New Delhi (Ấn Độ) ban hành chính sách xe điện mới, từng bước loại bỏ xe chạy xăng

Chính sách mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 31/3/2030, sau khi được cấp có thẩm quyền chính thức phê chuẩn. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ hiến New Delhi Rekha Gupta cho biết chính quyền thành phố sẽ đầu tư gần 740 triệu USD trong bốn năm tới để phát triển hạ tầng xe điện, đồng thời dành khoảng 840 triệu USD cho các chương trình miễn thuế và hỗ trợ người dân chuyển đổi sang phương tiện chạy điện. Theo bà Gupta, tổng giá trị đầu tư và các ưu đãi theo chính sách ước đạt khoảng 1,6 tỷ USD, góp phần đưa New Delhi trở thành thủ đô giao thông xanh, thông minh và ít phát thải.

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Theo chính sách mới, tất cả ô tô điện có giá dưới 31.500 USD sẽ được miễn hoàn toàn thuế đường bộ và phí đăng ký. Người mua xe máy điện sẽ được hưởng mức hỗ trợ tối đa khoảng 316 USD trong năm đầu tiên, giảm xuống còn 211 USD trong năm thứ hai và 105 USD trong năm thứ ba. Đối với xe ba bánh chạy điện, mức hỗ trợ tương ứng là 526 USD, 421 USD và 316 USD trong ba năm đầu triển khai.

Bên cạnh các ưu đãi tài chính, New Delhi cũng đưa ra lộ trình chuyển đổi mạnh mẽ đối với phương tiện giao thông công cộng và thương mại. Từ ngày 1/1/2027, thành phố sẽ chỉ đăng ký mới xe tuk-tuk chạy điện. Đến ngày 1/4/2028, việc đăng ký mới xe máy sử dụng xăng và khí nén thiên nhiên (CNG) sẽ chấm dứt, từng bước thay thế bằng phương tiện chạy điện.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng xe điện ngày càng tăng, chính quyền thành phố dự kiến lắp đặt khoảng 32.000 điểm sạc trên toàn thủ đô trong thời gian thực hiện chính sách. Đồng thời, một cổng thông tin điện tử chuyên biệt cũng sẽ được đưa vào vận hành để tiếp nhận và xử lý các hồ sơ đăng ký hưởng ưu đãi, giúp đơn giản hóa thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Chính quyền New Delhi kỳ vọng Chính sách Xe điện 2026 sẽ góp phần giảm đáng kể lượng khí thải từ hoạt động giao thông, cải thiện chất lượng không khí và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang hệ thống giao thông bền vững, qua đó hỗ trợ mục tiêu xây dựng một đô thị xanh và hiện đại của Ấn Độ.