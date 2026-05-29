Australia: Tài xế ngủ gật khi ô tô ở chế độ lái tự động đặt ra lo ngại về an toàn

Video lan truyền rộng rãi tại Australia ngày 29/5 do một người ngồi trên một xe ô tô khác ghi lại hình ảnh một người đàn ông đang nhắm mắt, trông giống như ngủ gật, không nhìn thấy tay đặt trên vô lăng và ngồi dựa lưng vào ghế trong lúc lái xe ô tô Tesla ở chế độ tự động trên đường cao tốc M2 ở thành phố Sydney.

Người lái xe dường như ngủ gật khi sử dụng chế độ lái tự động. Nguồn: 7News

Khi phát hiện ra việc này, người tài xế lái xe bên cạnh cố gắng gọi to người ngủ gật nhưng không có kết quả khiến anh phải bấm còi thì người lái xe mới mở mắt tỉnh dậy, đặt tay lên vô lăng và ngồi thẳng người lên sau đó vẫy tay chào người lái xe bên cạnh đã đánh thức anh. Sự việc xảy ra khiến cho dư luận đặt câu hỏi về khả năng rủi ro khi sử dụng chế độ lái tự động của xe ô tô.

Thông tin đăng tải trên trang web của hãng xe Tesla khuyến cáo, dù sử dụng chế độ lái tự động nhưng người lái xe vẫn phải tập trung vào việc điều khiển xe. Trang web cũng cho biết, các xe lái tự động của hãng này cũng có khả năng phát hiện người lái xe không chú ý và khi nhận thấy có tình trạng này, xe sẽ dừng chế độ lái tự động

Các chuyên gia xe ô tô của Australia cho hay, xe Tesla rất nhạy bén trong việc phát hiện các hành vi không an toàn khi ở chế độ lái tự động do được lắp đặt nhiều camera trong xe giúp xe phát hiện người lái xe rời mắt khỏi đường trong 30 giây. Khi đó, xe sẽ phát cảnh báo và nếu lái xe tiếp tục phớt lờ cảnh báo thì xe sẽ bắt đầu giảm tốc độ và dừng hẳn nếu lái xe vẫn chưa có phản ứng.

Mặc dù xe ô tô Tesla có những tính năng hỗ trợ đảm bảo an toàn cho lái xe nhưng đoạn video này đang gây ra mối lo ngại về việc lạm dụng tính năng lái tự động có thể gây ra những nguy hiểm khi người lái xe không tập trung hoặc không giữ được sự tỉnh táo.

Vụ việc này cũng gửi đi cảnh báo rằng dù hệ thống hỗ trợ lái xe có tiên tiến đến mức nào thì người lái xe vẫn phải luôn duy trì sự kiểm soát hoàn toàn đối với xe và tập trung vào việc điều khiển phương tiện.