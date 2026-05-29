English
/ CUỘC SỐNG ĐÓ ĐÂY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Australia: Tài xế ngủ gật khi ô tô ở chế độ lái tự động đặt ra lo ngại về an toàn

Thứ Sáu, 15:09, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Australia, ngày 29/5, cộng đồng mạng lan truyền đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh một tài xế vừa ngủ gật vừa lái xe ở chế độ tự động, khiến dư luận nước này đặt ra những câu hỏi về sự an toàn.

Video lan truyền rộng rãi tại Australia ngày 29/5 do một người ngồi trên một xe ô tô khác ghi lại hình ảnh một người đàn ông đang nhắm mắt, trông giống như ngủ gật, không nhìn thấy tay đặt trên vô lăng và ngồi dựa lưng vào ghế trong lúc lái xe ô tô Tesla ở chế độ tự động trên đường cao tốc M2 ở thành phố Sydney.

australia tai xe ngu gat khi o to o che do lai tu dong dat ra lo ngai ve an toan hinh anh 1
Người lái xe dường như ngủ gật khi sử dụng chế độ lái tự động. Nguồn: 7News

Khi phát hiện ra việc này, người tài xế lái xe bên cạnh cố gắng gọi to người ngủ gật nhưng không có kết quả khiến anh phải bấm còi thì người lái xe mới mở mắt tỉnh dậy, đặt tay lên vô lăng và ngồi thẳng người lên sau đó vẫy tay chào người lái xe bên cạnh đã đánh thức anh. Sự việc xảy ra khiến cho dư luận đặt câu hỏi về khả năng rủi ro khi sử dụng chế độ lái tự động của xe ô tô.

Thông tin đăng tải trên trang web của hãng xe Tesla khuyến cáo, dù sử dụng chế độ lái tự động nhưng người lái xe vẫn phải tập trung vào việc điều khiển xe. Trang web cũng cho biết, các xe lái tự động của hãng này cũng có khả năng phát hiện người lái xe không chú ý và khi nhận thấy có tình trạng này, xe sẽ dừng chế độ lái tự động

Các chuyên gia xe ô tô của Australia cho hay, xe Tesla rất nhạy bén trong việc phát hiện các hành vi không an toàn khi ở chế độ lái tự động do được lắp đặt nhiều camera trong xe giúp xe phát hiện người lái xe rời mắt khỏi đường trong 30 giây. Khi đó, xe sẽ phát cảnh báo và nếu lái xe tiếp tục phớt lờ cảnh báo thì xe sẽ bắt đầu giảm tốc độ và dừng hẳn nếu lái xe vẫn chưa có phản ứng.

Mặc dù xe ô tô Tesla có những tính năng hỗ trợ đảm bảo an toàn cho lái xe nhưng đoạn video này đang gây ra mối lo ngại về việc lạm dụng tính năng lái tự động có thể gây ra những nguy hiểm khi người lái xe không tập trung hoặc không giữ được sự tỉnh táo.

Vụ việc này cũng gửi đi cảnh báo rằng dù hệ thống hỗ trợ lái xe có tiên tiến đến mức nào thì người lái xe vẫn phải luôn duy trì sự kiểm soát hoàn toàn đối với xe và tập trung vào việc điều khiển phương tiện.

indonesia_xu_huong_mua_xe_dien_qua_su_dung_vi_loi_ich_kinh_te_-_vov_jakarta.jpg

Lý do xe điện qua sử dụng bất ngờ "gây sốt" tại Indonesia

VOV.VN - Xu hướng xe điện đã qua sử dụng đang ngày càng thu hút sự quan tâm trên thị trường ô tô tại Indonesia, với nhiều người bán cho biết xe điện đã qua sử dụng được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt là trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.

Việt Nga/VOV-Australia
Tag: VOV xe Tesla chế độ lái tự động lo ngại an toàn tài xế ngủ gật
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Indonesia thúc đẩy xe điện, hỗ trợ triển khai từ tháng 6
Indonesia thúc đẩy xe điện, hỗ trợ triển khai từ tháng 6

VOV.VN - Indonesia đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi sang năng lượng xanh với đề xuất trợ cấp hàng triệu xe máy điện. Các biện pháp khuyến khích xe điện (EV) kỳ vọng được áp dụng từ tháng 6/2026 để giảm nhập khẩu nhiên liệu trong bối cảnh giá dầu toàn cầu vẫn ở mức cao do xung đột ở Trung Đông.

Indonesia thúc đẩy xe điện, hỗ trợ triển khai từ tháng 6

Indonesia thúc đẩy xe điện, hỗ trợ triển khai từ tháng 6

VOV.VN - Indonesia đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi sang năng lượng xanh với đề xuất trợ cấp hàng triệu xe máy điện. Các biện pháp khuyến khích xe điện (EV) kỳ vọng được áp dụng từ tháng 6/2026 để giảm nhập khẩu nhiên liệu trong bối cảnh giá dầu toàn cầu vẫn ở mức cao do xung đột ở Trung Đông.

Bắc Kinh (Trung Quốc) thí điểm đưa xe đạp vào tàu điện ngầm
Bắc Kinh (Trung Quốc) thí điểm đưa xe đạp vào tàu điện ngầm

VOV.VN - Từ ngày 10/5, thành phố Bắc Kinh đã triển khai thí điểm dịch vụ “Đường sắt + Xe đạp” tại 11 ga thuộc 4 tuyến tàu điện ngầm số 6, số 17, tuyến Xương Bình (Changping) và tuyến S1, cho phép hành khách mang theo xe đạp hai bánh có đường kính không quá 28 inch (khoảng 71 cm) vào ga trong các ngày cuối tuần.

Bắc Kinh (Trung Quốc) thí điểm đưa xe đạp vào tàu điện ngầm

Bắc Kinh (Trung Quốc) thí điểm đưa xe đạp vào tàu điện ngầm

VOV.VN - Từ ngày 10/5, thành phố Bắc Kinh đã triển khai thí điểm dịch vụ “Đường sắt + Xe đạp” tại 11 ga thuộc 4 tuyến tàu điện ngầm số 6, số 17, tuyến Xương Bình (Changping) và tuyến S1, cho phép hành khách mang theo xe đạp hai bánh có đường kính không quá 28 inch (khoảng 71 cm) vào ga trong các ngày cuối tuần.

Trung Quốc siết chặt quản lý hoạt động tái chế pin xe điện
Trung Quốc siết chặt quản lý hoạt động tái chế pin xe điện

VOV.VN - Trung Quốc đã phát động chiến dịch kiểm tra liên ngành nhằm chuẩn hóa hoạt động thu hồi, tái chế pin xe điện đã qua sử dụng, xử lý nghiêm các vi phạm, giảm thiểu rủi ro môi trường và đảm bảo nguồn tài nguyên chiến lược.

Trung Quốc siết chặt quản lý hoạt động tái chế pin xe điện

Trung Quốc siết chặt quản lý hoạt động tái chế pin xe điện

VOV.VN - Trung Quốc đã phát động chiến dịch kiểm tra liên ngành nhằm chuẩn hóa hoạt động thu hồi, tái chế pin xe điện đã qua sử dụng, xử lý nghiêm các vi phạm, giảm thiểu rủi ro môi trường và đảm bảo nguồn tài nguyên chiến lược.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ