  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Trung Quốc triển khai đội cảnh sát giao thông robot đầu tiên

Thứ Ba, 11:46, 05/05/2026
VOV.VN - Trong kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5 sẽ kết thúc vào hôm nay (5/5), thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã triển khai “đội cảnh sát giao thông robot” đầu tiên, nhằm tăng cường khả năng quản lý giao thông của thành phố.

Đây là đội cảnh sát giao thông người máy chính thức nhận nhiệm vụ đầu tiên ở Trung Quốc. Với 15 biên chế là các robot quản lý giao thông thông minh, đội cảnh sát mới này vừa được triển khai từ ngày 1/5 tại các giao lộ trọng điểm ở trung tâm thành phố Hàng Châu.

trung quoc trien khai doi canh sat giao thong robot dau tien hinh anh 1
Robot cảnh sát giao thông ở Hàng Châu. Ảnh do Cảnh sát giao thông Hàng Châu cung cấp

Theo Tân Hoa xã, nhiệm vụ của các robot này là quản lý giao thông đối với các phương tiện phi cơ giới và người đi bộ, chỉ đường và hỗ trợ các cảnh sát người thật, tạo thành mô hình “hợp tác giữa người và máy”.

Tại khu thắng cảnh Hồ Tây nổi tiếng ở Hàng Châu, du khách có thể tiếp cận robot, nhấn nút “Tôi muốn nói chuyện” trên màn hình tương tác để hỏi đường. Robot được hỗ trợ mô hình ngôn ngữ lớn sẽ xử lý yêu cầu, kết hợp dữ liệu giao thông và vị trí theo thời gian thực để đưa ra lộ trình đi bộ hoặc phương tiện công cộng tối ưu bằng giọng nói và hình ảnh trên màn hình.

Tại các giao lộ trong thành phố, robot còn đóng vai trò hỗ trợ thực thi pháp luật, thực hiện việc giám sát thông minh 24/7 để phát hiện các hành vi vi phạm giao thông, như xe điện vượt vạch dừng hoặc người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm. Khi phát hiện vi phạm, robot sẽ phát ra cảnh báo bằng âm thanh và truyền dữ liệu đến trung tâm chỉ huy để xử lý nếu vẫn vi phạm sau 3 lần nhắc nhở.

Ngoài hỗ trợ giám sát và hướng dẫn, robot còn có thể điều tiết giao thông. Nhờ khả năng đồng bộ với hệ thống đèn tín hiệu và dữ liệu tích hợp các động tác điều khiển giao thông tiêu chuẩn, robot có thể thực hiện 8 hiệu lệnh như đi, dừng, rẽ trái và rẽ phải.

Ông Trần Tam Xuyên, một cảnh sát giao thông của Hàng Châu, cho biết đội robot này đã giúp giảm đáng kể khối lượng công việc cho lực lượng cảnh sát. Các robot có thể hoạt động liên tục từ 8-9 giờ mỗi ngày, đảm nhận các nhiệm vụ lặp lại để lực lượng cảnh sát tập trung vào các công việc phức tạp hơn cần đến phán đoán và can thiệp của con người.

“Robot của chúng tôi còn có chức năng báo động, kết nối trực tiếp với hệ thống chỉ huy. Chúng tôi sẽ kịp thời điều động cảnh sát để giải quyết các nhu cầu của người dân", ông Trần Tam Xuyên cho biết thêm.

trung quoc trien khai doi canh sat giao thong robot dau tien hinh anh 2
Robot cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ở Ordos, Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Không chỉ ở Hàng Châu, các thành phố khác ở Trung Quốc cũng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và robot vào hệ thống quản lý giao thông nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ. Tại Kashgar, Khu tự trị Tân Cương, miền Tây Bắc Trung Quốc, một robot mặc đồng phục phản quang cũng tham gia điều tiết giao thông tại một giao lộ lớn từ đầu kỳ nghỉ lễ.

Tương tự, tại Ordos, Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc nước này, hai robot cảnh sát giao thông đã làm nhiệm vụ từ ngày 1/5. Các robot này sử dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) và AI để điều tiết giao thông, nhắc nhở các hành vi vi phạm đối với phương tiện phi cơ giới, chụp ảnh các phương tiện đỗ xe trái phép, tuyên truyền an toàn giao thông và tuần tra thông minh.

Theo cảnh sát địa phương, việc triển khai robot cảnh sát giao thông không chỉ nâng cao hiệu quả giao thông và giải phóng nhân lực tại các giao lộ, mà còn mở đường cho mô hình quản lý giao thông đô thị tinh vi hơn.

Còn theo các chuyên gia, xu hướng triển khai robot cảnh sát giao thông tại nhiều thành phố ở Trung Quốc là dấu mốc quan trọng trong việc đưa các sản phẩm robot trang bị AI tham gia trực tiếp vào quản lý đô thị. Việc triển khai robot cảnh sát giao thông mới chỉ là khởi đầu, điều này báo hiệu Trung Quốc có thể sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thông minh trong nhiều ngành nghề khác ở nước này.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Trung Quốc vận hành dây chuyền sản xuất robot hình người tự động đầu tiên

VOV.VN - Ngày 30/3, dây chuyền sản xuất robot hình người tự động đầu tiên tại Trung Quốc với công suất lên tới hàng chục nghìn chiếc mỗi năm đã chính thức được đưa vào vận hành tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Trung Quốc triển khai nhà thuốc thông minh dựa trên robot hình người đầu tiên

VOV.VN - Trung Quốc mới đây đã triển khai mô hình nhà thuốc thông minh dựa trên robot hình người đầu tiên tại Bắc Kinh, đánh dấu một ứng dụng thực tiễn mới của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực bán lẻ chăm sóc sức khỏe.

Trung Quốc sắp tổ chức giải chạy bán marathon robot hình người lần thứ hai

VOV.VN - Sau giải chạy marathon robot hình người đầu tiên trên thế giới năm 2025, Trung Quốc sẽ tiếp tục tổ chức giải chạy này lần thứ hai vào tháng 4 tới.

