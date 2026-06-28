"Cánh buồm đỏ thắm" - Hành trình của ước mơ và khát vọng tuổi trẻ Nga

Lễ hội “Cánh buồm đỏ thắm” tiếp tục hành trình của mình như một bản giao hưởng về tuổi trẻ, nơi câu chuyện cổ tích của Assol và Grey từ thiên truyện của nhà văn Aleksandr Grin được tái sinh trong ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Lấy cảm hứng từ thiên truyện nổi tiếng “Cánh buồm đỏ thắm” của nhà văn Aleksandr Grin, Lễ hội tốt nghiệp mang tính biểu tượng của nước Nga từ lâu đã vượt khỏi khuôn khổ một sự kiện âm nhạc đơn thuần, để trở thành một không gian văn hóa về niềm tin, khát vọng và hành trình trưởng thành của con người.

Lễ hội Cánh buồm đỏ thắm đã trở thành môt không gian văn hóa về niềm tin, khát vọng và hành trình trưởng thành của các bạn trẻ Nga

Trong Lễ hội năm nay, Chương trình nghệ thuật xoay quanh hình tượng con người và ước mơ, không phải khát vọng xa vời, mà là quá trình hình thành và hiện thực hóa qua dòng chảy cuộc đời. Câu chuyện Assol nuôi dưỡng niềm tin vào con tàu mang cánh buồm đỏ thắm và chàng thủy thủ Grey biến giấc mơ ấy thành hiện thực tiếp tục là mạch cảm xúc xuyên suốt.

Chương trình nghệ thuật xoay quanh hình tượng con người và ước mơ

Trên không gian rộng lớn của Quảng trường Cung điện Mùa Đông, hàng chục nghìn học sinh tốt nghiệp bước vào một “Thành phố của những người mơ ước”, nơi mỗi cá nhân không chỉ là khán giả, mà trở thành một phần của câu chuyện chung. Toàn bộ quảng trường được thiết kế như một “sân khấu mở”, nơi nghệ sĩ, người dẫn chương trình và khán giả cùng hòa vào dòng kể về lựa chọn, trưởng thành và tương lai.

Chương trình gồm nhiều lớp nội dung tái hiện hành trình lớn lên của thế hệ trẻ: từ “thành phố tuổi học trò” với ký ức, tình bạn và những ước mơ đầu đời, đến thông điệp kết nối các vùng miền nước Nga, nơi những người trẻ mang hoài bão khác nhau nhưng có chung một niềm tin vào ngày mai tươi sáng.

Trên Quảng trường Cung điện Mùa đông, hàng chục nghìn học sinh tốt nghiệp bước vào một “Thành phố của những người mơ ước”

Điểm nhấn của Chương trình nghệ thuật là tính tương tác chưa từng có. Lần đầu tiên, khán giả, đặc biệt là các học sinh tốt nghiệp, không còn là người quan sát thụ động mà trở thành những người dẫn chương trình, một phần trực tiếp của sân khấu.

Cao trào của đêm hội là khi con tàu mang cánh buồm đỏ thắm xuất hiện trên dòng sông Neva

Cao trào của Đêm hội vẫn là hình ảnh mang tính biểu tượng: con tàu mang cánh buồm đỏ thắm xuất hiện trên dòng sông Neva trong ánh sáng pháo hoa rực rỡ lung linh nhiều màu. Nét mới của chương trình năm nay là hình ảnh chim lửa rực sáng trên sông Nheva, hòa cùng cánh buồm đỏ thắm, tạo nên màn trình diễn đầy ấn tượng. Khoảnh khắc đó không chỉ tái hiện câu chuyện của Assol và Grey, mà còn trở thành ẩn dụ cho hành trình của mỗi con người, từ giấc mơ đến hiện thực, từ khát vọng đến trưởng thành.

Con tàu lướt nhẹ trên dòng Neva trong ánh sáng pháo hoa rực rỡ lung linh nhiều màu.

Hàng chục nghìn học sinh xuất sắc nhất nước Nga, đứng dọc hai bờ sông Neva, chứng kiến màn pháo hoa kéo dài nhiều phút trong tiếng vỗ tay vang dội, biến bầu trời đêm Saint Petersburg thành một bức tranh ánh sáng khổng lồ. Trong khoảnh khắc đó, ranh giới giữa màn trình diễn và đời thực dường như tan biến, chỉ còn lại cảm xúc chung của hàng vạn con người trẻ tuổi đang bước vào ngưỡng cửa cuộc đời.

Nét mới của Đêm hôi năm nay là sự xuất hiện của "Chim lửa"

Khởi nguồn từ năm 1968 và được khôi phục mạnh mẽ từ 2005, “Cánh buồm đỏ thắm” ngày nay đã trở thành thương hiệu văn hóa của nước Nga, thu hút hàng chục triệu khán giả toàn cầu. Năm 2026, với những đổi mới trong dàn dựng và công nghệ, lễ hội tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng văn hóa đặc biệt của nước Nga hiện đại, nơi mỗi bạn trẻ được nhắc nhớ rằng: ước mơ không chỉ để ngắm nhìn, mà để bước tới và biến thành hiện thực.