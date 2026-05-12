Lượng đăng ký kết hôn tại Trung Quốc tiếp tục giảm trong quý I năm nay

Số liệu thống kê quý I/2026 do Bộ Dân chính Trung Quốc công bố mới đây cho thấy, đã có 1,697 triệu cặp đôi đăng ký kết hôn và 622.000 cặp đăng ký ly hôn trên cả nước này trong 3 tháng đầu năm nay. So với quý I/2025, số lượng đăng ký kết hôn giảm 113.000 cặp, tương đương 6,24%.

Trong quý I/2025, Trung Quốc ghi nhận 1,81 triệu cặp đôi đăng ký kết hôn, giảm 159.000 cặp so với 1,969 triệu cặp của cùng kỳ năm trước, tương ứng với mức giảm khoảng 8,1%.

Số lượng đăng ký kết hôn ở Trung Quốc đã liên tục giảm kể từ năm 2013, từ 13,469 triệu cặp năm 2013 xuống còn 6,835 triệu cặp năm 2022. Năm 2023, sau khi Trung Quốc hoàn toàn dỡ bỏ lệnh phong tỏa do COVID-19, số lượng đăng ký kết hôn đã phục hồi lên 7,682 triệu cặp. Tuy nhiên, con số này lại giảm một năm sau đó, với 6,106 triệu cặp đăng ký kết hôn trên toàn quốc vào năm 2024. Năm 2025, số lượng đăng ký kết hôn ở Trung Quốc tăng nhẹ lên 6,763 triệu cặp.

Mặc dù số lượng kết hôn giảm, nhưng các suất đăng ký kết hôn vào ngày 20/5 năm nay – ngày được coi là tốt vì cách phát âm trong tiếng Trung giống “Anh yêu em” – đã kín ở nhiều thành phố nước này, như Hàng Châu, Quảng Châu, Thâm Quyến, Nam Kinh và Thành Đô.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải thiện dịch vụ quản lý hôn nhân, nhằm tạo thuận lợi trong việc đăng ký kết hôn. Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 10/5/2025, Trung Quốc đã bãi bỏ yêu cầu về sổ hộ khẩu, vốn từ lâu đã trở thành điều kiện bắt buộc cho việc đăng ký kết hôn, đồng thời cho phép các cặp đôi đăng ký kết hôn bằng căn cước công dân tại bất kỳ văn phòng nào đủ điều kiện, dù nơi họ đăng ký hộ khẩu ở đâu.

Không chỉ vậy, Trung Quốc còn thúc đẩy dịch vụ cấp giấy chứng nhận kết hôn ngoài trời, với việc thiết lập 1.330 điểm cấp giấy chứng nhận ngoài trời trong một năm qua. 525 điểm đăng ký kết hôn đã được đặt tại công viên và các địa điểm nổi tiếng khác. Một năm sau khi ban hành quy định mới, các chính quyền địa phương ở Trung Quốc đã xử lý 682.000 trường hợp đăng ký kết hôn liên vùng.