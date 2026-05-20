  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lý do xe điện qua sử dụng bất ngờ "gây sốt" tại Indonesia

Thứ Tư, 14:53, 20/05/2026
VOV.VN - Xu hướng xe điện đã qua sử dụng đang ngày càng thu hút sự quan tâm trên thị trường ô tô tại Indonesia, với nhiều người bán cho biết xe điện đã qua sử dụng được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt là trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.

Theo các cửa hàng bán xe cũ trực tuyến tại Indonesia, nhu cầu về xe điện thuần túy đã qua sử dụng đã tăng mạnh trong thời gian gần đây do giá nhiên liệu có xu hướng tăng. Ngoài ra  xe điện đã qua sử dụng, với khả năng khấu hao tương đối cao, hấp dẫn hơn đối với người mua. Theo đó, xe điện đã qua sử dụng trong tầm giá từ 120 triệu đến 180 triệu rupiah (tương đương từ 200 đến 300 triệu VNĐ) đang được người tiêu dùng săn đón như một phương tiện thứ hai trong gia đình.

Indonesia: Xu hướng mua xe điện qua sử dụng vì lợi ích kinh tế

Theo người mua, việc mua xe điện đã qua sử dụng sẽ có lợi trong bối cảnh giá cả nhiên liệu tăng tại Indonesia do tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông. Do đó người dân có xu hướng ưu tiên chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu hơn. Các cửa hàng bán xe sử dụng nhiên liệu truyền thống, đặc biệt là xe chạy bằng dầu diesel, cho biết doanh số bán xe cũ tại cửa hàng đã giảm 40% so với các tháng trước đây.

Indonesia cũng đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi sang năng lượng xanh với đề xuất trợ cấp cho 100.000 ô tô điện và 100.000 xe máy điện trong năm nay.

Đối với xe máy, mức trợ cấp sẽ là 5 triệu rupiah (tương đương 8 triệu VNĐ) mỗi chiếc, trong khi người mua xe điện sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng từ 40% đến 100%, tùy thuộc vào loại pin. Ưu đãi VAT chỉ áp dụng cho xe điện nói chung và không bao gồm xe hybrid.

Việc Indonesia thúc đẩy xe điện diễn ra trong bối cảnh giá dầu toàn cầu dự kiến vẫn ở mức cao do căng thẳng liên quan đến Mỹ, Israel và Iran. Chính phủ Indonesia hy vọng các biện pháp khuyến khích mới sẽ giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Chương trình xe điện này tiếp nối các biện pháp trước đó nhằm thúc đẩy năng lượng tái tạo và điện khí hóa, nằm trong chương trình nghị sự rộng lớn hơn của Tổng thống Prabowo Subianto nhằm đạt được mục tiêu tự chủ năng lượng.

Indonesia thúc đẩy xe điện, hỗ trợ triển khai từ tháng 6

VOV.VN - Indonesia đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi sang năng lượng xanh với đề xuất trợ cấp hàng triệu xe máy điện. Các biện pháp khuyến khích xe điện (EV) kỳ vọng được áp dụng từ tháng 6/2026 để giảm nhập khẩu nhiên liệu trong bối cảnh giá dầu toàn cầu vẫn ở mức cao do xung đột ở Trung Đông.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: xe điện indonesia xe chạy xăng
Bắc Kinh (Trung Quốc) thí điểm đưa xe đạp vào tàu điện ngầm
VOV.VN - Từ ngày 10/5, thành phố Bắc Kinh đã triển khai thí điểm dịch vụ “Đường sắt + Xe đạp” tại 11 ga thuộc 4 tuyến tàu điện ngầm số 6, số 17, tuyến Xương Bình (Changping) và tuyến S1, cho phép hành khách mang theo xe đạp hai bánh có đường kính không quá 28 inch (khoảng 71 cm) vào ga trong các ngày cuối tuần.

Jakarta (Indonesia) soạn thảo quy định đánh thuế xe điện
VOV.VN - Chính quyền tỉnh Jakarta của Indonesia đang soạn thảo các quy định mới về việc đánh thuế xe điện, sau khi chính phủ trung ương ban hành hướng dẫn cho chính quyền địa phương về thuế xe điện.

Indonesia: Thách thức với tham vọng chuyển đổi 120 triệu xe máy xăng sang xe điện
VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang có tham vọng lớn chuyển đổi 120 triệu xe máy chạy xăng sang xe máy điện. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo kế hoạch này vẫn khó thực hiện do vấn đề cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng hỗ trợ cho việc điện khí hóa xe máy qui mô lớn.

Khủng hoảng nhiên liệu, người dân Australia đổ xô đi mua xe điện
VOV.VN - Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao chóng mặt, ngày càng nhiều người dân Australia chuyển sang sử dụng xe ô tô điện.

Trung Quốc thúc đẩy xây dựng hệ thống thu hồi pin lithium xe đạp điện
VOV.VN - Ngày 4/4, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng Hợp tác xã Cung ứng Tiêu thụ Trung Quốc đã ký ban hành Thông báo liên bộ về việc thúc đẩy xây dựng hệ thống thu hồi, tái sử dụng pin lithium cho xe đạp điện.

