Động đất 4,4 độ làm rung chuyển vùng siêu núi lửa gần Napoli, Italy

Theo Viện Địa vật lý và Núi lửa Quốc gia Italy (INGV), trận động đất xảy ra lúc 5h50 sáng (giờ địa phương) ở độ sâu nông khoảng 3 km. Tâm chấn nằm tại khu vực vịnh Pozzuoli, đô thị ven biển thuộc vùng đô thị Napoli. Đến 5h57, khu vực này tiếp tục ghi nhận một dư chấn nhẹ hơn.

Rung chấn được cảm nhận rõ tại nhiều khu vực lân cận như Bacoli, Pozzuoli và một số quận nội thành Napoli. Tại Monte di Procida, nhiều người dân cho biết họ rất lo lắng khi cảm nhận nhà cửa rung lắc mạnh.

Ngay sau trận động đất, hệ thống giao thông công cộng nối Napoli với vùng Flegrea đã tạm ngừng hoạt động để phục vụ kiểm tra an toàn. Công ty vận tải EAV dừng toàn bộ hai tuyến đường sắt Cumana và Circumflegrea nhằm đánh giá hạ tầng, trong khi Tập đoàn Trenitalia cũng tạm dừng tuyến Metro số 2 ở Napoli để kiểm tra kỹ thuật đường ray. Một số đoạn đường khác cũng bị phong tỏa tạm thời để rà soát hiện trường.

Chính quyền địa phương đã ra lệnh đóng cửa khẩn cấp các trường học trong vùng bị ảnh hưởng để kiểm tra độ an toàn của công trình. Biện pháp này được áp dụng cho các trường trong “vùng đỏ” của Napoli, đồng thời mở rộng tới các đô thị lân cận (như Bacoli, Pozzuoli, Quarto, Giugliano, Qualiano, Monte di Procida và đảo Procida). Một số địa điểm công cộng, gồm Công viên khảo cổ Pozzuoli, nghĩa trang dân sự, Trung tâm văn hóa Palazzo Toledo và Thư viện thành phố Pozzuoli, cũng tạm thời dừng hoạt động.

Giới chuyên gia nhận định đây là một trong những trận địa chấn mạnh và rõ ràng nhất tại vùng Campi Flegrei trong vài năm trở lại đây, chỉ xếp sau trận động đất cường độ 4,6 độ vào tháng 6 năm ngoái.

Campi Flegrei là một trong những khu vực núi lửa vẫn hoạt động và có tiềm ẩn nguy cơ cao nhất châu Âu. Khác với núi lửa Vesuvius nổi tiếng bên cạnh, Campi Flegrei là một "hố sụt núi lửa" khổng lồ trải dài trên một diện tích lớn, nơi có khoảng 500.000 người dân đang sinh sống.