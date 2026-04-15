Lào đón Tết cổ truyền Bunpimay trong không khí vui tươi, phấn khởi

Tết cổ truyền Bunpimay của Lào năm nay diễn ra từ ngày 14/4 đến hết ngày 16/4. Theo tập tục truyền thống của người dân Lào có từ xa xưa, trong 3 ngày năm mới, người dân đi chùa tắm Phật bằng nước thơm và cầu mong sức khỏe, may mắn đến với gia đình và người thân.

Đây cũng là dịp để sum họp gia đình, tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng, trong đó nổi bật là tục té nước cầu may. Năm nay, không khí lễ hội diễn ra rộng khắp trên cả nước với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Trong niềm vui những ngày đầu năm mới, tại thủ đô Vientiane, nhiều người bày tỏ niềm tin vào sự phát triển, đổi mới của đất nước và kỳ vọng một năm mới với nhiều khởi sắc. Anh Anousith và chị Chanxay chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui, có thể nói đây là cơ hội tốt để quảng bá nét đẹp văn hóa của đất nước Lào. Năm nay an ninh trật tự được đảm bảo tốt, các nghi lễ được thực hiện theo phong tục tập quán tốt đẹp của Lào”.

“Tôi cảm thấy rất tự hào khi những phong tục tập quán được duy trì hằng năm. Không khí tổ chức rất vui. Tôi mong đất nước tiếp tục phát triển trong thời gian tới”, một người dân khác bày tỏ.

Cách thủ đô Vientiane hơn 300km, thành phố Luangprabang (cố đô của Lào) cũng rộn ràng với nhiều hoạt động văn hóa, giải trí sôi động chào đón năm mới như tổ chức thi hoa hậu, diễu hành rước Nàng Xuân quanh thành phố, tổ chức hội chợ… Không gian lễ hội lan tỏa khắp các tuyến phố, mang đến những trải nghiệm tươi mới cho người dân và du khách.

Tết cổ truyền Bunpimay đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của đất nước Triệu Voi, mang nhiều giá trị nhân văn và đậm đà bản sắc dân tộc. Chuỗi hoạt động đa dạng, sôi nổi tại các địa phương đã góp phần tạo nên một mùa lễ hội vui tươi, phấn khởi và tràn đầy cảm xúc.

Một số hình ảnh không khí đón Tết cổ truyền Bunpimay tại Lào: