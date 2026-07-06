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Australia cập nhật chính sách với sinh viên quốc tế

Thứ Hai, 14:39, 06/07/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh ngày càng nhiều sức ép liên quan đến dòng người nhập cư và sinh viên quốc tế, chính phủ Australia vừa thông báo cập nhật một số quy định với sinh viên quốc tế, trong đó có việc giữ nguyên số lượng sinh viên đến nước này và thay đổi chính sách thị thực với một số đối tượng sinh viên.

 

Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare vừa ra thông báo cho biết, trong năm 2027 sẽ giữ nguyên số lượng sinh viên quốc tế đến nước này học như năm 2026 ở mức 295.000 người, tức là thấp hơn 8% so với năm 2025 và thấp hơn 13% so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19. Các cơ sở đào tạo sẽ được thông báo cụ thể về số lượng sinh viên quốc tế mà họ được tiếp nhận trong năm 2027. Trong đó, các cơ sở ở vùng nông thôn sẽ được ưu tiên nhận nhiều sinh viên quốc tế để chia sẻ lợi ích trong ngành này.

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Đại học New South Wales là một trong những trường có đông sinh viên quốc tế.

Không chỉ giữ nguyên số lượng sinh viên quốc tế, Australia còn vừa tăng phí thị thực với sinh viên quốc tế và thị thực cho sinh viên sau khi tốt nghiệp thêm khoảng 25%. Tuy vậy, Australia áp dụng mức phí thị thực thấp hơn với sinh viên đến từ các nước Thái Bình Dương, Timor Leste, sinh viên các quốc gia thành viên ASEAN, sinh viên các khóa học tiếng Anh và các khóa học không cấp bằng. Trong đó các sinh viên từ Thái Bình Dương, Timor Leste và những người nhận được học bổng chính phủ Australia vẫn tiếp tục được ưu tiên khi cấp thị thực đến nước này.

Bên cạnh đó, Australia tiếp tục siết chặt việc cấp thị thực với sinh viên các khóa học nghề và kiểm tra tính liêm chính của các đối tượng này để đảm bảo không bị lợi dụng vào mục đích khác. Đồng thời, chính phủ Australia sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục có hành vi sai trái và thúc đẩy việc cải thiện trải nghiệm học tập cho sinh viên trong nước và quốc tế.

Mục đích của những thay đổi này là nhằm duy trì số lượng sinh viên quốc tế ở mức bền vững, đảm bảo uy tín của ngành giáo dục quốc tế của Australia, gia tăng tính cạnh tranh toàn cầu và tạo ra nhiều giá trị hơn cho nước này.

Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare khẳng định giáo dục quốc tế là một lĩnh vực rất quan trọng đối với Australia nên nước này cần phải quản lý một cách bền vững và chính sách của chính phủ cần đảm bảo rằng giáo dục quốc tế có thể hỗ trợ tốt sinh viên, các trường đại học và lợi ích của nước này.

Việt Nga/VOV-Australia
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