Nga nâng tầm giao thông công cộng thành hệ sinh thái công nghệ - văn hóa

Thứ Năm, 18:36, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ là phương tiện di chuyển, giao thông công cộng tại Moscow, Nga, đang được tái định nghĩa thành không gian công nghệ, văn hóa và tiện ích số, nơi mỗi hành trình trở thành một trải nghiệm sống hiện đại.

Thủ đô Moscow (Nga) đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong phát triển giao thông đô thị, khi xe buýt và xe buýt điện không còn đơn thuần là phương tiện đi lại mà trở thành một phần của hệ sinh thái đô thị thông minh. Thành phố hướng đến mô hình giao thông tích hợp, kết hợp giữa công nghệ số, hạ tầng ưu tiên và dịch vụ văn hóa dành cho hành khách.

Người dân có thể đọc sách, nghe truyện hoặc tiếp cận các tác phẩm nổi tiếng ngay trong thời gian di chuyển

Một trong những điểm nhấn nổi bật là dự án thư viện trực tuyến “Đây là những cuốn sách” được triển khai trên toàn bộ phương tiện của Doanh nghiệp vận tải công cộng thành phố Moscow (Mosgortrans). Chỉ với một thao tác quét mã QR, hành khách có thể truy cập kho sách điện tử và sách nói với khoảng 100 đầu sách thuộc nhiều thể loại như văn học hiện đại, khoa học phổ thông, thiếu nhi và tác phẩm kinh điển.

Dự án thư viện trực tuyến “Đây là những cuốn sách” được triển khai trên toàn bộ các phương tiện công cộng

Dự án không chỉ mang tính tiện ích mà còn mở rộng không gian văn hóa vào đời sống thường nhật. Người dân có thể đọc sách, nghe truyện hoặc tiếp cận các tác phẩm nổi tiếng ngay trong thời gian di chuyển. Các nội dung được cập nhật thường xuyên, gắn với sự kiện văn hóa, ngày kỷ niệm và các tác giả lớn, mang đến trải nghiệm học tập và giải trí linh hoạt.

Theo chính quyền thành phố Moscow, mục tiêu của chương trình là biến thời gian di chuyển thành thời gian hữu ích, giúp người dân tận dụng từng phút trên hành trình đô thị.

Song song với các dịch vụ số, Moscow tiếp tục mở rộng hệ thống làn đường ưu tiên cho xe buýt và xe buýt điện. Được triển khai từ năm 2010 và liên tục mở rộng, hệ thống này giúp rút ngắn thời gian di chuyển trung bình từ 2-4 lần, giảm tai nạn khoảng 25% và tăng độ ổn định trong giờ cao điểm.

Dự án không chỉ mang tính tiện ích mà còn mở rộng không gian văn hóa vào đời sống thường nhật

Nhiều tuyến đường ghi nhận hiệu quả rõ rệt, khi thời gian di chuyển giảm một nửa, thậm chí nhanh hơn đáng kể nhờ tối ưu lộ trình và hạn chế ùn tắc.

Với sự kết hợp giữa giao thông điện hóa, hạ tầng ưu tiên và dịch vụ số, Moscow đang xây dựng một mô hình đô thị nơi phương tiện công cộng không chỉ phục vụ di chuyển mà còn tích hợp văn hóa, công nghệ và trải nghiệm người dùng.

Trong xu hướng đô thị hóa toàn cầu, mô hình này đang giúp Moscow trở thành một trong những thành phố tiên phong trong việc biến giao thông công cộng thành hệ sinh thái sống động, thông minh và lấy con người làm trung tâm. Moscow đang kiến tạo một cách sống mới, nơi mỗi hành trình đều trở thành một trải nghiệm của tri thức, công nghệ và tương lai đô thị.

Thu Hà/VOV-Moscow
Moscow thử nghiệm “thanh toán bằng nụ cười” và AI phản hồi giọng nói trên xe buýt
Moscow thử nghiệm “thanh toán bằng nụ cười” và AI phản hồi giọng nói trên xe buýt

VOV.VN - Từ tháng 4, Thủ đô Moscow của Liên bang Nga bắt đầu bước vào kỷ nguyên giao thông thông minh với hàng loạt công nghệ mới: thanh toán vé bằng sinh trắc học, phản hồi hành khách bằng giọng nói và trí tuệ nhân tạo. Những đổi mới này hứa hẹn biến việc di chuyển trong thành phố trở nên nhanh hơn, tiện lợi hơn.

Công viên Công nghệ Skolkovo - điểm tựa cho các Công ty khởi nghiệp

VOV.VN - Chỉ sau 1 thời gian hoạt động, hơn 5.000 start-up hiện đã lấp đầy công viên công nghệ Technopark Skolkovo - nơi được mệnh danh là “Thung lũng Silicon của nước Nga”. Nơi đây thực sự là điểm tựa để các Công ty khởi nghiệp cất cánh, đồng thời là mô hình để Việt Nam có thể tham khảo học tập.

Pskov - Cội nguồn nước Nga

VOV.VN - Nằm ở phía Tây Bắc nước Nga, Pskov là một trong những thành phố cổ xưa nhất, mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa cũng như chiến lược quốc gia.

Cậu bé 12 tuổi người Nga đánh bại nhà vô địch cờ vua thế giới

VOV.VN - Cậu bé 12 tuổi người Nga Sergey Sklokin đã làm nên kỳ tích tại Giải Cờ nhanh Thế giới ở Doha, Qatar khi đánh bại nhà vô địch thế giới 19 tuổi Gukesh Dommaraju.

Hình ảnh nước Nga những ngày đầu năm mới

VOV.VN - Những ngày đầu năm mới 2026, Thủ đô Moscow khoác lên mình không khí lễ hội giữa mùa đông tuyết phủ. Trên khắp những con phố, nhịp sống thường nhật đan xen với các hoạt động đón năm mới, tạo nên những khoảnh khắc vừa rộn ràng vừa bình dị của nước Nga.

