  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Động đất 4,4 độ làm rung chuyển vùng siêu núi lửa gần Napoli, Italy

Thứ Sáu, 08:40, 22/05/2026
VOV.VN - Ngày 21/5, một trận động đất mạnh 4,4 độ đã xảy ra tại vùng Campi Flegrei, một siêu núi lửa nằm cách thành phố Napoli ở miền Nam Italy chỉ vài km.

Theo Viện Địa vật lý và Núi lửa Quốc gia Italy (INGV), trận động đất xảy ra lúc 5h50 sáng (giờ địa phương) ở độ sâu nông khoảng 3 km. Tâm chấn nằm tại khu vực vịnh Pozzuoli, đô thị ven biển thuộc vùng đô thị Napoli. Đến 5h57, khu vực này tiếp tục ghi nhận một dư chấn nhẹ hơn.

Chính quyền địa phương đã ra lệnh đóng cửa khẩn cấp các trường học trong vùng bị ảnh hưởng để kiểm tra độ an toàn của công trình. Ảnh: Reuters

Rung chấn được cảm nhận rõ tại nhiều khu vực lân cận như Bacoli, Pozzuoli và một số quận nội thành Napoli. Tại Monte di Procida, nhiều người dân cho biết họ rất lo lắng khi cảm nhận nhà cửa rung lắc mạnh.

Ngay sau trận động đất, hệ thống giao thông công cộng nối Napoli với vùng Flegrea đã tạm ngừng hoạt động để phục vụ kiểm tra an toàn. Công ty vận tải EAV dừng toàn bộ hai tuyến đường sắt Cumana và Circumflegrea nhằm đánh giá hạ tầng, trong khi Tập đoàn Trenitalia cũng tạm dừng tuyến Metro số 2 ở Napoli để kiểm tra kỹ thuật đường ray. Một số đoạn đường khác cũng bị phong tỏa tạm thời để rà soát hiện trường.

Chính quyền địa phương đã ra lệnh đóng cửa khẩn cấp các trường học trong vùng bị ảnh hưởng để kiểm tra độ an toàn của công trình. Biện pháp này được áp dụng cho các trường trong “vùng đỏ” của Napoli, đồng thời mở rộng tới các đô thị lân cận (như Bacoli, Pozzuoli, Quarto, Giugliano, Qualiano, Monte di Procida và đảo Procida). Một số địa điểm công cộng, gồm Công viên khảo cổ Pozzuoli, nghĩa trang dân sự, Trung tâm văn hóa Palazzo Toledo và Thư viện thành phố Pozzuoli, cũng tạm thời dừng hoạt động.

Giới chuyên gia nhận định đây là một trong những trận địa chấn mạnh và rõ ràng nhất tại vùng Campi Flegrei trong vài năm trở lại đây, chỉ xếp sau trận động đất cường độ 4,6 độ vào tháng 6 năm ngoái.

Campi Flegrei là một trong những khu vực núi lửa vẫn hoạt động và có tiềm ẩn nguy cơ cao nhất châu Âu. Khác với núi lửa Vesuvius nổi tiếng bên cạnh, Campi Flegrei là một "hố sụt núi lửa" khổng lồ trải dài trên một diện tích lớn, nơi có khoảng 500.000 người dân đang sinh sống.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tag: Italy siêu núi lửa gần Napoli động đất tại vùng Campi Flegrei tình hình động đất tại Ý
Thảm kịch lặn hang động tại Maldives: 5 du khách Italy tử vong
VOV.VN - Ngày 14/5, một chuyến thám hiểm đại dương tại "thiên đường" Maldives đã biến thành thảm kịch kinh hoàng khi 5 công dân Italy, trong đó có một giáo sư sinh học biển danh tiếng, thiệt mạng trong một vụ tai nạn lặn hang động tại đảo san hô Vaavu Atoll. 

Căng thẳng Mỹ - Đức: Ông Trump rút 5.000 quân, dọa bỏ rơi cả Italy và Tây Ban Nha
VOV.VN - Các quan chức Lầu Năm Góc ngày 1/5 cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, trong bối cảnh ông Trump tỏ ra giận dữ trước chỉ trích từ Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Tổng thống Trump cân nhắc cắt giảm quân tại Tây Ban Nha và Italy
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang xem xét khả năng cắt giảm quân Mỹ đồn trú tại Tây Ban Nha và Italy, trong bối cảnh Washington đánh giá lại sự hiện diện quân sự tại châu Âu giữa bất đồng với các đồng minh về cuộc chiến Iran.

Quốc hội Italy ủng hộ kế hoạch tặng tàu sân bay cho Indonesia
VOV.VN - Quốc hội Italy vừa chính thức ủng hộ kế hoạch của chính phủ về việc tặng tàu sân bay Garibaldi cho Indonesia.

Mỹ chỉ trích đồng minh Italy đã không hỗ trợ cuộc chiến ở Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ trích đồng minh thân cận là Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, nói rằng bà Melni đang làm Mỹ thất vọng trong vấn đề Iran.

