Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc, nước này đã ​​phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-10 từ bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hải Nam vào lúc 8 giờ 14 phút sáng ngày 11/5 (giờ Bắc Kinh) bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-7 Y11. Sau khoảng 10 phút, con tàu đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo định sẵn.

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-10. Ảnh: CCTV News

Ông Vu Lỗi của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết: “Lần này, Thiên Châu-10 mang theo một lượng lớn tải trọng, trở thành sứ mệnh mang nhiều tải trọng nhất kể từ khi xây dựng trạm vũ trụ. Sau khi đi vào quỹ đạo, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm chứng trên quỹ đạo một số công nghệ và sản phẩm mới”.

Được biết, Thiên Châu-10 mang theo hơn 6 tấn hàng tiếp tế, chủ yếu là các vật dụng thiết yếu để hỗ trợ công việc và sinh hoạt thường nhật của phi hành đoàn Thần Châu-23 và 24 trên quỹ đạo, cũng như các phụ tùng thay thế cần thiết cho hoạt động của trạm vũ trụ. Hàng hóa bao gồm hơn 220 vật phẩm cho phi hành gia, trạm vũ trụ, tàu vũ trụ chở hàng và các ứng dụng không gian, cùng 700 kg nhiên liệu đẩy.

Các vật dụng được đưa lên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc lần này còn có một bộ đồ du hành vũ trụ mới, máy chạy bộ trong không gian để đáp ứng nhu cầu tập thể dục trên quỹ đạo của các phi hành gia, tủ lạnh vũ trụ để bảo quản đông lạnh các mẫu sinh học, đồ dùng sinh hoạt và thiết bị thí nghiệm khoa học.

Đây là nhiệm vụ tiếp tế hàng hóa thứ 5 kể từ khi chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc bước vào giai đoạn ứng dụng và phát triển, cũng là sứ mệnh phóng thứ 39 kể từ khi chương trình bắt đầu, chuyến bay thứ 641 của tên lửa đẩy thuộc dòng Trường Chinh và chuyến bay thứ 10 của tàu vũ trụ Thiên Châu.