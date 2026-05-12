Bắc Kinh (Trung Quốc) thí điểm đưa xe đạp vào tàu điện ngầm

Thứ Ba, 11:40, 12/05/2026
VOV.VN - Từ ngày 10/5, thành phố Bắc Kinh đã triển khai thí điểm dịch vụ “Đường sắt + Xe đạp” tại 11 ga thuộc 4 tuyến tàu điện ngầm số 6, số 17, tuyến Xương Bình (Changping) và tuyến S1, cho phép hành khách mang theo xe đạp hai bánh có đường kính không quá 28 inch (khoảng 71 cm) vào ga trong các ngày cuối tuần.

Theo Ủy ban Giao thông thành phố Bắc Kinh, các ga thí điểm được lựa chọn dựa trên tiêu chí kết nối thuận tiện với các tuyến đường xe đạp nổi tiếng, lưu lượng hành khách thấp và cơ sở hạ tầng phù hợp. Thí điểm áp dụng mức giá cố định 30 nhân dân tệ/vé/người, bao gồm quyền đi lại một lần cho hành khách và 1 xe đạp trên tuyến thí điểm trong ngày, không giới hạn thời gian. Vé có thể mua qua ứng dụng “Yitongxing” trong vòng gần 30 ngày tự nhiên và được hoàn tiền nếu chưa sử dụng đúng hạn.

Hành khách tại Bắc Kinh hiện có thể mang xe đạp lên tàu điện ngầm tại một số tuyến tàu điện ngầm. Ảnh: Bắc Kinh Nhật báo

Hành khách mang xe vào ga phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt như chỉ đi tại các ga thí điểm, không được chuyển tuyến sang các tuyến khác và phải sử dụng vỏ bảo vệ xe do ga cung cấp trong suốt hành trình. Cơ quan giao thông cũng khuyến nghị hành khách sử dụng thang máy thẳng đứng hoặc cầu thang, tuyệt đối không đi thang cuốn, đồng thời giữ vệ sinh và an toàn trong ga và trên tàu.

Đây là bước đi mới nhằm nâng cao tiện ích cho những người yêu thích xe đạp tại Bắc Kinh, đồng thời giúp kết nối hiệu quả giữa các tuyến đường sắt và các tuyến đường đạp xe.

Ủy ban Giao thông thành phố cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, thu thập ý kiến phản hồi từ người dân và điều chỉnh dịch vụ, nhằm mang lại trải nghiệm di chuyển an toàn, thuận tiện và thân thiện cho cộng đồng đi xe đạp.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Trung Quốc thúc đẩy phát triển robot phục vụ người cao tuổi và khuyết tật

Thành tựu mới của Trung Quốc trong lĩnh vực máy tính lượng tử

Trung Quốc chi 10.000 USD tuyển tình nguyện viên thí nghiệm nằm giường Địa Tinh-3

