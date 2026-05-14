Indonesia thúc đẩy xe điện, hỗ trợ triển khai từ tháng 6

Theo Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa, cuộc xung đột tại Trung Đông có nguy cơ kéo dài, khiến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao, kéo theo giá năng lượng khó hạ nhiệt trong thời gian tới. Nếu Indonesia chuyển hướng sang xe điện thông qua các biện pháp khuyến khích xe điện sẽ giảm đáng kể lượng nhập khẩu nhiên liệu. Chính phủ đang chuẩn bị trợ cấp cho 100.000 ô tô điện và 100.000 xe máy điện trong năm nay.

Indonesia đề xuất trợ cấp hàng triệu xe máy điện để giảm nhập khẩu nhiên liệu

Đối với xe máy, mức trợ cấp sẽ là 5 triệu Rupiah (tương đương 8 triệu VND) mỗi chiếc, trong khi người mua xe điện sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng từ 40% đến 100%, tùy thuộc vào loại pin. Ưu đãi VAT chỉ áp dụng cho xe điện nói chung và không bao gồm xe hybrid. Mức ưu đãi sẽ phụ thuộc vào loại pin được sử dụng. Xe điện sử dụng pin niken sẽ nhận được trợ cấp lớn hơn như một phần nỗ lực thúc đẩy niken, một trong những mặt hàng chủ lực của Indonesia.

Bộ trưởng Sadewa lưu ý rằng, công ty điện lực nhà nước PLN hoạt động theo hệ thống “mua hoặc trả tiền”, trả tiền cho các nhà sản xuất điện ngay cả khi điện không được tiêu thụ hết. Do đó, công suất dư thừa có thể được tối ưu hóa thông qua việc áp dụng rộng rãi xe điện.

Ông dự đoán xung đột tại Trung Đông có thể hạ nhiệt vào khoảng tháng 9/2026, trùng với cuộc bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, xung đột cũng có thể kéo dài hơn dự kiến và chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến, theo đuổi các biện pháp tiết kiệm ngân sách trong những tháng tới.

Việc Indonesia thúc đẩy xe điện diễn ra trong bối cảnh giá dầu toàn cầu dự kiến vẫn ở mức cao do căng thẳng liên quan đến Mỹ, Israel và Iran. Chính phủ Indonesia hy vọng các biện pháp khuyến khích mới sẽ giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Chương trình xe điện này tiếp nối các biện pháp trước đó nhằm thúc đẩy năng lượng tái tạo và điện khí hóa, nằm trong chương trình nghị sự rộng lớn hơn của Tổng thống Prabowo Subianto nhằm đạt được mục tiêu tự chủ năng lượng.