốc nghiên cứu khoa học, tự động hóa phòng thí nghiệm, rút ngắn thời gian thử nghiệm và thúc đẩy đột phá trong các lĩnh vực như năng lượng, y sinh, vật liệu, công nghệ chiến lược và an ninh quốc gia.

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Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Ngoài các cam kết từ doanh nghiệp công nghệ, Nhà Trắng cho biết Sứ mệnh Genesis đã được mở rộng tới hơn 15 cơ quan liên bang, với cam kết liên bang 5 tỷ USD nhằm giải quyết các thách thức khoa học - công nghệ quốc gia trong năng lượng, y tế, không gian và các lĩnh vực chiến lược khác.

Theo Nhà Trắng, nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia, AMD, Open AI… đã đưa ra các cam kết đầu tư hoặc hỗ trợ nguồn lực cho sáng kiến này.

Chính quyền của ông Trump cho rằng các sáng kiến này sẽ giúp Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh AI đang trở thành yếu tố then chốt đối với tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh và an ninh quốc gia. Nhà Trắng nói kế hoạch cũng sẽ hỗ trợ sinh viên các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, cũng như các nhà khoa học trẻ trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Gói sáng kiến được công bố trong lúc chính quyền Trump đang thúc đẩy chiến dịch đổi cách gọi AI thành “siêu trí tuệ”, đồng thời phản đối những quy định mà Nhà Trắng cho là có thể kìm hãm đổi mới. Tuy nhiên, cách tiếp cận này vẫn gây tranh luận, khi nhiều chuyên gia và nghị sĩ cho rằng AI cần có các hàng rào an toàn rõ ràng hơn để kiểm soát rủi ro đối với việc làm, an ninh mạng, thông tin sai lệch và an toàn công cộng.

Quang Trung/VOV-Washington
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