Lý do xe điện qua sử dụng bất ngờ "gây sốt" tại Indonesia

Theo các cửa hàng bán xe cũ trực tuyến tại Indonesia, nhu cầu về xe điện thuần túy đã qua sử dụng đã tăng mạnh trong thời gian gần đây do giá nhiên liệu có xu hướng tăng. Ngoài ra xe điện đã qua sử dụng, với khả năng khấu hao tương đối cao, hấp dẫn hơn đối với người mua. Theo đó, xe điện đã qua sử dụng trong tầm giá từ 120 triệu đến 180 triệu rupiah (tương đương từ 200 đến 300 triệu VNĐ) đang được người tiêu dùng săn đón như một phương tiện thứ hai trong gia đình.

Indonesia: Xu hướng mua xe điện qua sử dụng vì lợi ích kinh tế

Theo người mua, việc mua xe điện đã qua sử dụng sẽ có lợi trong bối cảnh giá cả nhiên liệu tăng tại Indonesia do tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông. Do đó người dân có xu hướng ưu tiên chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu hơn. Các cửa hàng bán xe sử dụng nhiên liệu truyền thống, đặc biệt là xe chạy bằng dầu diesel, cho biết doanh số bán xe cũ tại cửa hàng đã giảm 40% so với các tháng trước đây.

Indonesia cũng đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi sang năng lượng xanh với đề xuất trợ cấp cho 100.000 ô tô điện và 100.000 xe máy điện trong năm nay.

Đối với xe máy, mức trợ cấp sẽ là 5 triệu rupiah (tương đương 8 triệu VNĐ) mỗi chiếc, trong khi người mua xe điện sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng từ 40% đến 100%, tùy thuộc vào loại pin. Ưu đãi VAT chỉ áp dụng cho xe điện nói chung và không bao gồm xe hybrid.

Việc Indonesia thúc đẩy xe điện diễn ra trong bối cảnh giá dầu toàn cầu dự kiến vẫn ở mức cao do căng thẳng liên quan đến Mỹ, Israel và Iran. Chính phủ Indonesia hy vọng các biện pháp khuyến khích mới sẽ giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Chương trình xe điện này tiếp nối các biện pháp trước đó nhằm thúc đẩy năng lượng tái tạo và điện khí hóa, nằm trong chương trình nghị sự rộng lớn hơn của Tổng thống Prabowo Subianto nhằm đạt được mục tiêu tự chủ năng lượng.